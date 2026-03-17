Phẫu thuật kịp thời cứu thai phụ 28 tuần bị xoắn u nang buồng trứng

Sáng nay 17.3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phẫu thuật, cấp cứu thành công cho một sản phụ bị u nang buồng trứng biến chứng xoắn hoại tử.

Trước đó, sản phụ N.T.T.C (29 tuổi, ở xã Khe Sanh, Quảng Trị) mang thai lần 2 ở tuần 28 nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u nang buồng trứng phải, kích thước gần 10 cm, có biến chứng xoắn.

Các bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ mắc biến chứng nguy hiểm ẢNH: B.H

Các bác sĩ Khoa Phụ sản nhận định đây là tình huống cấp cứu sản khoa phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả sản phụ và thai nhi, bởi xoắn u nang buồng trứng có thể gây thiếu máu nuôi, hoại tử buồng trứng, nguy cơ đe dọa tính mạng của 2 mẹ con nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay lập tức, các bác sĩ đã chỉ định mổ cấp cứu chẩn đoán và giải quyết nguyên nhân.

Khối u được cắt bỏ khỏi cơ thể sản phụ ẢNH: B.H

Do tử cung đang mang thai 28 tuần không thể phẫu thuật nội soi, các bác sĩ lựa chọn mổ mở đường dọc giữa dưới rốn nhằm đảm bảo thao tác thuận lợi, xử trí triệt để tổn thương và hạn chế kích thích tử cung, giảm nguy cơ sinh non.

Trong quá trình phẫu thuật, các y bác sĩ ghi nhận khối u và vòi tử cung phải đã xoắn 3 vòng, toàn bộ phần phụ tím đen do hoại tử. Ê kíp phẫu thuật đã kẹp và cắt bỏ nguyên khối phần phụ phải nhằm loại bỏ mô hoại tử, ngăn chặn nguy cơ phát tán độc tố vào tuần hoàn của mẹ, đồng thời kiểm soát chảy máu và bảo tồn tối đa các cấu trúc sinh sản còn lại.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, tình trạng sản phụ ổn định, thai nhi trong bụng mẹ tiếp tục phát triển bình thường.