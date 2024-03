Phát triển Phú Quốc lên tầm cao mới

Ngày 31.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 5.10.2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới

Báo cáo tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, cho biết sau gần 20 năm thực hiện Quyết định số 178, kinh tế Phú Quốc đã phát triển vượt bậc, giữ vững vị trí đầu tàu của tỉnh, trở thành động lực phát triển không chỉ đối với Kiên Giang mà còn đối với vùng ĐBSCL và cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các sản phẩm đặc trưng của Phú Quốc Trần Ngọc

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 19,6%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm về nông nghiệp. Nếu năm 2004, tổng thu ngân sách của Phú Quốc chỉ đạt hơn 38,5 tỉ đồng, thu không đủ chi thì đến năm 2023 thu ngân sách đạt hơn 7.812 tỉ đồng. Trong 5 năm trở lại đây, Phú Quốc không những tự chủ ngân sách mà còn điều tiết lại cho tỉnh Kiên Giang.

"Từ huyện đảo ít người biết, năm 2004 chỉ có trên 130.000 lượt khách du lịch, đến năm 2023, Phú Quốc đón khoảng 5,57 triệu lượt du khách. Phú Quốc đã khẳng định được thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới, nhiều sản phẩm du lịch mang tầm cỡ khu vực và quốc tế...", ông Đỗ Thanh Bình cho biết thêm.

Tại hội nghị, tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chính phủ có quyết định phân cấp, ủy quyền cho địa phương trong quản lý quy hoạch; quản lý đất đai; xem xét tổ chức mô hình chính quyền đô thị cho Phú Quốc. Về hạ tầng, cần có chính sách hỗ trợ cho Phú Quốc đầu tư triển khai đường ven biển dài hơn 26 km với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng và đường vành đai ven rừng với tổng vốn khoảng 920 tỉ đồng. Đồng thời, cho phép các chuyến bay quá cảnh đến Phú Quốc và cho phép người VN vào chơi casino sau thời gian thực hiện thí điểm ở Phú Quốc.

Phát triển Phú Quốc là nhiệm vụ chung của cả nước

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định vị trí và tầm quan trọng của Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới và có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. Vì vậy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có cơ chế, chính sách phát triển đảo xuyên suốt, trong đó có Quyết định số 178.

Thủ tướng nêu "6 cái hơn" của Phú Quốc sau 20 năm thực hiện Quyết định 178, đó là: tiềm lực tăng cường hơn; hạ tầng chiến lược phát triển đồng bộ hơn; sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, của nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế nhiều hơn; uy tín, vai trò, vị thế của Phú Quốc tăng lên; đóng góp cho GDP, thu ngân sách và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao hơn; thời cơ thuận lợi nhiều hơn.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra không ít khó khăn, thách thức của Phú Quốc trong việc phát triển nhanh bền vững, phát triển xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức và kinh tế chia sẻ. Phú Quốc chưa phát triển xứng tầm, còn phát triển "nóng", phát triển chưa bền vững, hạ tầng phát triển chưa đồng bộ. Tiềm năng lớn nhưng chính sách còn hạn hẹp, nguồn nhân lực còn nhiều thách thức. Cơ chế huy động nguồn lực chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển. Một bộ phận người dân đời sống còn khó khăn.

Từ đó, Thủ tướng nêu rõ: "Phát triển Phú Quốc không phải là nhiệm vụ riêng của tỉnh Kiên Giang hay là của Phú Quốc, mà đó là nhiệm vụ chung của cả nước với tinh thần chia sẻ, thấu hiểu cùng quan tâm đầu tư phát triển Phú Quốc, thúc đẩy sự phát triển của Kiên Giang và ĐBSCL. Phát triển Phú Quốc nhanh và bền vững, xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế và phát triển Phú Quốc thành thành phố hiện đại - văn minh, xanh - sạch - đẹp - an toàn và là nơi đáng sống. Khơi dậy và nâng cao khát vọng phát triển Phú Quốc trong cán bộ, lãnh đạo, hệ thống chính trị và người dân để phát triển Phú Quốc lên tầm cao mới. Cần chọn trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các động lực tăng trưởng mới để phát triển. Phát triển hài hòa gắn kết kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ để nhà đầu tư đến an tâm đầu tư".

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành và tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh đầu tư, hỗ trợ; phân cấp, phân quyền cho Phú Quốc trong phát triển.