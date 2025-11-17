Phát triển bền vững thông qua đầu tư phục vụ người học

Nổi bật trong số đó là việc khánh thành nhiều phòng thí nghiệm, phòng thực hành hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và trải nghiệm học tập của sinh viên.

Những công trình tiêu biểu

Chiều 3.10.2025, trong khuôn khổ chương trình chào mừng năm học mới 2025 - 2026 với chủ đề "Quản trị thông minh - Nâng tầm thương hiệu", Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã tổ chức khánh thành phòng thực hành Hardware/Software Codesign (thuộc Khoa Điện - Điện tử) và phòng thí nghiệm Cơ khí và Động lực học (thuộc Khoa Cơ khí chế tạo máy).

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM hướng tới mô hình “Đại học thông minh - Smart University” ẢNH: UTE-TV

Phòng thực hành Hardware/Software Codesign được trang bị nhằm phục vụ thiết kế kết hợp phần cứng/phần mềm (Hardware/Software Codesign), hỗ trợ đào tạo vi mạch theo các phương pháp thiết kế hiện đại, đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực thiết kế chip cho ô tô. Với tổng giá trị tài trợ 40.000 USD cho các công cụ hỗ trợ thiết kế từ Công ty TNHH Thiết kế Renesas Việt Nam, phòng thực hành sẽ góp phần đào tạo đội ngũ kỹ sư có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các ngành: kỹ thuật thiết kế vi mạch, công nghệ kỹ thuật máy tính, công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông và một số lĩnh vực liên quan. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp vi mạch tại TP.HCM và Việt Nam hiện nay.

Trong khi đó, phòng thí nghiệm Cơ khí và Động lực học là một trong 8 phòng thí nghiệm trọng điểm thuộc dự án "Đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung khu vực Bắc, Trung, Nam" giai đoạn 2, do Bộ GD-ĐT tạo phê duyệt theo Quyết định số 890/QĐ-BGDĐT ngày 21.3.2024 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, với tổng vốn đầu tư 40 tỉ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025. Với mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt chuẩn, phòng thí nghiệm sẽ trở thành không gian nghiên cứu ứng dụng hiện đại trong lĩnh vực cơ khí và động lực học, phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên HCMUTE. Đồng thời, đây còn là cơ sở khoa học quan trọng, sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu nghiên cứu từ các cơ sở đào tạo, cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp tại khu vực phía nam cũng như trên cả nước.

Không gian tự học và nghiên cứu Maker Space rộng 3.200 m2 ẢNH: UTE-TV

Bên cạnh 2 công trình tiêu biểu trên, trong năm 2025 HCMUTE cũng đã khánh thành phòng chuyên đề "Kỹ thuật Cơ khí" với sự tài trợ từ 19 công ty trong lĩnh vực kỹ thuật (4.1.2025); tiếp nhận tài trợ 1 xe ô tô Mitsubishi XForce từ phía Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam (28.4.2025); tiếp nhận tài trợ và khánh thành hệ thống điều hòa không khí Toshiba VRF SMMS Series và hệ thống Carrier Multi, Split (16.5.2025); khánh thành phòng thí nghiệm Dao cụ Guhring do Công ty Guhring Việt Nam tài trợ (25.7.2025).

Diện mạo mới, hiện đại và thân thiện

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, có thể thấy rõ sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đầu tư, cải tạo và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường. Trong giai đoạn này, trường đã ưu tiên bố trí nguồn lực nhằm nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng phục vụ đào tạo, nghiên cứu và sinh hoạt; chú trọng xây dựng không gian học tập mở, thân thiện và ứng dụng công nghệ. Những nỗ lực này đã góp phần hình thành môi trường giáo dục hiện đại, xanh - sạch - thông minh, đáp ứng tốt yêu cầu dạy - học, làm việc và nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên trong bối cảnh đổi mới và hội nhập hiện nay.

Trường đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Phân hiệu HCMUTE tại Bình Phước (Đồng Nai) với diện tích hơn 90.000 m², mở ra không gian phát triển mới cho công tác đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao của khu vực Đông Nam bộ.

Không gian sáng tạo BEEHIVE rộng 3.000 m2 ẢNH: UTE-TV

Tại cơ sở chính Thủ Đức (TP.HCM), hàng loạt công trình được cải tạo, sửa chữa và nâng cấp đồng bộ: từ các giảng đường, phòng học, khu ký túc xá, đến khu hành chính, sân bãi và không gian sáng tạo. Các công trình tiêu biểu như khoa Cơ khí chế tạo máy, khoa In và Truyền thông, khoa Thời trang và Du lịch, ký túc xá, không gian sáng tạo BEEHIVE, khu Maker Space rộng 3.200 m2, khu vực bãi xe, vỉa hè và cảnh quan khu A - B - C đã mang diện mạo mới, hiện đại và thân thiện hơn rất nhiều.

Cùng với đó, trường đã hoàn thành dự án xử lý nước thải và cấp nước đạt chuẩn môi trường, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và phát triển bền vững. Được cấp đầy đủ giấy phép môi trường và phòng cháy chữa cháy cho các công trình mới: ký túc xá E, Viện Phát triển ngôn ngữ. Đáng chú ý, khu dịch vụ và ký túc xá chất lượng cao được đưa vào hoạt động hiệu quả, không chỉ nâng cao đời sống sinh viên mà còn tăng nguồn thu cho trường.

Những công trình mới, không gian mở và khu học tập thông minh được hình thành trong giai đoạn này đã góp phần tạo nên một diện mạo HCMUTE năng động - hiện đại - nhân văn, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học và tạo nguồn cảm hứng học tập, sáng tạo cho sinh viên.

Những công trình và tài trợ này thể hiện rõ định hướng của HCMUTE trong việc phát triển hạ tầng đào tạo hiện đại, gắn liền với chuyển giao công nghệ và hợp tác doanh nghiệp. Những nỗ lực này nằm trong chiến lược phát triển tổng thể của trường, hướng tới mô hình "Đại học thông minh - Smart University", lấy người học làm trung tâm, đảm bảo mọi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và sinh hoạt đều được hỗ trợ tối đa về hạ tầng.

Với triết lý giáo dục "Nhân bản - Sáng tạo - Hội nhập", HCMUTE đang từng bước xây dựng hình ảnh một trường đại học công lập tiên phong trong đổi mới, không chỉ chú trọng chất lượng đào tạo mà còn đầu tư bài bản cho môi trường học tập và làm việc.

Việc đưa vào sử dụng thêm các phòng thí nghiệm và không gian học tập mới trong năm 2025 tiếp tục khẳng định tinh thần chăm lo toàn diện cho người học, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển HCMUTE trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.