Phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt từ giáo dục, dinh dưỡng và thể chất

Đó là yêu cầu đặt ra tại hội thảo: Phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam: Kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới, diễn ra ngày 12.5, tại Hà Nội, thảo luận về giải pháp nâng cao thể chất, trí tuệ và chất lượng phát triển cho thanh thiếu niên Việt Nam.

5 trụ cột phát triển toàn diện thế hệ trẻ

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó, giáo dục, dinh dưỡng và thể chất được nhìn nhận là 3 trụ cột liên kết chặt chẽ trong chiến lược phát triển con người Việt Nam.

Nếu trước đây, giáo dục được nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính tri thức, điểm số và thành tích học thuật, thì hiện nay, yêu cầu đặt ra đã rộng hơn. Trẻ em cần được phát triển hài hòa giữa: học tập, sức khỏe, vận động, kỹ năng sống và năng lực thích ứng với những thay đổi nhanh của xã hội. Một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin, bền bỉ và biết hợp tác chính là nền tảng để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Toàn cảnh hội thảo "Phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam - Kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới"

Các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe học đường, dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể chất trong quá trình phát triển của trẻ. Khi Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức: thiếu vận động, thừa cân béo phì ở trẻ em đô thị; suy dinh dưỡng và thiếu vi chất ở một số khu vực khó khăn; áp lực học tập khiến giáo dục thể chất chưa được quan tâm đúng mức...

Chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào kỷ nguyên mới, các chuyên gia cho rằng, cần thay đổi cách tiếp cận từ "giáo dục kiến thức" sang "phát triển năng lực toàn diện" và cần sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp nhằm tạo ra môi trường học đường lành mạnh, năng động và hỗ trợ trẻ phát triển cân bằng hơn.

Tại hội, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết xác định rõ tầm quan trọng của công tác sức khỏe học đường đối với sự phát triển trí tuệ, thể chất và tinh thần học sinh, sinh viên, Đảng và Nhà nước ta luôn coi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt ưu tiên.

Đặc biệt, thể thao học đường được nhìn nhận không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là môi trường giúp trẻ học cách kỷ luật, kiên trì, hợp tác, chấp nhận thử thách và vượt qua thất bại. Đây là những phẩm chất cần thiết đối với công dân tương lai trong một thế giới nhiều biến động.

Hội thảo thống nhất khẳng định, phát triển thế hệ trẻ không thể là nỗ lực đơn lẻ của riêng ngành giáo dục hay y tế. Đây là một nhiệm vụ dài hạn, cần sự tham gia đồng bộ của nhiều bên để các định hướng lớn đi vào thực tiễn, từ chương trình sức khỏe học đường, cải thiện dinh dưỡng, mở rộng không gian vận động đến nâng cao nhận thức của phụ huynh và cộng đồng.

Nestlé MILO góp sức xây dựng thế hệ trẻ Việt năng động

Tại hội thảo, Nestlé Việt Nam, thông qua nhãn hàng MILO, chia sẻ hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng trẻ em Việt Nam trong việc khuyến khích vận động thể chất, xây dựng thói quen dinh dưỡng cân bằng và lan tỏa tinh thần năng động. Bên cạnh truyền tải thông điệp về dinh dưỡng, MILO hướng đến việc tạo dựng một lối sống năng động, nơi trẻ em được khuyến khích chơi thể thao, tham gia hoạt động ngoài trời và phát triển cân bằng giữa học tập và rèn luyện thể chất, rèn luyện tinh thần chủ động, dám trải nghiệm, dám vượt qua thất bại và duy trì lối sống tích cực. Đây cũng là cách MILO đóng góp vào mục tiêu lớn hơn: Nuôi dưỡng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và sẵn sàng hơn cho tương lai.

MILO hướng đến việc tạo dựng một lối sống năng động cho thế hệ trẻ Việt Nam

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Phó tổng giám đốc Nestlé Việt Nam, phụ trách ngành hàng MILO và sữa, chia sẻ Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) khẳng định đầu tư sớm vào kỹ năng con người kết hợp với sức khỏe và thể chất mang lại lợi ích kinh tế, xã hội dài hạn cho quốc gia. Đây cũng là sứ mệnh Nestlé Việt Nam theo đuổi nhiều năm qua. MILO tin rằng thông qua thể thao, trẻ em không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn sẵn sàng hơn cho cuộc sống.

Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên chia sẻ tại hội thảo

Sự đồng hành dài hạn của Nestlé MILO khẳng định, mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường, gia đình và doanh nghiệp tạo thêm nguồn lực thúc đẩy các mục tiêu xã hội. Khi doanh nghiệp tham gia một cách bền bỉ và có định hướng, các chương trình về dinh dưỡng và vận động không chỉ dừng lại ở hoạt động truyền thông, mà có thể trở thành một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm cải thiện sức khỏe học đường và chất lượng phát triển của trẻ em Việt Nam.

Trong kỷ nguyên mới, lợi thế cạnh tranh của một quốc gia không chỉ nằm ở công nghệ hay tốc độ tăng trưởng, mà còn ở chất lượng con người. Một thế hệ trẻ có tri thức, có thể lực, có tinh thần bền bỉ và lối sống lành mạnh sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn.