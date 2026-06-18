Phát huy nguồn lực phụ nữ để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Phụ nữ tiên phong kiến tạo giá trị chiến lược

Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, nhìn nhận, kỷ nguyên phát triển mới đặt ra yêu cầu tổ chức Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam không chỉ đồng hành mà phải chủ động kiến tạo những giá trị mang tính chiến lược cho đất nước.

Anh hùng Lao động Thái Hương phát biểu tại đại hội ẢNH: TUẤN ANH

Bà Thái Hương cho rằng chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia quản trị, khởi nghiệp và đóng góp nhiều hơn vào quá trình phát triển. Đồng thời, mục tiêu cao nhất vẫn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Theo bà Thái Hương, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân đang trở thành những trụ cột quan trọng của mô hình phát triển mới, trong đó chuyển đổi xanh được xác định là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

"Bứt phá tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh và bền vững không thể thành công nếu thể chất và trí tuệ của người dân không được nâng cao. Nhân dân khỏe mạnh thì quốc gia mới khỏe mạnh", bà Thái Hương nhấn mạnh.

Từ thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm sạch, bà Thái Hương cho rằng tăng trưởng phải lấy con người làm trung tâm, lấy sức khỏe của người dân làm nền tảng. Việc chăm lo dinh dưỡng, sức khỏe học đường hôm nay chính là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai, góp phần chuẩn bị lực lượng lao động có đủ thể chất và tinh thần để gánh vác trọng trách phát triển đất nước vào năm 2045.

Nữ doanh nhân cũng bày tỏ mong muốn kỷ nguyên mới đòi hỏi tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam không chỉ đồng hành, mà phải tiên phong kiến tạo những giá trị mang tính chiến lược cho đất nước.

Bà cũng cam kết đồng hành cùng các cấp hội trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển các mô hình sinh kế nông nghiệp sạch, hình thành chuỗi sản xuất và cung ứng an toàn, bền vững.

Phát huy nguồn lực phụ nữ là yêu cầu phát triển của đất nước

Ở góc độ doanh nhân, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, cho rằng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Việt Nam cần khai thác hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, trong đó phụ nữ là một nguồn lực đặc biệt quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG ẢNH: TUẤN ANH

"Phụ nữ ngày nay không chỉ là lực lượng lao động chủ lực mà còn đang đảm nhận vai trò ngày càng lớn trong lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và kiến tạo giá trị", bà Nga nói.

Dẫn chứng hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động ở Việt Nam thuộc nhóm cao trong khu vực, đạt khoảng 47%. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm gần 24% tổng số doanh nghiệp trên cả nước. Hàng nghìn nữ doanh nhân đang điều hành các tập đoàn, doanh nghiệp lớn; hàng triệu phụ nữ tham gia vào các ngành nghề mới có hàm lượng tri thức cao.

Bà Nga nhấn mạnh: "Phát huy nguồn lực phụ nữ không chỉ là vấn đề bình đẳng giới mà là yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới".

Theo các nữ doanh nhân, lịch sử dân tộc đã chứng minh ở mỗi giai đoạn phát triển quan trọng, phụ nữ Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn phát triển mới, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ hoàn toàn có đủ năng lực, bản lĩnh và khát vọng để đảm nhận những trọng trách lớn hơn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.