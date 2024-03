Phạt người hét giá 200.000 đồng một túi táo nhỏ khi bán cho khách Tây

Chiều 19.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Hoài, quyền Chủ tịch UBND P.Bưởi (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định xử phạt người bán hàng rong định bán túi táo nhỏ với giá 200.000 đồng cho hai khách Tây.

Trước đó, UBND P.Thụy Khuê đã vào cuộc xác minh và cho biết sự việc thuộc khu vực quản lý của P.Bưởi vì đường Thụy Khuê (nơi xảy ra vụ việc) thuộc quản lý của hai phường này.



Ông Hoài cho biết, người bán hàng rong trong vụ việc là bà B.T.L. (quê xã Yên Hòa, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), hiện trú P.Phúc Xá (Q.Ba Đình). Bà T. vi phạm hai lỗi là: vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và vi phạm về trật tự đô thị.

Người bán hàng định bán 200.000 đồng một túi táo nhỏ cho hai khách Tây CHỤP MÀN HÌNH

Phạt người bán hàng rong hét giá khách Tây 200.000 đồng cho túi táo nhỏ

Do bà L. đã trả lại tiền cho hai vị khách Tây nên nên lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở. Còn lỗi vi phạm về trật tự đô thị, UBND P.Bưởi đã ra quyết định xử phạt bà L. 150.000 đồng.

"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đồng chí trưởng Công an Q.Tây Hồ đã chỉ đạo đội Cảnh sát kinh tế, Công an P.Bưởi điều tra, xử lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã mời bà L. về trụ sở làm việc. Bà L. đã thừa nhận và tỏ ra ăn năn về hành vi của mình", ông Hoài cho hay.

Cũng theo ông Hoài, bà L. thường bán hàng rong dọc đường Thanh Niên, Thụy Khuê… không cố định ở một nơi.

Vụ việc nhận được nhiều quan tâm trên mạng xã hội MXH

"Chúng tôi vẫn thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở tiểu thương, các hộ kinh doanh trên địa bàn về việc ứng xử văn minh với khách hàng, đặc biệt là du khách nước ngoài. Sau vụ việc, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền đến mọi người về việc giữ hình ảnh du lịch thủ đô", vị lãnh đạo UBND.P Bưởi thông tin.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh người bán hàng mời hai du khách Tây ăn thử táo. Sau khi ăn, hai người này khen ngon và ngỏ ý mua thêm. Người phụ nữ cho táo vào một chiếc túi nhỏ đồng thời định bán với giá 200.000 đồng nhưng hai vị khách không đồng ý.

Xem clip, nhiều người không khỏi bất bình với cách bán hàng của người phụ nữ. Họ cho rằng, điều này đã làm xấu đi hình ảnh con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.