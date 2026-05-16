Phạt nguội hàng loạt tài xế vượt đèn đỏ khi qua đường sắt

Ngày 16.5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, ngay trong ngày đầu triển khai Nghị định 81/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt, đơn vị đã chuyển 9 video ghi hình các trường hợp vi phạm cho Cục CSGT (C08 - Bộ Công an) để xác minh, xử phạt.

Các trường hợp vi phạm được ghi nhận tại nhiều địa phương như Đắk Lắk có 3 trường hợp; Hà Nội 2 trường hợp; Khánh Hòa, Phú Thọ, Quảng Trị và TP.HCM mỗi nơi 1 trường hợp.

Theo VNR, các lỗi chủ yếu là cố tình vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt khi cần chắn đang hạ hoặc đã hạ hoàn toàn, dừng xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt.

Cũng trong ngày 15.5, công an các địa phương đã bố trí 64 tổ công tác với 183 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường sắt trên toàn quốc. Trong đó, có 30 cán bộ hóa trang để ghi nhận hành vi vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 114 trường hợp vi phạm gồm 14 ô tô, 92 mô tô và 8 xe đạp. Ngoài ra, có 8 trường hợp bị xử phạt nguội. Tổng số tiền xử phạt hơn 114 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hơn 85 trường hợp vi phạm khác cũng được phát hiện tại Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Thọ, Huế, Thanh Hóa, Hà Tĩnh…

Theo Nghị định 81/2026 có hiệu lực từ ngày 15.5, mức xử phạt đối với hành vi cố tình vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đến được nâng lên đáng kể.

Cụ thể, người điều khiển ô tô vượt rào chắn khi chắn đang hạ; vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, biển báo hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường sắt sẽ bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng.

Trước đây, mức phạt cho hành vi này chỉ từ 4 - 6 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe tối đa 3 tháng.

Đối với người điều khiển mô tô, xe máy, mức phạt tăng từ tối đa 1 triệu đồng lên 6 - 8 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

VNR cho biết thời gian qua, lực lượng chức năng thường xuyên bố trí cảnh sát công khai kết hợp hóa trang tại các đường ngang để xử lý vi phạm. Có những ngày phát hiện hàng trăm trường hợp cố tình băng qua đường sắt dù đèn đỏ đã bật hoặc cần chắn đang hạ.

"Nhiều người thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng vẫn cố vượt qua đường sắt. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng”, VNR cho hay.

Hiện 100% đường ngang có gác và đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn tự động đều đã lắp camera giám sát phục vụ xử phạt nguội. Đồng thời, ngành đường sắt cũng phối hợp với CSGT lắp biển cảnh báo “camera giám sát”, phát tờ rơi tuyên truyền để nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Theo VNR, thời gian tới, CSGT toàn quốc sẽ tiếp tục tăng cường ghi hình bí mật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt. Những trường hợp không thể dừng xe xử lý trực tiếp sẽ được ghi lại biển số để phục vụ phạt nguội.

