Phát triển gần 3 triệu đoàn viên công đoàn

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong các năm 2023 - 2025, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cấp cơ sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố, mở rộng tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tổng LĐLĐ đã phát triển được thêm gần 3 triệu đoàn viên công đoàn ẢNH: H.NGUYỄN

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, lần thứ XIII, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở.

Kết quả, năm 2023 phát triển được 858.886 đoàn viên công đoàn, thành lập 3.296 công đoàn cơ sở (CĐCS); năm 2024 phát triển được hơn 1,23 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập 10.976 CĐCS; năm 2025 phát triển được 856.540 đoàn viên công đoàn, thành lập 3.647 CĐCS. Như vậy, từ năm 2023 đến nay, Tổng LĐLĐ đã phát triển được thêm gần 3 triệu đoàn viên, trong đó có cả nhóm lao động phi chính thức.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cho biết, 2024 là năm đạt kết quả cao nhất về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS kể từ năm 2010 đến nay. "Thành tích này không chỉ khẳng định nỗ lực của toàn hệ thống công đoàn, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để các cấp công đoàn tiếp tục phát huy ưu điểm, duy trì khí thế thi đua và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Đặc biệt, kết quả ấn tượng trong phát triển tổ chức Công đoàn tại khu vực phi chính thức cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào công đoàn và mở ra triển vọng tiếp tục mở rộng đối tượng vận động trong thời gian tới", ông Hùng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, để đạt được kết quả trên là do công tác tuyên truyền, vận động người lao động từng bước đổi mới, nội dung hoạt động công đoàn được nâng cao, tạo sức lan tỏa và thu hút đoàn viên; mạng lưới CĐCS tiếp tục được mở rộng, nhất là tại khu vực ngoài nhà nước và khu vực phi chính thức.

Ngoài ra, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ cơ sở. Những kết quả đạt được trong giai đoạn này đã khẳng định nỗ lực và quyết tâm của các cấp công đoàn trong việc xây dựng tổ chức vững mạnh, khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.