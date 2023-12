Phát huy tinh thần Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp

S Ự KIỆN LỚN ĐƯỢC CÁC BẠN TRẺ CHỜ ĐỢI

Ngay lần đầu tổ chức vào đầu năm 2023, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN đã nhận những phản hồi đầy tích cực về một sân chơi đầy ý nghĩa. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC giải, cho biết: "Tôi không bất ngờ về thành công của giải, vì chúng tôi có niềm tin và đã vào cuộc bằng nỗ lực cao nhất, với mục tiêu duy nhất là giải phải diễn ra trọn vẹn đến trận cuối cùng.

Trong lần đầu tiên tổ chức một giải bóng đá có quy mô toàn quốc, chúng tôi gặp nhiều khó khăn: thiếu kinh nghiệm, thiếu nhân lực, thiếu tài lực. Chỉ duy một điều chúng tôi có thừa, chính là sự kiên định và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên VN đã giao phó. Với sự tham gia của những người Thanh Niên, bằng tinh thần Thanh Niên, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN đã thực sự trở thành một sự kiện lớn được các bạn trẻ chờ đợi, thể hiện qua con số các đội đăng ký tham gia vòng loại lần II - 2024 tăng gấp rưỡi so với mùa giải trước".

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, dự khai mạc vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần I ĐỘC LẬP

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Dương Nghiệp Khôi, đồng Trưởng BTC, nhấn mạnh số đội tham dự đông đảo đã nói lên sức hút không thể phủ nhận của giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024. "Số đội dự giải năm nay tăng từ 43 lên 64 đội, quy mô tổ chức sẽ tăng lên, tính chất cạnh tranh giữa các trường cũng căng thẳng và khốc liệt hơn. Cùng với Báo Thanh Niên, VFF đón nhận sự hồ hởi tham gia của tất cả các trường ở giải đấu năm nay. Với sân chơi bóng đá sinh viên, càng nhiều trường tham gia, càng cho thấy giải đấu này có sức hút rất lớn với thế hệ trẻ của chúng ta. Báo Thanh Niên cũng chọn những thời điểm rất ý nghĩa để tổ chức sân chơi bóng đá sinh viên", ông Dương Nghiệp Khôi chia sẻ.

S ÂN CHƠI CHU ĐÁO, AN TOÀN, CHUYÊN NGHIỆP

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết: "Với sự chỉ đạo sát sao của Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên VN cùng sự hỗ trợ về chuyên môn của VFF, sự đồng hành của các nhà tài trợ cũng như kinh nghiệm tổ chức tích lũy được qua mùa giải trước, chúng tôi tin rằng giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 sẽ tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới trong khuôn khổ các giải thể thao dành cho giới trẻ".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN, tin rằng các đội sẽ tiếp tục Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp ở mùa giải lần II - 2024 ĐỘC LẬP

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi chia sẻ thêm, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 có sức hấp dẫn, thể hiện không chỉ ở số đội tham dự đông đảo, mà các đội tham gia còn trải rộng ở nhiều vùng miền trên cả nước. Dù điều này tạo ra áp lực lớn trong khâu tổ chức, đảm bảo chất lượng thi đấu, nhưng BTC giải đã sẵn sàng đảm nhiệm công việc với đội ngũ giám sát trận đấu, trọng tài giàu kinh nghiệm, từng tổ chức nhiều trận đấu chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp.

"VFF sẽ phối hợp cùng Báo Thanh Niên, cử đội ngũ giám sát trận đấu trọng tài đến các sân đấu để hoàn thành nhiệm vụ, xuyên suốt từ vòng loại cho đến vòng chung kết. Đây là điều mà ở giải đấu năm ngoái, chúng tôi đã hoàn thành tốt, nhờ lực lượng giám sát, tổ chức chất lượng, bên cạnh ý thức tham gia rất tốt của các trường. Tinh thần thi đấu nhiệt huyết, fair-play của các cầu thủ sinh viên, tinh thần cổ vũ văn minh, nhiệt tình của các cổ động viên trên các khán đài, cộng với hình ảnh bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lan tỏa rất tốt trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã góp phần đưa sân chơi bóng đá sinh viên đến gần hơn với người hâm mộ", lãnh đạo VFF nhấn mạnh.

Công tác an ninh, an toàn ở giải năm nay cũng rất được quan tâm. Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết: "Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn, y tế, hậu cần, VFF cùng Báo Thanh Niên sẽ tuân thủ các quy định tổ chức giải theo tiêu chuẩn quốc tế ở mọi trận đấu. Bóng đá chuyên nghiệp hay bóng đá phong trào đều như vậy, phải đáp ứng những quy chuẩn chung. Về vấn đề y tế, các đội bóng dự giải năm nay đều phải đăng ký 7 chức danh, trong đó chức danh nhân viên y tế là bắt buộc. Tại các sân đấu, sẽ bố trí lực lượng cứu thương do chính ban tổ chức mời đến làm nhiệm vụ tại trước, trong và sau khi các trận đấu kết thúc. Đơn cử, khi hết trận, có thể có cầu thủ bị mệt mỏi, kiệt sức, khi ấy rất cần đội ngũ cứu thương hỗ trợ để đảm bảo sức khỏe.

Trước thềm giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024, tôi nhận thấy các trường đang rất quan tâm đến việc xây dựng đội bóng, đảm bảo cơ cấu sao cho khoa học, có tính tổ chức cao. Nhờ vậy, các đội bóng khi tham gia giải đấu, sẽ được đảm bảo công tác hậu cần, chuyên môn, y tế tốt hơn".

T ÔN VINH BÓNG ĐÁ TRẺ, BÓNG ĐÁ ĐẸP

Trưởng BTC giải Nguyễn Ngọc Toàn thổ lộ: "Lời nhắn nhủ của tôi đến các đội tham dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 cũng chính là thông điệp xuyên suốt của giải đấu, đó là các bạn hãy tiếp tục vào cuộc với đam mê và tình yêu bóng đá, bằng phong cách lịch lãm, cao thượng, sự trung thực và tôn trọng đối phương. Nói một cách ngắn gọn, các bạn hãy: Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp".

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN là sự kiện lớn được giới trẻ chờ đợi

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi chờ đợi giải đấu sẽ thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, từ sự tham gia hào hứng của các đội bóng, công tác tổ chức, đảm bảo an ninh, an toàn, tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cổ vũ văn minh… để mang lại bữa ăn tinh thần thịnh soạn cho người hâm mộ, những người luôn dõi theo và ủng hộ sân chơi của những sinh viên trẻ trung, nhiệt tình.

Cơ cấu giải thưởng lần này cũng hướng đến sân chơi trẻ, đẹp, hấp dẫn, cạnh tranh cao. Bên cạnh tổng giải thưởng khoảng 700 triệu đồng, BTC bổ sung nhiều giải phụ như: giải thưởng "Nhà truyền thông TNSV Cup 2024" (tổng trị giá 60 triệu đồng); giải Cổ vũ đẹp (40 triệu đồng), giải Cổ vũ ấn tượng (30 triệu đồng), giải Cổ vũ fair-play (20 triệu đồng), giải Cổ vũ truyền cảm hứng (10 triệu đồng)…