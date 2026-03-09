Phát triển y học cổ truyền gắn với y học hiện đại

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực này.

Theo UBND TP.HCM, hiện mạng lưới khám chữa bệnh y học cổ truyền của TP.HCM phát triển mạnh với nhiều bệnh viện chuyên khoa như Viện Y dược học dân tộc, Bệnh viện y học cổ truyền TP.HCM, Bệnh viện y học cổ truyền Bình Dương và Bệnh viện y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến nay, 34/38 bệnh viện đa khoa đã có khoa y học cổ truyền, và 75% trạm y tế triển khai khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Hệ thống phòng khám y học cổ truyền tư nhân cũng phát triển nhanh, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế công lập.

Trong lĩnh vực sản xuất thuốc cổ truyền, Bệnh viện y học cổ truyền TP.HCM và Viện Y dược học dân tộc đã sản xuất hơn 200 loại thuốc cổ truyền. Đặc biệt, Bệnh viện y học cổ truyền TP.HCM là bệnh viện công lập đầu tiên trong cả nước có nhà máy sản xuất thuốc cổ truyền đạt chuẩn GMP.

Tuy nhiên, Sở Y tế nhận định lĩnh vực y học cổ truyền vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền còn thấp so với mục tiêu đề ra, trong khi việc nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn còn hạn chế.

Giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu 95% bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền và 100% trạm y tế triển khai hoạt động y học cổ truyền, đồng thời nâng tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp với y học hiện đại lên 25% ở tuyến tỉnh và 40% ở tuyến xã. Đến năm 2030 có 95% bệnh viện đa khoa, viện có giường bệnh, bệnh viện chuyên khoa có khoa y học cổ truyền; 100% trạm y tế có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền. Khuyến khích phát triển y học cổ truyền khối tư nhân (gồm các bệnh viện, phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền và hình thức khác theo quy định).

TP.HCM cũng sẽ tăng cường quy hoạch vùng trồng dược liệu, phát triển nguồn cung dược liệu trong nước, thúc đẩy sản xuất thuốc cổ truyền đạt chuẩn GMP và phát triển các mô hình du lịch y tế gắn với y học cổ truyền.



