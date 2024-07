Phát huy mối quan hệ 'có một không hai' Việt - Lào ngày càng bền vững

Ký kết các văn kiện hợp tác

Tại hội đàm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân VN tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em là 20 ô tô điện VinFast để hỗ trợ Lào tổ chức thành công các hoạt động quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an VN và Bộ Công an Lào về xây dựng, triển khai hệ thống quản lý dân cư và CCCD tại Lào; Hiệp định dẫn độ giữa Bộ Công an VN và Viện KSND tối cao Lào; Kế hoạch hợp tác năm 2024 giữa Bộ Tư pháp VN và Bộ Tư pháp Lào; Thỏa thuận tăng cường kết nối vận tải hàng không VN - Lào giữa Bộ Công chính và Vận tải Lào và Vietjet; và một số thỏa thuận của các doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng dự lễ bấm nút kích hoạt dự án "Triển khai dự án hệ thống quản lý dân cư và CCCD tại Lào", một dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ số, Quốc gia số tại Lào và là minh chứng cho tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Tối 11.7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao VN dự tiệc chiêu đãi trọng thể do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì.