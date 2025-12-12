Ngày 12.12, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu của công đoàn trong năm 2025.

Ngày hội Lao động sáng tạo lần đầu tiên được tổ chức là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của công đoàn năm 2025 ẢNH: THU HẰNG

1. Đẩy mạnh đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động

Trong năm qua, công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động tiếp tục được các cấp công đoàn triển khai mạnh mẽ; góp ý nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi và cải thiện đời sống người lao động. Hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể được thúc đẩy, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý được duy trì.

Năm 2025, nguồn lực chăm lo được huy động mạnh mẽ với các chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng", "Bữa cơm Công đoàn". Công đoàn còn tích cực tham gia chính sách nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và đẩy nhanh thiết chế công đoàn với mô hình nhà ở cho thuê.

2. Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; tham gia xây dựng Đảng

Năm 2025, tổ chức công đoàn bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, sắp xếp tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối; kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và trong các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương ngân sách; thành lập công đoàn xã, phường, đặc khu.

Các cấp công đoàn chủ động ban hành kế hoạch, nỗ lực triển khai bằng những giải pháp sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương, phát triển tăng thêm hơn 622.000 đoàn viên, thành lập mới 2.862 công đoàn cơ sở, nhiều đoàn viên khu vực phi chính thức. "Diễn đàn Đảng với công nhân - công nhân với Đảng" lần đầu tổ chức sâu rộng, thu hút hàng trăm nghìn lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng.

3. Tổ chức đại hội công đoàn các cấp hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp được triển khai với tinh thần quyết liệt và đồng bộ; hoàn thành đại hội công đoàn cơ sở. Dự kiến hết 31.12, hoàn thành cấp tỉnh, ngành T.Ư; thành lập các tiểu ban triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

4. Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ XI được tổ chức trọng thể, tôn vinh 20 tập thể và 80 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, qua đó khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo của giai cấp công nhân trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động"Phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm năm 2025", nhiều dự án then chốt hoàn thành đúng tiến độ. Từ các phong trào đã có hơn 186.000 sáng kiến làm lợi hơn 17.500 tỉ đồng.

5. Nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học, Ngày hội Lao động sáng tạo toàn quốc, triển lãm "Kiến tạo phát triển", Khối diễu hành công nhân Việt Nam, giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam lần thứ III. Các hoạt động củng cố niềm tin, tự hào, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân.

6. Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,25% và hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức

Công đoàn tham gia Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất Chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1.1.2026 với mức tăng bình quân 7,25%, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lương tối thiểu và mức sống của người lao động.

Cùng đó, Công đoàn tích cực nghiên cứu, phối hợp đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, trong đó có cán bộ công đoàn nói chung và cán bộ công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng được đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống.

7. Lần đầu tổ chức Ngày hội lao động sáng tạo trên toàn quốc

Ngày hội được tổ chức đồng loạt với chủ đề "Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới", trở thành điểm nhấn của Tháng Công nhân 2025. Hàng trăm ngày hội được tổ chức trên toàn quốc. Ở cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam có triển lãm, diễn đàn và trao Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động". Ngày hội khơi dậy tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm của công nhân.

8. Kịp thời chăm lo đoàn viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Từ lời kêu gọi của các cấp công đoàn, hàng trăm tỉ đồng cùng nhiều tấn nhu yếu phẩm đã được cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động trên khắp cả nước gửi trực tiếp về tâm lũ và thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thành lập 8 đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao 13 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại 14 tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão lụt ẢNH: C.Đ

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thành lập 8 đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao 13 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại 14 tỉnh, thành phố bị thiệt hại, tiếp thêm sức mạnh để đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động, sản xuất.

9. Lần đầu biểu dương công nhân là đảng viên và trao Giải thưởng "Nữ đoàn viên công đoàn năng động, trách nhiệm, sáng tạo"

Năm 2025, lần đầu tiên Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân, lao động tiêu biểu là đảng viên với chủ đề "Gương sáng công nhân tiền phong" tôn vinh 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên đi đầu trong lao động sản xuất, đóng góp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngay từ cơ sở.

Giải thưởng "Nữ đoàn viên Công đoàn năng động, trách nhiệm, sáng tạo" lần đầu tiên được trao cho 10 nữ đoàn viên tiêu biểu trên toàn quốc. Cùng đó, 20 tập thể và 60 cá nhân xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2020 - 2025 cũng được khen thưởng, tạo dấu ấn mạnh mẽ thúc đẩy bình đẳng giới, truyền cảm hứng cho nữ đoàn viên, người lao động trong thời kỳ mới.

10. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế Công đoàn Việt Nam

Năm 2025, hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét trên trường quốc tế. Việt Nam vinh dự đăng cai Hội nghị Hội đồng chủ tịch Liên hiệp công đoàn thế giới với sự tham dự của 38 tổ chức công đoàn thuộc 34 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cạnh đó, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động củng cố, duy trì, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với công đoàn các nước, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới.