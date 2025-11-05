Phát miễn phí 30.000 vé mời concert ‘Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng’

Tiếp nối hiệu ứng ấn tượng từ Concert Hạ Long 2025 cuối tháng 10 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức đại nhạc hội "Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng" vào tối 12.11.2025 tại Quảng trường 30.10 (TP.Hạ Long). Chương trình được đầu tư công phu, dự kiến đón 30.000 khán giả, với toàn bộ vé mời được phát miễn phí để phục vụ người dân và du khách.

Concert kéo dài 120 phút, được dàn dựng theo 3 chương nghệ thuật xuyên suốt và liền mạch cảm xúc:

Chương 1: Từ lòng đất - Ngọn lửa niềm tin

Chương 2: Kỷ luật - Đồng tâm: Mạch nguồn sức mạnh

Chương 3: Quảng Ninh - Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Chương trình là sự kết hợp sáng tạo giữa âm nhạc, xiếc, phóng sự và trình diễn sân khấu hiện đại, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như NSND Quang Thọ, Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Bích Phương, Tóc Tiên, Trúc Nhân, (S)Trong Trọng Hiếu, Quang Hùng MasterD, Ryhder, Violist Trần Quang Duy, nhóm Oplus, cùng Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, concert không chỉ là món quà tri ân người thợ mỏ mà còn là sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, góp phần định vị thương hiệu "Quảng Ninh - Vùng đất di sản, năng động và sáng tạo", đồng thời thúc đẩy kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa phát triển.

Với quy mô và chất lượng được nâng tầm, Concert "Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng" hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa cuối năm 2025, mang đến không khí tự hào, sôi động và tràn đầy cảm xúc cho vùng đất mỏ anh hùng.