Luật Công đoàn là 'vũ khí pháp lý' quan trọng của cán bộ công đoàn

Thông điệp này được Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn, phổ biến luật Công đoàn, luật Việc làm và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Công đoàn, do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức ngày 9.12.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị ẢNH: LAN NGỌC

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm truyền đạt thông tin đến đội ngũ cán bộ chính sách pháp luật, quan hệ lao động và cán bộ công đoàn cơ sở thuộc các doanh nghiệp lớn của 17 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra phía bắc.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, luật Công đoàn là đạo luật nền tảng, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và quyền, trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam.

Theo ông Hiểu, mỗi cán bộ công đoàn phải "nắm chắc - hiểu sâu" nội dung luật, bởi chỉ khi nắm vững pháp lý, cán bộ công đoàn mới đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

"Luật Công đoàn là "vũ khí pháp lý" quan trọng. Nếu không nắm vững, không phân biệt được đúng - sai trong từng vụ việc thì rất khó bảo vệ người lao động", ông Hiểu nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, việc cập nhật kịp thời các quy định mới là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh quan hệ lao động ngày càng phức tạp, đa dạng.

Liên quan luật Việc làm 2025, ông Hiểu chỉ ra rằng, thị trường lao động đang thay đổi mạnh mẽ. Bên cạnh các ngành nghề truyền thống như dệt may, cơ khí, điện tử…, nhiều loại hình việc làm mới xuất hiện, đặc biệt là nhóm lao động trong kinh tế số. Nếu không có chính sách phù hợp, nhóm lao động này có nguy cơ đối mặt rủi ro an sinh khi đến tuổi nghỉ hưu.

Với sự phát triển nhanh của công nghệ khiến nhu cầu việc làm, hình thức tổ chức việc làm và quan hệ lao động thay đổi từng ngày, theo ông Hiểu, cán bộ công đoàn cần chủ động cập nhật kiến thức pháp lý, nghiên cứu các đạo luật như luật Công đoàn và luật Việc làm để nâng cao nhận thức, đồng thời có khả năng tham mưu chính sách phù hợp với thực tiễn.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, hội nghị tập huấn lần này là hoạt động quan trọng, giúp cán bộ công đoàn các cấp bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ. Qua đó, Công đoàn Việt Nam có thêm cơ sở để triển khai các giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động trong bối cảnh thị trường và quan hệ lao động liên tục biến động.