Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Phạt nguội hàng loạt tài xế vượt đèn đỏ khi qua đường sắt

Mai Hà
Mai Hà
16/05/2026 17:43 GMT+7

Ngay trong ngày đầu Nghị định 81/2026 có hiệu lực, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng chục tài xế cố tình vượt tín hiệu cảnh báo khi qua đường sắt.

Ngày 16.5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, ngay trong ngày đầu triển khai Nghị định 81/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt, đơn vị đã chuyển 9 video ghi hình các trường hợp vi phạm cho Cục CSGT (C08 - Bộ Công an) để xác minh, xử phạt.

Ngày đầu xử phạt vượt đèn đỏ qua đường sắt, hàng loạt tài xế bị phạt nguội- Ảnh 1.

Vi phạm giao thông, vượt tín hiệu cảnh báo khi qua đường sắt sẽ bị mức phạt cao hơn theo Nghị định 81/2026

ẢNH: VNR

Các trường hợp vi phạm được ghi nhận tại nhiều địa phương như Đắk Lắk có 3 trường hợp; Hà Nội 2 trường hợp; Khánh Hòa, Phú Thọ, Quảng Trị và TP.HCM mỗi nơi 1 trường hợp.

Theo VNR, các lỗi chủ yếu là cố tình vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt khi cần chắn đang hạ hoặc đã hạ hoàn toàn, dừng xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt.

Cũng trong ngày 15.5, công an các địa phương đã bố trí 64 tổ công tác với 183 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường sắt trên toàn quốc. Trong đó, có 30 cán bộ hóa trang để ghi nhận hành vi vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 114 trường hợp vi phạm gồm 14 ô tô, 92 mô tô và 8 xe đạp. Ngoài ra, có 8 trường hợp bị xử phạt nguội. Tổng số tiền xử phạt hơn 114 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hơn 85 trường hợp vi phạm khác cũng được phát hiện tại Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Thọ, Huế, Thanh Hóa, Hà Tĩnh…

Theo Nghị định 81/2026 có hiệu lực từ ngày 15.5, mức xử phạt đối với hành vi cố tình vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đến được nâng lên đáng kể.

Cụ thể, người điều khiển ô tô vượt rào chắn khi chắn đang hạ; vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, biển báo hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường sắt sẽ bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng.

Trước đây, mức phạt cho hành vi này chỉ từ 4 - 6 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe tối đa 3 tháng.

Đối với người điều khiển mô tô, xe máy, mức phạt tăng từ tối đa 1 triệu đồng lên 6 - 8 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

VNR cho biết thời gian qua, lực lượng chức năng thường xuyên bố trí cảnh sát công khai kết hợp hóa trang tại các đường ngang để xử lý vi phạm. Có những ngày phát hiện hàng trăm trường hợp cố tình băng qua đường sắt dù đèn đỏ đã bật hoặc cần chắn đang hạ.

"Nhiều người thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng vẫn cố vượt qua đường sắt. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng”, VNR cho hay.

Hiện 100% đường ngang có gác và đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn tự động đều đã lắp camera giám sát phục vụ xử phạt nguội. Đồng thời, ngành đường sắt cũng phối hợp với CSGT lắp biển cảnh báo “camera giám sát”, phát tờ rơi tuyên truyền để nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Theo VNR, thời gian tới, CSGT toàn quốc sẽ tiếp tục tăng cường ghi hình bí mật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt. Những trường hợp không thể dừng xe xử lý trực tiếp sẽ được ghi lại biển số để phục vụ phạt nguội.

Tin liên quan

Tài xế xe tải cố tình vượt gác chắn đường sắt

Tài xế xe tải cố tình vượt gác chắn đường sắt

Dù rào chắn đường sắt đang hạ xuống, tín hiệu cảnh báo tàu hỏa sắp chạy qua, nhưng tài xế Lê Văn Long (ngụ xã Mậu Lâm, Thanh Hóa) vẫn cố tình điều khiển xe Howo vượt qua đường sắt. Khi chiếc xe đâm rào chắn, vừa vượt qua đường sắt thì tàu hỏa chạy tới.

Khám phá thêm chủ đề

vi phạm đường sắt Vượt tín hiệu tai nạn đường sắt Nghị định 81/2026 gác chắn đường ngang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận