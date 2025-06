Phát hiện vũ khí chống đau tim từ bát cơm và tách cà phê sáng

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Toho (Nhật), dẫn đầu đã sử dụng động mạch vành lợn, vốn rất giống với động mạch tim người. Họ đã thử nghiệm tác động của axit ferulic - hợp chất tự nhiên có trong gạo, cà phê và một số loại rau, đối với những cơn co thắt động mạch vành do kích thích hóa học gây ra, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Một hợp chất có trong gạo và cà phê có thể ngăn ngừa cơn nhồi máu cơ tim Ảnh: AI

Co thắt động mạch vành là sự thu hẹp đột ngột của động mạch vành, có thể gây đau thắt ngực, đau tim và các vấn đề tim mạch nghiêm trọng khác.

Kết quả đã phát hiện axit ferulic có thể ngăn ngừa hiệu quả cơn co thắt động mạch vành bằng cách nhắm vào các kênh canxi và protein cơ.

Axit ferulic ngăn ngừa co thắt động mạch vành thông qua 2 cơ chế

Nghiên cứu đã tiết lộ 2 tác dụng chính của axit ferulic:

Ngăn canxi xâm nhập vào tế bào cơ thông qua các kênh canxi loại L, đây là yếu tố thường chịu trách nhiệm khiến động mạch co lại.

Ngăn chặn động mạch co lại bằng cách ức chế sự kích hoạt của một loại protein cụ thể gọi là chuỗi nhẹ myosin, đây là yếu tố cần thiết cho sự co cơ.

Co thắt động mạch vành là sự thu hẹp đột ngột của động mạch vành, có thể gây đau thắt ngực, đau tim và các vấn đề tim mạch nghiêm trọng khác Ảnh: AI

Hiệu quả hơn cả thuốc

Đáng ngạc nhiên là axit ferulic thậm chí còn hiệu quả hơn cả Diltiazem, một loại thuốc được sử dụng rộng rãi để làm giãn mạch máu.

Nhà nghiên cứu chính, tiến sĩ Kento Yoshioka, từ Khoa Dược lý hóa học tại Đại học Toho, cho biết: Vì axit ferulic có nguồn gốc từ thực vật, được coi là an toàn, nên có tiềm năng trở thành thành phần thực phẩm tốt cho sức khỏe hoặc làm cơ sở cho các loại thuốc tim trong tương lai.

Nghiên cứu này mở ra cánh cửa cho những phương pháp mới, tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe tim mạch, có thể thông qua chế độ ăn uống hoặc thực phẩm bổ sung trong tương lai, theo Scitech Daily.

Cà phê, gạo... chứa axit ferulic

Axit ferulic có trong một số loại ngũ cốc, hạt, cây họ đậu, trái cây và rau. Nấu chín thường làm tăng lượng axit ferulic, đặc biệt là ngũ cốc.

Chất này có trong thành tế bào của nhiều loại thực vật, bao gồm: Cà phê, gạo, lúa mì, yến mạch, táo, dứa, atisô, ngũ cốc nguyên hạt, đậu phộng, nho, rau mùi, rau bina, cà chua, cà tím, bắp, cam, quýt, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.