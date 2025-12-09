Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Luật Công đoàn là 'vũ khí pháp lý' quan trọng của cán bộ công đoàn

Thu Hằng
Thu Hằng
09/12/2025 18:51 GMT+7

Luật Công đoàn được xem là 'vũ khí pháp lý' quan trọng nhất của cán bộ công đoàn trong quá trình đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Nếu cán bộ công đoàn không nắm vững quy định pháp luật, không phân biệt được đúng - sai trong từng vụ việc thì rất khó có thể bảo vệ người lao động một cách hiệu quả.

Thông điệp này được Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn, phổ biến luật Công đoàn, luật Việc làm và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Công đoàn, do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức ngày 9.12. 

Luật Công đoàn là 'vũ khí pháp lý' quan trọng của cán bộ công đoàn- Ảnh 1.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị

ẢNH: LAN NGỌC

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm truyền đạt thông tin đến đội ngũ cán bộ chính sách pháp luật, quan hệ lao động và cán bộ công đoàn cơ sở thuộc các doanh nghiệp lớn của 17 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra phía bắc.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, luật Công đoàn là đạo luật nền tảng, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và quyền, trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam. 

Theo ông Hiểu, mỗi cán bộ công đoàn phải "nắm chắc - hiểu sâu" nội dung luật, bởi chỉ khi nắm vững pháp lý, cán bộ công đoàn mới đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

"Luật Công đoàn là "vũ khí pháp lý" quan trọng. Nếu không nắm vững, không phân biệt được đúng - sai trong từng vụ việc thì rất khó bảo vệ người lao động", ông Hiểu nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, việc cập nhật kịp thời các quy định mới là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh quan hệ lao động ngày càng phức tạp, đa dạng.

Liên quan luật Việc làm 2025, ông Hiểu chỉ ra rằng, thị trường lao động đang thay đổi mạnh mẽ. Bên cạnh các ngành nghề truyền thống như dệt may, cơ khí, điện tử…, nhiều loại hình việc làm mới xuất hiện, đặc biệt là nhóm lao động trong kinh tế số. Nếu không có chính sách phù hợp, nhóm lao động này có nguy cơ đối mặt rủi ro an sinh khi đến tuổi nghỉ hưu.

Với sự phát triển nhanh của công nghệ khiến nhu cầu việc làm, hình thức tổ chức việc làm và quan hệ lao động thay đổi từng ngày, theo ông Hiểu, cán bộ công đoàn cần chủ động cập nhật kiến thức pháp lý, nghiên cứu các đạo luật như luật Công đoàn và luật Việc làm để nâng cao nhận thức, đồng thời có khả năng tham mưu chính sách phù hợp với thực tiễn.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, hội nghị tập huấn lần này là hoạt động quan trọng, giúp cán bộ công đoàn các cấp bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ. Qua đó, Công đoàn Việt Nam có thêm cơ sở để triển khai các giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động trong bối cảnh thị trường và quan hệ lao động liên tục biến động.

Tin liên quan

Công đoàn và công an khám bệnh miễn phí cho công nhân tại 7 địa phương

Công đoàn và công an khám bệnh miễn phí cho công nhân tại 7 địa phương

Từ nay đến hết quý 1/2026, Chương trình khám bệnh miễn phí công nhân lao động tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp sẽ được tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai, Lâm Đồng và TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Công đoàn luật Công đoàn Luật Việc làm Tổng LĐLĐ Việt Nam bảo vệ người lao động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận