Tiến sĩ có 700 bằng sáng chế chia sẻ ‘công thức thành công’ trong lễ khai khóa

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mỹ Lan là diễn giả truyền cảm hứng trong lễ khai khóa năm học 2025 ĐH Quốc gia TP.HCM với chủ đề "Khát vọng đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường", diễn ra hôm nay (25.10).

Từ cậu bé bán kem thành nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ sinh năm 1955 tại Trà Vinh. Ông tốt nghiệp cử nhân hóa học tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 1978, sau đó sang Canada và Mỹ học tập, nghiên cứu và làm việc trong hơn 25 năm. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học năng lượng và vật liệu tại Viện INRS (Canada) năm 1990, từng là nhà nghiên cứu tại IBM Almaden Research Center (Mỹ) và quản lý kỹ thuật tại Kodak Polychrome Graphics (Mỹ).

Năm 2004, ông Mỹ trở về quê hương Trà Vinh thành lập Mylan Group - công ty công nghệ cao đầu tiên của tỉnh. Từ đó đến nay, ông đã sáng lập và đồng sáng lập 13 doanh nghiệp công nghệ cao, trong đó có 6 doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương. Ông là người sáng lập Quỹ Nguyễn Thanh Mỹ tài trợ hơn 62,5 tỉ đồng cho các hoạt động học bổng, xây dựng cơ sở vật chất và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Từ cậu bé bán kem nơi quê nghèo, ông Mỹ trở thành tiến sĩ tại Canada, sáng lập doanh nghiệp công nghệ đạt doanh thu hàng trăm triệu đô la, sở hữu hơn 700 bằng sáng chế quốc tế. Ông đã chọn trở về Trà Vinh khởi nghiệp, lan tỏa tinh thần "dám nghĩ - dám làm", khát vọng cống hiến cho quê hương.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai: "Dám nghĩ khác - Dám thất bại - Dám làm lại" Phát biểu trong lễ khai khóa, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết 2025-2026 sẽ là một giai đoạn thể hiện đầy khát vọng của ĐH Quốc gia TP.HCM về đổi mới sáng tạo. Dịp này, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM gửi gắm tới thầy cô và người học 3 cụm từ: Dám nghĩ khác-Dám thất bại-Dám làm lại. Trong đó, với người học, GS Thanh Mai, cho rằng hãy dám nghĩ những điều xa hơn, học hỏi từ bên trong và bên ngoài nhà trường, học từ thầy cô, bạn bè, học từ cả những chuyên gia và cả những người dân nước mình. "Thế giới đã phẳng và con đường thành công phía trước chỉ dành cho những ai có suy nghĩ khác biệt. Hãy sẵn sàng đón nhận mọi thách thức trong học tập và nghiên cứu. Mỗi khó khăn là một cơ hội để học hỏi. Bài học quý giá nhất chính là học từ sự thất bại. Hãy chấp nhận thất bại và nhanh chóng đứng dậy, sẵn sàng làm lại với một phiên bản tốt hơn và kiên trì đến cùng với những giá trị mình theo đuổi. Dám làm lại hay làm lại nhưng với một cách khác đi chính là chúng ta đã có một bước tiến mới cho bản thân", GS Thanh Mai nói thêm. Với nhà khoa học và cán bộ giảng viên, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, mong muốn mỗi thầy cô hãy là một tấm gương để các thế hệ người học noi theo, là người nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo. GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM phát biểu trong lễ khai khóa ảnh: T.T

Công thức thành công: Sự nỗ lực là quan trọng nhất

Trước hàng trăm tân sinh viên trong lễ khai khóa, tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ đã chia sẻ hành trình đến với thành công, hạnh phúc và viên mãn. Ông cho rằng đó là một tiến trình phát triển toàn diện của con người – từ bên ngoài đến bên trong, từ vật chất đến tinh thần, từ cái "có" đến cái "là".

Trong đó, thành công là cảm giác thỏa mãn và an vui khi ta kiên trì nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực và đạt được những mục tiêu do chính mình đặt ra. Hạnh phúc là niềm vui thuần khiết khi chạm đến thành công, để lại dư vị ngọt ngào trong khoảnh khắc đó. Viên mãn là khi ta nhìn lại quãng đời mình đã sống, mỉm cười và nhận ra chẳng có gì phải nuối tiếc – vì cuộc sống đã đủ đầy và trọn vẹn trong từng trải nghiệm.

"Hành trình này không chỉ về thành tựu, mà còn là cuộc khám phá nội tâm, nơi ta học cách trân trọng từng giây phút hiện hữu và thấu hiểu ý nghĩa thật sự của cuộc đời", ông Mỹ quan niệm.

Những yếu tố trong công thức thành công theo quan niệm của tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ ảnh: hà ánh

Đặc biệt, người sở hữu 13 doanh nghiệp công nghệ cao chia sẻ công thức thành công. Theo ông Mỹ, thành công được tạo nên từ 8 yếu tố chính: sức khỏe, tư duy đúng, nỗ lực, tri thức, kiên trì, cơ hội, may mắn và hoàn cảnh. Trong đó, dù chỉ chiếm tỷ lệ 15% nhưng yếu tố đầu tiên trong công thức tạo nên thành công là sức khỏe. Yếu tố đóng góp nhiều nhất vào sự thành công lại là sự nỗ lực (chiếm tỷ trọng 25%), tiếp đó là tri thức (chiếm 20%). Trong khi đó, theo nhà khoa học và doanh nhân tiêu biểu này, các yếu tố lợi thế ban đầu (hoàn cảnh), sự may mắn (hỗ trợ ngẫu nhiên), cơ hội (yếu tố bên ngoài) dù đóng góp vào sự thành công nhưng chỉ chiếm 5% mỗi yếu tố.

Giải đáp câu hỏi của sinh viên về những đức tính cần thiết để thành công, tiến sĩ Mỹ nói: "Phải nỗ lực, chịu khó, khiêm nhường và không ngừng học học hỏi để nâng cao bản thân, đặc biệt kỹ năng mềm".

Chia sẻ thêm quan điểm về học tập, tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ cho hay: "Học là chuyển hóa từ kiến thức thành tri thức". Nhắn nhủ thêm với sinh viên, ông nói: "Cha mẹ sinh ra mình, thầy cô dạy dỗ mình; nhưng cuộc đời mình thành công và hạnh phúc hay không là do bản thân mình".

Từ trải nghiệm bản thân mình, doanh nhân khuyên tân sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM trong lễ khai khóa: "Đừng bao giờ nghĩ mình thất bại, mà hãy nghĩ là chưa đủ tốt. Trong từ điển ngôn ngữ của bản thân, hãy bỏ từ thất bại và thay bằng cụm từ 'chưa đủ tốt'".



