Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Có trường ĐH chi 700-800 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất trong một năm

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
05/11/2025 06:17 GMT+7

Năm học qua, nhiều cơ sở giáo dục ĐH đã chi kinh phí lớn để đầu tư cơ sở vật chất gồm xây dựng mới các tòa nhà, viện, trung tâm, nghiên cứu, giảng đường, phòng thực hành... phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Báo cáo thường niên của các cơ sở giáo dục ĐH năm học 2024-2025 cho thấy nhiều thông tin đáng quan tâm qua những con số về thu, chi, trong đó có việc chi đầu tư cơ sở vật chất.

Bài báo thống kê số liệu về tổng thu và kinh phí chi cho các hạng mục đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của các cơ sở giáo dục ĐH có quy mô từ 10.000 người học trở lên (bao gồm cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ). 

Thống kê có thể chưa đầy đủ do một số trường chưa cập nhật thông tin trên trang web, hoặc đã cập nhật nhưng không thể truy cập file/link. 

Bên cạnh đó, một số trường có quy mô trên 10.000 người học đã đăng công khai báo cáo thường niên nhưng không thể hiện nội dung này, hoặc ghi trong báo cáo là "trong năm không có hạng mục nào được đầu tư mới", có thể do trước đó đã xây dựng và đầu tư đáp ứng đủ cho công tác đào tạo.

Có trường ĐH chi tới 700-800 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất trong một năm - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing. Đây là trường dành mức kinh phí tới 867,15 tỉ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất năm học 2024-2025

ẢNH: U.M.F

Qua thống kê, có thể thấy rất nhiều cơ sở giáo dục ĐH đang trong quá trình xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng cho môi trường giảng dạy, học tập.

Cụ thể, Trường ĐH Tài chính - Marketing là đơn vị có mức chi cao nhất, lên tới 867,15 tỉ đồng, để đầu tư xây mới tòa nhà, Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao, giảng đường; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa phòng học, khu thực hành, thư viện, ký túc xá... Trong khi đó, năm học này tổng thu của trường là 596,51 tỉ đồng.

Đơn vị dành mức kinh phí nhiều thứ 2 là Trường ĐH Nam Cần Thơ với 720 tỉ đồng để xây dựng, đầu tư phòng thí nghiệm Viện Khoa học sức khỏe DNC, nâng cấp các tòa nhà...

Trong khi đó, Trường ĐH Văn Lang chi 712,1 tỉ đồng để xây mới các tòa nhà, nâng cấp các tòa nhà, đầu tư và nâng cấp các phòng thí nghiệm... Đây là trường đứng ở vị trí thứ 3 về mức chi cho cơ sở vật chất và là một trong những trường có doanh thu ngàn tỉ trong năm học qua (2.603 tỉ đồng).

Các trường chi trên 100 tỉ đồng cho các hạng mục đầu tư cơ sở vật chất năm 2024-2025 còn có Trường ĐH Giao thông vận tải (331,36 tỉ đồng), ĐH Duy Tân (262 tỉ đồng), Trường ĐH Cửu Long (237,85 tỉ đồng), Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (192,28 tỉ đồng), ĐH Bách khoa Hà Nội (156,61 tỉ đồng), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (124,1 tỉ đồng), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (112,45 tỉ đồng), Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (107,67 tỉ đồng) và Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (102,81 tỉ đồng).

Thông tin cụ thể như sau:

Có trường ĐH chi tới 700-800 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất trong một năm - Ảnh 2.

ẢNH: MỸ QUYÊN

Có trường ĐH chi tới 700-800 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất trong một năm - Ảnh 3.

ẢNH: MỸ QUYÊN

Có trường ĐH chi tới 700-800 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất trong một năm - Ảnh 4.

ẢNH: MỸ QUYÊN

Có trường ĐH chi tới 700-800 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất trong một năm - Ảnh 5.

ẢNH: MỸ QUYÊN

Có trường ĐH chi tới 700-800 tỉ đồng đầu tư cơ sở vật chất trong một năm - Ảnh 6.

ẢNH: MỸ QUYÊN


 

Tin liên quan

Trường ĐH doanh thu ngàn tỉ chi cho đào tạo và người học ra sao?

Trường ĐH doanh thu ngàn tỉ chi cho đào tạo và người học ra sao?

Tính đến thời điểm này, có 13 trường ĐH doanh thu ngàn tỉ. Thu là như vậy, mức chi của trường dành cho các hoạt động chiếm bao nhiêu phần trăm?

Trường ĐH nào có quy mô đào tạo lớn nhất TP.HCM?

Cơ sở giáo dục ĐH nào có nhiều giáo sư, phó giáo sư nhất?

Khám phá thêm chủ đề

đầu tư cơ sở vật chất cơ sở giáo dục ĐH Tiến sĩ Ký túc xá Phòng thí nghiệm KINH PHÍ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận