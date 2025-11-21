Lan tỏa giá trị nhân văn mang đậm dấu ấn công đoàn

Ngày 21.11, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức hội nghị Tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" toàn quốc lần thứ V. Nhiều câu chuyện giàu cảm xúc tiếp tục được sẻ chia trong tọa đàm "Nối dài những vòng tay tin yêu".

Chị Lê Thị Quế, Phó chủ tịch Công đoàn chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bắc Á chia sẻ về câu chuyện của mình trong tọa đàm ẢNH: H.N

Những hành trình không đơn độc

Chia sẻ về một ký ức không thể nào quên, chị Lê Thị Quế, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bắc Á nhớ lại: "Tôi mồ côi mẹ từ sớm sau một tai nạn giao thông, nên tôi đã phải tạm gác ước mơ học tập để mưu sinh. Những ngày khốn khó đó, công đoàn công ty cũ nơi mẹ tôi từng làm việc đã đến thăm hỏi, động viên. Chính sự quan tâm ấy đã mở cho tôi cơ hội trở lại học tập".

Vượt lên số phận, chị Quế vừa đi học, vừa đi làm thêm để nuôi dưỡng ước mơ. Và hôm nay, khi đã trở thành một cán bộ công đoàn, chị Quế tiếp tục trao đi yêu thương mà mình từng nhận được.

"Công đoàn như một vòng tay nối dài sự tin yêu. Vòng tay ấy từng nâng đỡ tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Giờ đây, tôi muốn truyền lại ngọn lửa đó, đưa những người có hoàn cảnh khó khăn vào vòng tay công đoàn để họ cũng được hỗ trợ như tôi từng được", chị Quế xúc động nói.

Một câu chuyện khác đến từ anh Nguyễn Văn Hằng, công nhân Công ty Môi trường KTV. Năm 2022, anh gần như sụp đổ khi cùng lúc nhận 3 tin dữ: 2 con mắc bệnh hiếm, bố bị ung thư. Anh buộc phải nghỉ việc dài ngày để đưa bố và các con đi điều trị, trong khi kinh tế gia đình kiệt quệ.

Trong suốt 3 năm bão tố ấy, Công đoàn Công ty Môi trường KTV luôn ở bên cạnh anh, hỗ trợ kinh phí, là điểm tựa động viên tinh thần, thậm chí cử cán bộ và công nhân cùng xưởng tới phụ chăm lo đàn lợn, đàn gà của gia đình. Công đoàn còn kết nối giúp tiêu thụ sản phẩm của gia đình anh vào bếp ăn tập thể công ty.

"Vòng tay công đoàn" lan tỏa yêu thương

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ nhấn mạnh, dù tổ chức công đoàn trải qua giai đoạn sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhiều công đoàn cơ sở phải giải thể hoặc sáp nhập nhưng sức mạnh của niềm tin và sự gắn bó vẫn không hề suy chuyển.

Mùa giải thứ V đánh dấu bước phát triển mới khi sự kiện được phối hợp tổ chức cùng Hội Nhà báo Việt Nam. Điều này không chỉ mở rộng quy mô mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của cuộc thi trong đời sống công đoàn và báo chí cả nước.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao giải cho tác giả cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V. ẢNH: H.N

Hơn 1.100 tác phẩm dự thi từ khắp các vùng miền cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của "Vòng tay Công đoàn". Sau 5 mùa, cuộc thi không còn chỉ là sân chơi của những cây bút mà đã trở thành biểu tượng nhân văn của tổ chức Công đoàn Việt Nam, nơi những câu chuyện dung dị nhưng giàu cảm xúc được kể bằng ngòi bút chân thành, gần gũi xuất phát từ trải nghiệm đời thường của những công nhân, đoàn viên

Nhiều tác phẩm nổi bật đã phản ánh những vấn đề thời sự của người lao động, đề cập vai trò của công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động giữa bối cảnh biến động; khắc họa sự cống hiến thầm lặng của những cán bộ công đoàn dù có sự thay đổi về tổ chức nhưng trái tim vẫn luôn hướng về người lao động.

Sau hai vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C, 15 giải khuyến khích cùng các giải dành cho nhân vật truyền cảm hứng, nhân vật tạo cảm xúc ấn tượng.

Cũng trong sáng cùng ngày, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao giải Cuộc thi trực tuyến về phòng, chống tác hại thuốc lá với 57.307 người dự thi. Kết quả có 1 giải nhất tập thể thuộc về LĐLĐ TP.HCM; các đơn vị Ninh Bình, Hải Phòng, ngành Y tế, Giáo dục… cũng được vinh danh.

Ở hạng mục cá nhân, giải nhất thuộc về chị Phạm Thị Ngọc, Công ty TNHH Viet Power (LĐLĐ tỉnh Ninh Bình).