Bác sĩ Nguyễn Phối Hiền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, cho biết trong sinh hoạt hằng ngày, người trưởng thành khỏe mạnh có thể dành khoảng 5 - 10 phút để xoa bóp nhẹ nhàng một số vùng huyệt. Việc tự day ấn huyệt thực hiện đúng vị trí, lực tác động vừa phải, không gây đau hoặc bầm tím.

Huyệt dũng tuyền

Vị trí: Huyệt nằm ở lòng bàn chân, tại chỗ lõm xuất hiện khi co các ngón chân, ở khoảng điểm nối 1/3 trước với 2/3 sau của đường nối vùng kẽ ngón chân thứ hai, thứ ba đến gót chân.

Cách thực hiện: Sau khi ngâm chân và lau khô, dùng ngón tay cái day nhẹ vùng huyệt theo chuyển động tròn trong khoảng 30 - 60 giây mỗi bên. Có thể kết hợp xoa toàn bộ lòng bàn chân để tạo cảm giác ấm và dễ chịu.

Minh họa vị trí huyệt dũng tuyền ẢNH: LÊ CẦM TẠO BỞI AI

Huyệt thận du

Vị trí: Huyệt nằm ở vùng thắt lưng, ngang mức bờ dưới mỏm gai đốt sống thắt lưng thứ hai, từ đường giữa cột sống đo ngang ra hai bên 1,5 thốn (bề ngang 2 ngón tay trỏ và giữa khép lại).

Minh họa day ấn huyệt thận du ẢNH: LÊ CẦM TẠO BỞI AI

Cách thực hiện: Xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm, sau đó đặt lên vùng thắt lưng tương ứng hai bên huyệt thận du. Thực hiện động tác xoa, chà xát nhẹ nhàng theo chiều lên xuống trong khoảng 1 - 2 phút hoặc đến khi vùng lưng có cảm giác ấm dễ chịu.

"Theo y học cổ truyền, việc day ấn huyệt này thường được sử dụng với mục đích bổ thận và trong điều trị các chứng đau mỏi thắt lưng, mỏi gối tùy theo biện chứng", bác sĩ Phối Hiền chia sẻ.

Bác sĩ cũng lưu ý động tác xoa ấm vùng thắt lưng có thể giúp thư giãn cơ tại chỗ. Không day ấn mạnh trực tiếp lên cột sống hoặc vùng đang đau cấp tính.

Huyệt túc tam lý

Vị trí: Huyệt nằm ở mặt trước ngoài cẳng chân, phía ngoài mào trước xương chày khoảng một thốn ngón tay (bề ngang ngón tay cái, thường khoảng 1,5 - 2 cm).

Minh họa vị trí huyệt túc tam lý Ảnh: AI

Cách thực hiện: Dùng đầu ngón tay cái day ấn nhẹ vùng huyệt, giữ khoảng 3 - 5 giây rồi thả lỏng. Lặp lại 10 - 15 lần ở mỗi bên, điều chỉnh lực tác động phù hợp, không cố tạo cảm giác đau hoặc tê tức mạnh.

Theo bác sĩ Phối Hiền, huyệt túc tam lý có công năng điều lý tỳ vị, bổ khí. Tuy nhiên không nên hiểu rằng tự bấm huyệt túc tam lý trong vài phút có thể trực tiếp làm tăng khả năng miễn dịch hoặc điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa.