Thách thức đối với ngành sản xuất

Theo một báo cáo của Tổng cục thống kê, thị trường lao động Việt Nam năm 2023 có khoảng 38 triệu người lao động chưa qua đào tạo từ sơ cấp trở lên. Con số này là thách thức không nhỏ với doanh nghiệp khi mà nguồn cung lao động còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng cho nhu cầu của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập.

Tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự giỏi, chuyên môn cao là yêu cầu hàng đầu của nhiều doanh nghiệp sản xuất

Nhóm lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên được ghi nhận gia tăng và thế hệ nhân sự trẻ này được đánh giá có khả năng thích nghi, nhạy bén với công nghệ do sinh ra trong thời đại số hóa. Đồng thời họ cũng có những đặc điểm nổi bật khác như tư duy sáng tạo, linh hoạt. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng luôn tồn tại, trong đó đa số là những người trong độ tuổi từ 15 - 34 và thường tăng cao khi thị trường chịu các cú sốc về kinh tế - xã hội.

Cộng hưởng với những tác động của kỹ thuật số và tự động hóa, các ngành sản xuất phải thích ứng để thu hút phát triển nhân sự thế hệ mới thông qua việc thực hiện chiến lược tuyển dụng phù hợp với ngành, hướng đến xây dựng đội ngũ vững mạnh, sẵn sàng đón đầu tương lai.

Phát triển nhân sự công nghiệp thế hệ mới

Vào năm 2025, Gen Z được dự đoán sẽ chiếm khoảng 25% lực lượng lao động tại Việt Nam. Do đó, nhiều doanh nghiệp đang thay đổi để tiếp cận hiệu quả với đội ngũ nhân sự trẻ. Nổi bật có thể kể đến như chiến dịch "Do Gen Z vì Gen Z" của VNG, Nhà lãnh đạo thế hệ mới Next Generation Leader của Coca-Cola Việt Nam…

Cùng xu hướng đó, THACO với tầm nhìn là tập đoàn công nghiệp đa ngành, việc phát triển đội ngũ nhân sự công nghiệp thế hệ mới là yếu tố tiên quyết trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn.

Từ năm 2010, THACO thành lập Trường Cao đẳng Chu Lai - Trường Hải, nay là Trường Cao đẳng THACO. Với các ngành đào tạo như: Ô tô và Cơ khí, Nông - Lâm nghiệp, Đầu tư - Xây dựng, Thương mại, Logistics, trường tập trung vào kỹ năng thực hành với thiết bị, công nghệ mới nhất giúp sinh viên thành thạo nghề, có việc làm ngay sau tốt nghiệp. Trong những năm qua, Trường Cao đẳng THACO luôn không ngừng phát triển để thích ứng với những thay đổi về nhu cầu nhân lực chất lượng cao, góp phần vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực trẻ của THACO cũng như cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp ở miền Trung và trong cả nước.

Đào tạo nguồn nhân lực đầu vào nằm trong chiến lược phát triển nhân sự trẻ của THACO

Song song với hoạt động đào tạo nguồn nhân lực đầu vào, THACO cũng chú trọng đào tạo nội bộ, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự tiềm năng sẵn có để hình thành lực lượng nhân sự công nghiệp thế hệ mới. Trong 4 tháng đầu năm 2024, THACO và các Tập đoàn thành viên đã tổ chức hơn 700 buổi đào tạo, chuyên đề cho hơn 9.700 lượt cán bộ nhân viên (CBNV) tham gia với đa dạng hình thức: đào tạo nội bộ, phối hợp với trường Cao đẳng THACO, các trung tâm, trường đại học đầu ngành xoay quanh nội dung về nâng cao kỹ năng quản trị, đào tạo chuyên môn... Dự kiến đến cuối năm, THACO đào tạo gần 2.500 khóa học cho nhân sự trên toàn hệ thống.

THACO chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự sẵn có, hình thành lực lượng nhân sự công nghiệp thế hệ mới

Bên cạnh đó, THACO cũng xác định rõ các tiêu chuẩn - tiêu chí phù hợp trong tuyển dụng, đồng thời rà soát và nâng cấp liên tục nhằm thu hút và chọn lọc nhân sự tiềm năng.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyển dụng, THACO và các Tập đoàn thành viên còn đặc biệt quan tâm đến điều kiện làm việc cũng như các chính sách phúc lợi cho CBNV. Chế độ lương, thưởng và phúc lợi được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích cho nhân sự trên toàn hệ thống. Các chế độ khác như: nhà lưu trú, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ suất ăn trưa, chăm lo cho con CBNV… cũng được thực hiện đồng bộ. Song song đó, các hoạt động động văn thể cũng được tổ chức thường niên, góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa CBNV.

Với tầm nhìn là "Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới", THACO đã và đang đẩy mạnh tuyển dụng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực thế hệ mới có kỹ năng quản trị, trình độ chuyên môn cao để phục vụ giai đoạn phát triển mới và không giới hạn.