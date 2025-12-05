Tăng sức mạnh của công đoàn trong bối cảnh mới

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh đến vai trò của truyền thông công đoàn trong bối cảnh mới tại hội nghị tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền của công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức ngày 5.12.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị ẢNH: XUÂN HÙNG

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, truyền thông công đoàn không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền, mà là một phần quan trọng của quản trị xã hội, đảm bảo người lao động được tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời.

Ông dẫn chứng, có những cuộc ngừng việc tập thể xảy ra vì người lao động thiếu thông tin, nhưng cũng có nhiều tình huống được giải quyết nhanh chóng nhờ công đoàn cung cấp thông tin đúng lúc, đúng cách.

Với số lượng công nhân tăng nhanh và quy mô tổ chức công đoàn mở rộng, áp lực lên đội ngũ truyền thông ngày càng lớn, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: "Công việc mới nhiều lên nhưng con người không tăng. Cán bộ công đoàn muốn làm tốt phải chủ động nâng cao năng lực, áp dụng công nghệ để làm nhanh hơn, hiệu quả hơn".

Trong bối cảnh tình hình mới và những vấn đề đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ ra 5 nhóm yếu tố tác động mạnh, đó là tác động của công nghiệp hóa - hiện đại hóa; tác động toàn diện của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến việc làm, kỹ năng và thu nhập; hội nhập quốc tế sâu rộng kéo theo yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn lao động; đời sống người lao động còn nhiều khó khăn; những bất cập của pháp luật cùng tình trạng doanh nghiệp vi phạm quyền lợi công nhân.

Những thay đổi này, theo ông Hiểu, buộc công đoàn phải đổi mới tư duy và phương thức hoạt động để không "tụt lại phía sau người lao động và doanh nghiệp".

Đồng thời, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng nêu lên những hạn chế về thiếu cán bộ công đoàn, nhất là trong doanh nghiệp; hạn chế về kỹ năng, việc thực thi chính sách pháp luật chưa đồng đều; ý thức tuân thủ của cả người lao động và chủ doanh nghiệp còn bất cập.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, cán bộ công đoàn cơ sở phải biết lắng nghe, nắm bắt dư luận sớm, phân loại thông tin và truyền đạt thông điệp đúng lúc, đúng đối tượng. Đây là chìa khóa củng cố niềm tin và nâng cao năng lực đại diện của tổ chức công đoàn.