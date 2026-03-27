Từ 15.5, ô tô vượt rào chắn đường sắt bị phạt đến 20 triệu đồng

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định số 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Nghị định này nhằm thay thế Nghị định số 100/2019, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15.5.2026.

Vượt rào chắn đường sắt, phạt tiền đến 20 triệu đồng

Theo quy định mới, người nào điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung sẽ bị phạt tiền 18 - 20 triệu đồng (quy định hiện hành là 4 - 6 triệu đồng) và tước GPLX từ 1 - 3 tháng.

Cũng với các hành vi trên, nếu điều khiển xe máy, người vi phạm sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng (quy định hiện hành 800.000 - 1 triệu đồng) và tước GPLX từ 1 - 3 tháng.

Thời gian qua, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông cố tình vượt rào chắn đường ngang hoặc vượt khi đèn đỏ đã bật sáng diễn ra phức tạp, dẫn tới nhiều vụ tai nạn đường sắt gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều ý kiến cho rằng, một phần nguyên nhân đến từ mức phạt còn thấp, chưa đủ tính răn đe. Do đó, việc tăng mức phạt tiền như nghị định mới được kỳ vọng là giải pháp trực tiếp "đánh" vào ý thức của người vi phạm.

"Vượt rào chắn đường sắt cũng nguy hiểm không khác gì vượt đèn đỏ trên đường bộ, nhưng mức phạt lại thấp hơn nhiều, khiến nhiều người 'nhờn luật', bất chấp vi phạm", tài xế Phạm Trọng (trú tại Hà Nội) chia sẻ, đồng thời bày tỏ ủng hộ trước việc tăng mức phạt tại nghị định mới.

Song song với nâng cao chế tài, việc cải thiện nhận thức, văn hóa tham gia giao thông cũng là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm an toàn giao thông đường sắt.

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, dù lực lượng chức năng đã xử phạt rất nhiều trường hợp, thế nhưng không ít tài xế vẫn coi thường pháp luật, bất chấp nguy hiểm.

Tàu hỏa vốn có quãng đường hãm phanh rất dài, không thể dừng đột ngột, vì thế chỉ một quyết định liều lĩnh trong vài giây, tài xế cố vượt đường ngang có thể trả giá bằng cả tính mạng của mình và người khác.

"Cần phải thay đổi ngay thói quen này, đừng để hậu quả xảy ra mới hối tiếc", C08 nhấn mạnh, đồng thời đề nghị người dân tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và rào chắn, không vượt dưới bất kỳ hình thức nào, "không đánh cược an toàn vì sự vội vàng, chủ quan".

Làm hỏng cần chắn, giàn chắn, phạt tiền đến 25 triệu đồng

Ngoài hành vi vượt rào chắn đường sắt, Nghị định số 81/2026 còn tăng mức phạt tiền với hàng loạt vi phạm về quy tắc giao thông tại đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt.

Trong đó, phạt tiền 800.000 - 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy dừng xe, đỗ xe trong khu vực đường ngang, cầu chung (hiện hành phạt 300.000 - 400.000 đồng).

Cùng hành vi trên, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng (hiện hành phạt 800.000 - 1 triệu đồng).

Đặc biệt, mức phạt từ 20 - 25 triệu đồng sẽ được áp dụng với hành vi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng cần chắn, giàn chắn, các thiết bị khác tại đường ngang, cầu chung.

Hoặc điều khiển xe bánh xích, xe lu bánh sắt, các phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ giới hạn đi qua đường ngang mà không thông báo cho tổ chức quản lý đường ngang, không thực hiện đúng các biện pháp bảo đảm an toàn.

Người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng GPLX từ 1 - 3 tháng, đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm gây ra.

Một số vi phạm đáng chú ý khác như tự mở lối đi qua đường sắt; khoan, đào, xẻ đường sắt trái phép; tháo dỡ, làm xê dịch trái phép ray, tà vẹt, hệ thống thông tin tín hiệu của đường sắt… sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng (với cá nhân), 20 - 40 triệu đồng (với tổ chức).