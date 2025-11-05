Có trường ĐH chi 700-800 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất trong một năm

Báo cáo thường niên của các cơ sở giáo dục ĐH năm học 2024-2025 cho thấy nhiều thông tin đáng quan tâm qua những con số về thu, chi, trong đó có việc chi đầu tư cơ sở vật chất.

Bài báo thống kê số liệu về tổng thu và kinh phí chi cho các hạng mục đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của các cơ sở giáo dục ĐH có quy mô từ 10.000 người học trở lên (bao gồm cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ).

Thống kê có thể chưa đầy đủ do một số trường chưa cập nhật thông tin trên trang web, hoặc đã cập nhật nhưng không thể truy cập file/link.

Bên cạnh đó, một số trường có quy mô trên 10.000 người học đã đăng công khai báo cáo thường niên nhưng không thể hiện nội dung này, hoặc ghi trong báo cáo là "trong năm không có hạng mục nào được đầu tư mới", có thể do trước đó đã xây dựng và đầu tư đáp ứng đủ cho công tác đào tạo.

Sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing. Đây là trường dành mức kinh phí tới 867,15 tỉ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất năm học 2024-2025 ẢNH: U.M.F

Qua thống kê, có thể thấy rất nhiều cơ sở giáo dục ĐH đang trong quá trình xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng cho môi trường giảng dạy, học tập.

Cụ thể, Trường ĐH Tài chính - Marketing là đơn vị có mức chi cao nhất, lên tới 867,15 tỉ đồng, để đầu tư xây mới tòa nhà, Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao, giảng đường; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa phòng học, khu thực hành, thư viện, ký túc xá... Trong khi đó, năm học này tổng thu của trường là 596,51 tỉ đồng.

Đơn vị dành mức kinh phí nhiều thứ 2 là Trường ĐH Nam Cần Thơ với 720 tỉ đồng để xây dựng, đầu tư phòng thí nghiệm Viện Khoa học sức khỏe DNC, nâng cấp các tòa nhà...

Trong khi đó, Trường ĐH Văn Lang chi 712,1 tỉ đồng để xây mới các tòa nhà, nâng cấp các tòa nhà, đầu tư và nâng cấp các phòng thí nghiệm... Đây là trường đứng ở vị trí thứ 3 về mức chi cho cơ sở vật chất và là một trong những trường có doanh thu ngàn tỉ trong năm học qua (2.603 tỉ đồng).

Các trường chi trên 100 tỉ đồng cho các hạng mục đầu tư cơ sở vật chất năm 2024-2025 còn có Trường ĐH Giao thông vận tải (331,36 tỉ đồng), ĐH Duy Tân (262 tỉ đồng), Trường ĐH Cửu Long (237,85 tỉ đồng), Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (192,28 tỉ đồng), ĐH Bách khoa Hà Nội (156,61 tỉ đồng), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (124,1 tỉ đồng), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (112,45 tỉ đồng), Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (107,67 tỉ đồng) và Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (102,81 tỉ đồng).

Thông tin cụ thể như sau:

