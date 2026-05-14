Tài xế xe tải cố tình vượt gác chắn đường sắt

Minh Hải
14/05/2026 17:01 GMT+7

Dù rào chắn đường sắt đang hạ xuống, tín hiệu cảnh báo tàu hỏa sắp chạy qua, nhưng tài xế Lê Văn Long (ngụ xã Mậu Lâm, Thanh Hóa) vẫn cố tình điều khiển xe Howo vượt qua đường sắt. Khi chiếc xe đâm rào chắn, vừa vượt qua đường sắt thì tàu hỏa chạy tới.

Ngày 14.5, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính về các lỗi điều khiển phương tiện vượt rào chắn đường sắt và gây hư hỏng rào chắn đường sắt đối với tài xế Lê Văn Long (47 tuổi, ngụ xã Mậu Lâm, Thanh Hóa).

Rào chắn đã hạ xuống nhưng tài xế Lê Văn Long vẫn cố tình vượt qua đường sắt

Tại buổi làm việc với cán bộ công an Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, tài xế Long đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Trước đó, khoảng hơn 9 giờ ngày 13.5, tài xế Lê Văn Long điều khiển xe tải nhãn hiệu Howo, biển số 36H-019.98 lưu thông trên QL1A, hướng Nam - Bắc. Khi đến đường giao qua đường sắt (tại Km155+725) thuộc địa bàn xã Triệu Lộc (Thanh Hóa) thì chuyển hướng qua đường sắt.

Thời điểm này rào chắn đường sắt đang hạ xuống, tín hiệu cảnh báo tàu hỏa sắp đi qua nhưng tài xế Long vẫn điều khiển xe vượt qua. Khi chiếc xe đến vị trí nằm ngang đường sắt thì dừng lại, trong khi tàu hỏa ngày càng đến gần.

Lúc này, tài xế Long không lùi xe khỏi đường sắt để tránh nguy hiểm mà vẫn cố tình đâm vào rào chắn, vượt qua đường sắt

Sự việc được camera an ninh ghi lại và được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người bình luận cho rằng tài xế xe tải đã xem thường tính mạng, tài sản bản thân, và gây nguy hiểm cho tàu hỏa.

Tai nạn đường sắt và câu hỏi về trách nhiệm

Sau tai nạn đường sắt, dư luận lại nghe 'điệp khúc': Ngành đường sắt đổ lỗi ý thức người dân, địa phương kêu thiếu vốn, CSGT nêu đã xử phạt...Tất cả đều đúng một phần nhưng thiếu trách nhiệm chính, hậu quả đau lòng vẫn lặp lại như kết quả tất yếu.

