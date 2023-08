Từ 15.8, công an xã được quyền cấp giấy chứng nhận về ANTT cho nhà nghỉ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016 quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.8.



Kể từ ngày 15.8, công an xã được phân quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô dưới 10 phòng CHIÊU NGÔ

Theo Nghị định 56/2023, công an cấp xã sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và quản lý các cơ sở kinh doanh, bao gồm cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng và cơ sở kinh doanh khí là hộ kinh doanh.

Đây là điểm mới so với quy định hiện hành tại Nghị định 96/2016, khi chỉ quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và quản lý các cơ sở kinh doanh đối với công an cấp huyện, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an tỉnh và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an.

Tính đến nay, 100% các xã, thị trấn trên toàn quốc đã được bố trí công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Lực lượng công an xã chính quy góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở.

Việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho công an xã được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thuận lợi trong quá trình triển khai thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này, với cả người dân và cơ quan quản lý.

Vẫn theo Nghị định 56/2023, kể từ ngày 15.8, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT được cấp cho cơ sở kinh doanh ngoài hình thức bằng văn bản giấy còn được thể hiện bằng văn bản điện tử, có giá trị pháp lý tương đương.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có yêu cầu thì cấp đồng thời bản giấy và bản điện tử khi cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an được hoàn thiện đưa vào hoạt động.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đã được cấp trước ngày 15.8 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng; trường hợp cấp đổi, cấp lại sau ngày 15.8 thì thực hiện theo quy định mới.

Ngoài sửa đổi, bổ sung đối với Nghị định 96/2016, Nghị định 56/2023 còn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị định 99/2016 quy định về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định 137/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.