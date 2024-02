Phát huy văn hóa bóng đá sinh viên

Sau thành công của mùa giải đầu tiên, Báo Thanh Niên cùng chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi hy vọng chiến dịch vòng loại phía bắc giải TNSV THACO Cup 2024 sẽ tiếp tục diễn ra với tinh thần fair-play, đậm chất bóng đá sinh viên, mang lại cho CĐV những trận đấu mãn nhãn.

Ông Nguyễn Trung Việt, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, khẳng định khâu tổ chức đã hoàn thành, sẵn sàng cho vòng loại khu vực phía bắc ĐỘC LẬP

Ông Trần Quang Tuyến, Ủy viên Ban tổ chức giải, chia sẻ: "Giải TNSV THACO Cup 2024 đột phá về số lượng, quy mô với 64 trường ĐH, CĐ, học viện tham gia vòng loại, chia ra 6 khu vực trên toàn quốc để xác định 12 cái tên tham gia VCK. Để chuẩn bị cho vòng loại phía bắc, Báo Thanh Niên đã phối hợp cùng Trường ĐH Thủy lợi chuẩn bị chu toàn khâu tổ chức trên mọi phương diện, từ cơ sở vật chất (sân bãi, bóng, trang phục thi đấu) đến đảm bảo các vấn đề an ninh, y tế. Theo đánh giá của ban tổ chức giải, mặt sân Trường ĐH Thủy lợi được đảm bảo, nhưng vì sân chưa có khán đài nên CĐV phải đứng trong thời gian cổ vũ. Do đó, công tác an ninh cũng cần củng cố chặt chẽ hơn. Tôi hy vọng các đội dự giải sẽ thi đấu với tiêu chí fair-play, tuân thủ luật chơi, tôn trọng CĐV, tránh xa bạo lực sân cỏ, phát huy văn hóa bóng đá đúng với tinh thần thanh niên, sinh viên. Ban tổ chức sẽ chú trọng đảm bảo an ninh cho các cầu thủ, quan chức đội bóng, người hâm mộ, để giải đấu diễn ra văn minh, an toàn".

Đại diện ban tổ chức chia sẻ thêm, Báo Thanh Niên đã phối hợp với các bên liên quan để mua bảo hiểm y tế cho các cầu thủ, đảm bảo công tác sơ cứu, chữa trị với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, cùng đội ngũ y tế giàu kinh nghiệm, từng làm việc ở nhiều giải đấu bóng đá chuyên nghiệp.

GS-TS Nguyễn Trung Việt, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, hào hứng khẳng định việc có lần thứ hai phối hợp cùng Báo Thanh Niên đăng cai vòng loại phía bắc là cơ hội để chủ nhà khẳng định năng lực tổ chức giải, đóng góp vào thành công của phong trào bóng đá sinh viên VN. "Chúng tôi vinh dự khi được Báo Thanh Niên lựa chọn để có lần thứ hai đăng cai vòng loại giải TNSV THACO Cup 2024 khu vực phía bắc. Nhiều năm qua, Trường ĐH Thủy lợi chú trọng phát triển nhiều hoạt động cho sinh viên, đặc biệt là hoạt động thể thao. Bên cạnh đào tạo kiến thức, chúng tôi ưu tiên phát triển phong trào để phát triển kỹ năng mềm và sức khỏe cho sinh viên. Công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo, cơ sở vật chất của Trường ĐH Thủy lợi cũng từng bước được nâng cấp, bổ sung theo hướng hiện đại, bắt kịp tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Cùng với Báo Thanh Niên, thay mặt lãnh đạo Trường ĐH Thủy lợi, tôi cam kết sẽ tổ chức tốt nhất để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp", Phó hiệu trưởng Nguyễn Trung Việt khẳng định.