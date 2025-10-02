Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Phát Hoàng Gia Floral & Decor: Khi hoa tươi trở thành phong cách sống hiện đại

Diễm Quyên
Diễm Quyên
02/10/2025 10:00 GMT+7

Hệ thống chăm sóc khách hàng thông minh giúp lưu trữ sở thích, lịch sử đơn hàng và nhắc hẹn định kỳ, để mỗi lần bạn cần hoa cho sinh nhật, kỷ niệm hay trang trí văn phòng, PHG Floral & Decor sẵn sàng gợi ý giúp khách lựa chọn phù hợp.

Với mức giá chỉ từ 99.000 đồng/bó, khách hàng có thể thoải mái mua hoa từ Phát Hoàng Gia Floral & Decor để: Trang trí bàn làm việc, phòng khách, hoặc phòng ăn để không gian thêm phần tươi tắn. Gửi tặng người thương, bạn bè, hay gia đình… Hay đơn giản là tự thưởng cho bản thân chút hương sắc để ngày mới thêm hứng khởi.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor: Khi hoa tươi trở thành phong cách sống hiện đại - Ảnh 1.

Điểm nhấn đặc sắc cho phòng khách thêm sống động

Phát Hoàng Gia Floral & Decor cam kết mang đến những sản phẩm hoa tươi lâu, bền màu, được chọn lọc kỹ từ nguồn hoa chất lượng cao. Khách hàng yên tâm rằng mỗi bó hoa đều giữ được vẻ rực rỡ trong nhiều ngày, để sự tinh tế và yêu thương bạn gửi gắm luôn hiện hữu.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor cung cấp đa dạng và liên tục đổi hoa mới. Từ hoa hồng, ly, lan, cúc cho đến những loài hoa theo mùa như mẫu đơn hay tulip… Giúp không gian sống luôn đầy tươi mới, không nhàm chán.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor: Khi hoa tươi trở thành phong cách sống hiện đại - Ảnh 2.

Hoa tulip rực rỡ theo mùa

Sự khác biệt của Phát Hoàng Gia Floral & Decor không chỉ nằm ở hoa, mà còn ở dịch vụ. Với dịch vụ cá nhân hóa này, mỗi bó hoa bạn trao đi hay mỗi bình hoa trưng bày trong không gian sống đều phản ánh rõ nét cá tính, gu thẩm mỹ và sự tinh tế của chính bạn.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor: Khi hoa tươi trở thành phong cách sống hiện đại - Ảnh 3.

Hộp hoa mica - sản phẩm mới đầy cá tính

Mức giá dễ tiếp cận, chất lượng vượt trội, sự đa dạng và dịch vụ thông minh, PHG Floral & Decor đã biến việc tặng hoa, cắm hoa và ngắm hoa thành một thói quen tinh tế và đầy cảm hứng.

Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ Phần Trang Trí Phát Hoàng Gia


