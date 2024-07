Phát hiện 'xưởng sản xuất' thuốc lá điện tử trong khách sạn

Chiều 12.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Thủy Nguyên (Hải Phòng) cùng đại diện VKSND huyện này tiến hành phong tỏa, khám xét toàn bộ tầng 2 của khách sạn Friends (đặt tại ngã 3 Kênh Giang, xã Kênh Giang) phục vụ điều tra, làm rõ vụ biến khách sạn thành "xưởng sản xuất" thuốc lá điện tử trái phép.

Chiều 11.7, Công an H.Thủy Nguyên khám xét, thu giữ khối lượng lớn thuốc lá điện tử trong khách sạn Friends GIANG LINH

Trước đó, từ chiều qua 11.7, xưởng sản xuất thuốc lá điện tử trên đã bị phát hiện; phụ kiện thuốc lá điện tử đựng trong hàng chục thùng carton được nhà chức trách dán niêm phong, chuyển lên xe tải đưa đi.

Khách sạn Friends do Công ty CP tập đoàn Việt Úc đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước. Do lượng khách ít, chủ đầu tư đã cho Công ty TNHH thương mại và du lịch An Thịnh Phát (trụ sở tại 16 Đồng Cau, đường Bạch Đằng, TT.Núi Đèo, H.Thủy Nguyên) thuê để làm dịch vụ lưu trú.

Đại diện Công ty CP tập đoàn Việt Úc cho biết, trong hợp đồng cho thuê, đơn vị yêu cầu Công ty TNHH thương mại và du lịch An Thịnh Phát chỉ được phép hoạt động dịch vụ lưu trú, không được biến tướng dưới bất kỳ hình thức nào.

Chiều 12.7, bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch An Thịnh Phát, và nhân viên lễ tân xác nhận, tầng 2 của khách sạn hiện không thể cho khách thuê với lý do cơ quan điều tra đang khám xét.

Vụ việc đang được Công an H.Thủy Nguyên điều tra, làm rõ.