Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phẫu thuật kịp thời cứu thai phụ 28 tuần bị xoắn u nang buồng trứng

Bá Cường
Bá Cường
17/03/2026 09:02 GMT+7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa cấp cứu, phẫu thuật cho một sản phụ bị u nang buồng trứng xoắn hoại tử trên thai nhi 28 tuần - một trường hợp bệnh rất phức tạp, nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Sáng nay 17.3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phẫu thuật, cấp cứu thành công cho một sản phụ bị u nang buồng trứng biến chứng xoắn hoại tử.

Trước đó, sản phụ N.T.T.C (29 tuổi, ở xã Khe Sanh, Quảng Trị) mang thai lần 2 ở tuần 28 nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u nang buồng trứng phải, kích thước gần 10 cm, có biến chứng xoắn.

Cấp cứu sản phụ bị u nang buồng trứng kích thước gần 10 cm - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ mắc biến chứng nguy hiểm

ẢNH: B.H

Các bác sĩ Khoa Phụ sản nhận định đây là tình huống cấp cứu sản khoa phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả sản phụ và thai nhi, bởi xoắn u nang buồng trứng có thể gây thiếu máu nuôi, hoại tử buồng trứng, nguy cơ đe dọa tính mạng của 2 mẹ con nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay lập tức, các bác sĩ đã chỉ định mổ cấp cứu chẩn đoán và giải quyết nguyên nhân.

Cấp cứu sản phụ bị u nang buồng trứng kích thước gần 10 cm - Ảnh 2.

Khối u được cắt bỏ khỏi cơ thể sản phụ

ẢNH: B.H

Do tử cung đang mang thai 28 tuần không thể phẫu thuật nội soi, các bác sĩ lựa chọn mổ mở đường dọc giữa dưới rốn nhằm đảm bảo thao tác thuận lợi, xử trí triệt để tổn thương và hạn chế kích thích tử cung, giảm nguy cơ sinh non.

Trong quá trình phẫu thuật, các y bác sĩ ghi nhận khối u và vòi tử cung phải đã xoắn 3 vòng, toàn bộ phần phụ tím đen do hoại tử. Ê kíp phẫu thuật đã kẹp và cắt bỏ nguyên khối phần phụ phải nhằm loại bỏ mô hoại tử, ngăn chặn nguy cơ phát tán độc tố vào tuần hoàn của mẹ, đồng thời kiểm soát chảy máu và bảo tồn tối đa các cấu trúc sinh sản còn lại.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, tình trạng sản phụ ổn định, thai nhi trong bụng mẹ tiếp tục phát triển bình thường. 

Khám phá thêm chủ đề

U nang buồn trứng Quảng Trị thai nhi thai phụ Hoại tử đau bụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận