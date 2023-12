Phát triển du lịch cộng đồng xã Ninh Vân

Song, làm thế nào để du lịch cộng đồng phát triển bền vững, đã, đang là bài toán khó đặt ra không chỉ cho xã Ninh Vân, TX.Ninh Hòa nói riêng mà cả tỉnh Khánh Hòa nói chung.

Hướng phát triển bền vững

Du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng đã và đang mang lại những nguồn lợi vô cùng to lớn cho xã hội, kinh tế, môi trường. Tính đến nay, trên cả nước có hơn 300 làng, bản, buôn, thôn, xóm có hoạt động du lịch cộng đồng.



Thiên nhiên ban tặng cho Ninh Vân cảnh đẹp trù phú rất thích hợp phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng

Tại Khánh Hòa, địa phương có tiềm năng du lịch đa dạng, hấp dẫn, cùng lợi thế về nguồn khách đến Nha Trang và từ đó có thể mở rộng phạm vi tham quan và lưu trú ra các địa bàn khác trong tỉnh, tuy nhiên các mô hình phát triển du lịch bền vững có sự tham gia của cộng đồng rất ít. Việc tỉnh Khánh Hòa ký quyết định công nhận xã Ninh Vân là địa điểm phát triển du lịch cộng đồng là cú huýt cho các địa phương khác triển khai các mô hình phát triển tương tự.

Ông Trà Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Ninh Vân, cho biết Ninh Vân có bãi tắm đẹp, có hai dải san hô ven bờ (trong đó 1 dải còn tới 80% có thể được bảo tồn cho mục đích du lịch lặn biển, quan sát từ thuyền đáy kính), có núi non với nhiều hình thái cảnh quan khác lạ, không chỉ tạo cảnh đẹp ven bờ biển, mà còn có khả năng phát triển du lịch cắm trại, leo núi, trekking (đi bộ khám phá), dù lượn. Ninh Vân còn có những cánh đồng tỏi, cánh đồng lạc xanh ngát, có trên 70 tàu thuyền đánh bắt hải sản gần bờ, khai thác rong mơ… rất thích hợp cho du khách tham quan và trải nghiệm. Về lịch sử, trên địa bàn Ninh Vân và ở các xã xung quanh có nhiều địa danh, di tích lịch sử nổi tiếng như di tích lịch sử quốc gia Con tàu không số C235, Chiến khu Hòn Hèo, Chiến khu Đá Bàn, Căn cứ địa Cần Vương Hòn Khói - Đầm Vân...



Phát triển du lịch cộng đồng giúp thay đổi đời sống người dân vùng biển Ninh Vân

Mạnh dạn đầu tư các homestay để phát triển du lịch cộng đồng Ninh Vân, ông Lê Văn Bảo, chủ homestay Phụng Bảo, cho biết: "Được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp cũng như nhận thấy tiềm năng phát triển của du lịch cộng đồng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại Ninh Vân đã tập hợp lại, mỗi đơn vị phát triển một sản phẩm thế mạnh, hỗ trợ lẫn nhau hình thành nên một chuỗi dịch vụ du lịch hoàn chỉnh để đón khách. Thời gian tới, chúng tôi cùng với chính quyền địa phương sẽ tổ chức các nhóm khảo sát dịch vụ, tự chụp ảnh các điểm đến check-in như tham quan điểm di tích tàu không số, tour khám phá biển đảo,... để quảng bá và tạo sự tin cậy đối với khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng, nếu các điểm check-in đông, khách chắc chắn sẽ đến với cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống. Chúng tôi sẽ đồng lòng, nỗ lực phát triển du lịch cộng đồng trong thời gian tới".

Vẫn còn đó những thách thức

Nghị quyết về mức chi hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đã được HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua ngày 19.7.2022. Ninh Vân được công nhận là điểm du lịch cộng đồng đồng nghĩa với việc sẽ được hỗ trợ kinh phí cho phát triển sản phẩm du lịch, lắp đặt biển báo biển chỉ dẫn, trang thiết bị cần thiết ban đầu cho cá nhân, hộ gia đình, người dân trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng.



Vị trí nằm trong khu vực phía Nam Khu Kinh tế Vân phòng giúp địa phương có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai

Bên cạnh đó, địa phương cũng đã phối hợp với TX.Ninh Hòa tổ chức các lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản cho người dân, bồi dưỡng cho hộ dân, cán bộ quản lý tại địa phương kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng có trách nhiệm, kỹ năng tiếp tân, buồng, bàn ăn uống, đào tạo lái tàu thuyền nội địa… nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và hướng đến sự chuyên nghiệp trong phát triển du lịch cộng đồng.

Tuy nhiên, theo ông Trà Văn Hải, mô hình phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương còn gặp không ít khó khăn. Ninh Vân có vị trí địa lý khá xa so với TP.Nha Trang (55 km) cách TX.Ninh Hòa (20 km) và chỉ có duy nhất đường bộ độc đạo nối từ QL 1A. Các hộ dân tham gia làm du lịch cộng đồng, phần lớn phải bỏ kinh phí xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở, chỉnh trang khuôn viên sân vườn. Việc cấp phép hoạt động du lịch cho người dân còn khó khăn do các yêu cầu về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị an toàn, kỹ năng làm du lịch cộng đồng chưa được đầu tư. Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng như: số lượng cơ sở lưu trú, công nghệ thông tin, nơi vui chơi, giải trí… còn ít và thiếu đồng bộ. Người dân phần lớn thiếu kỹ năng làm du lịch, yếu về ngoại ngữ, trong khi khách du lịch nước ngoài chiếm số lượng không nhỏ.

Từ Nha Trang di chuyển gần 1,5 tiếng sẽ đến Ninh Vân

"Hiện tại, toàn xã có 3 homestay và một số khu nghỉ dưỡng lân cận phục vụ du khách. Tuy nhiên, hoạt động du lịch vẫn chưa sôi động trở lại như những năm trước đại dịch Covid. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, giới thiệu mời gọi liên kết du lịch. Đồng thời, thực hiện tập huấn nghiệp vụ công tác du lịch, nấu ăn, pha chế cho các chủ hộ kinh doanh homestay… Bên cạnh đó, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ từ Sở Du lịch Khánh Hòa, TX.Ninh Hòa, các cơ quan chức năng và đơn vị lữ hành để hoạt động du lịch trên địa bàn phát triển bền vững, giúp đời sống người dân ngày càng khấm khá", ông Hải cho hay.