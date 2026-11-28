Thông tin được Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, chia sẻ tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề "Du lịch y học cổ truyền nâng cao sức khỏe gắn kết không gian văn hóa Nam Bộ", ngày 27.11.

Đến bệnh viện không chỉ để khám, chữa bệnh

Theo bác sĩ Khoa, vùng đất Nam bộ không chỉ giàu bản sắc văn hóa mà còn chứa đựng nhiều tinh hoa y học, từ kinh nghiệm sử dụng cây thuốc bản địa, phương pháp dưỡng sinh đến những tập quán ăn uống, sinh hoạt được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Khu vực phục hồi và nâng cao sức khỏe Ảnh phối cảnh: BVCC

Xuất phát từ những giá trị này, cùng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân và du khách, bệnh viện đã phối hợp với các nhà khoa học nghiên cứu, xây dựng mô hình du lịch y học cổ truyền gắn kết với không gian văn hóa Nam bộ.

Bệnh viện định hướng dành toàn bộ khối nhà N4 để phát triển trung tâm du lịch y học cổ truyền với 5 nhóm hoạt động trọng tâm, gồm: Khám và điều trị chất lượng cao; phục hồi và nâng cao sức khỏe; ẩm thực trị liệu; trải nghiệm chuỗi giá trị dược liệu; khám phá không gian y học cổ truyền và văn hóa Nam bộ.

Theo thiết kế, mỗi tầng của trung tâm mang một chủ đề riêng. Tầng trệt là khu vực đón tiếp, trải nghiệm thực dưỡng và dược liệu. Lầu 1 giới thiệu lịch sử y học cổ truyền, văn hóa Nam bộ. Lầu 2 dành cho các hoạt động phục hồi chức năng, âm nhạc trị liệu; lầu 3 triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, khám với chuyên gia. Lầu 4 là không gian học thuật, tôn vinh các bậc danh y của dân tộc.

Bác sĩ thăm khám cho người dân miễn phí tại khu vực trải nghiệm y học cổ truyền ẢNH: LÊ CẦM

Phát huy thế mạnh y học cổ truyền theo hướng hiện đại, khoa học

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chia sẻ, y học cổ truyền là di sản quý báu của dân tộc, kết tinh tinh thần, kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm và bản sắc văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ. Do đó, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ, phát triển y dược cổ truyền theo hướng hiện đại, khoa học, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, cần chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu tập trung vào khám bệnh, chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, chủ động phòng bệnh, nâng cao sức khỏe từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Đồng thời phát huy tốt hơn thế mạnh của y học cổ truyền trong dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại hội nghị ẢNH: BVCC

"Phát triển y học cổ truyền phải gắn với nghiên cứu khoa học, chuẩn hóa chuyên môn, ứng dụng công nghệ và lấy chất lượng, hiệu quả điều trị làm thước đo", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, với hơn 15 triệu dân, TP.HCM là đô thị năng động, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch y tế. Bộ Y tế cũng đã ban hành các đề án, chương trình thúc đẩy lĩnh vực này, trong đó chú trọng phát triển du lịch gắn với y học cổ truyền. Đây là cơ hội để quảng bá bản sắc văn hóa, giới thiệu những bài thuốc, phương pháp điều trị không dùng thuốc của Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế, đồng thời đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế.