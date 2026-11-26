Bác sĩ Nguyễn Phối Hiền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, cho biết trong sinh hoạt hằng ngày, người trưởng thành khỏe mạnh có thể dành khoảng 5 - 10 phút để xoa bóp nhẹ nhàng một số vùng huyệt. Việc tự day ấn huyệt thực hiện đúng vị trí, lực tác động vừa phải, không gây đau hoặc bầm tím.
Huyệt dũng tuyền
Vị trí: Huyệt nằm ở lòng bàn chân, tại chỗ lõm xuất hiện khi co các ngón chân, ở khoảng điểm nối 1/3 trước với 2/3 sau của đường nối vùng kẽ ngón chân thứ hai, thứ ba đến gót chân.
Cách thực hiện: Sau khi ngâm chân và lau khô, dùng ngón tay cái day nhẹ vùng huyệt theo chuyển động tròn trong khoảng 30 - 60 giây mỗi bên. Có thể kết hợp xoa toàn bộ lòng bàn chân để tạo cảm giác ấm và dễ chịu.
Huyệt thận du
Vị trí: Huyệt nằm ở vùng thắt lưng, ngang mức bờ dưới mỏm gai đốt sống thắt lưng thứ hai, từ đường giữa cột sống đo ngang ra hai bên 1,5 thốn (bề ngang 2 ngón tay trỏ và giữa khép lại).
Cách thực hiện: Xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm, sau đó đặt lên vùng thắt lưng tương ứng hai bên huyệt thận du. Thực hiện động tác xoa, chà xát nhẹ nhàng theo chiều lên xuống trong khoảng 1 - 2 phút hoặc đến khi vùng lưng có cảm giác ấm dễ chịu.
"Theo y học cổ truyền, việc day ấn huyệt này thường được sử dụng với mục đích bổ thận và trong điều trị các chứng đau mỏi thắt lưng, mỏi gối tùy theo biện chứng", bác sĩ Phối Hiền chia sẻ.
Bác sĩ cũng lưu ý động tác xoa ấm vùng thắt lưng có thể giúp thư giãn cơ tại chỗ. Không day ấn mạnh trực tiếp lên cột sống hoặc vùng đang đau cấp tính.
Huyệt túc tam lý
Vị trí: Huyệt nằm ở mặt trước ngoài cẳng chân, phía ngoài mào trước xương chày khoảng một thốn ngón tay (bề ngang ngón tay cái, thường khoảng 1,5 - 2 cm).
Cách thực hiện: Dùng đầu ngón tay cái day ấn nhẹ vùng huyệt, giữ khoảng 3 - 5 giây rồi thả lỏng. Lặp lại 10 - 15 lần ở mỗi bên, điều chỉnh lực tác động phù hợp, không cố tạo cảm giác đau hoặc tê tức mạnh.
Theo bác sĩ Phối Hiền, huyệt túc tam lý có công năng điều lý tỳ vị, bổ khí. Tuy nhiên không nên hiểu rằng tự bấm huyệt túc tam lý trong vài phút có thể trực tiếp làm tăng khả năng miễn dịch hoặc điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa.
Lưu ý khi thực hiện day ấn huyệt
Bác sĩ Phối Hiền khuyến cáo, tránh tác động lên vùng có vết thương, viêm nhiễm, sưng đau cấp tính, khối u hoặc vùng nghi ngờ tổn thương xương. Người bị rối loạn đông máu, đang dùng thuốc chống đông, loãng xương nặng hoặc có nguy cơ gãy xương cần đặc biệt thận trọng.
Người bệnh ung thư không mặc nhiên bị chống chỉ định mọi hình thức xoa bóp. Việc thực hiện cần dựa trên tình trạng bệnh, vị trí tác động và hướng dẫn của nhân viên y tế có chuyên môn.
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