Phê duyệt dự án FDI gần 700 tỉ cho một KCN ở Khánh Hòa

Dự án FDI trọng điểm lĩnh vực dệt may

Công ty TNHH Derun Industrial (Hồng Kông) - đại diện cho các nhà đầu tư - được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy sản xuất vải Spandex Derun vào ngày 9.10.2025. Đây là Dự án FDI trọng điểm trong lĩnh vực sản xuất vải sợi công nghệ tân tiến - vải co giãn Spandex, có công suất thiết kế 22.5 triệu m2 vải/năm.

Khi đi vào hoạt động, Dự án dự kiến tạo việc làm ổn định cho hơn 450 lao động, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Dự án được chia thành năm giai đoạn thực hiện: 1. Hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng - tháng 4.2026; 2. Khởi công xây dựng - tháng 5.2026; 3. Hoàn thành xây dựng nhà xưởng - tháng 4.2027; 4. Hoàn thiện lắp đặt máy móc, thiết bị, nhà vận hành - tháng 8.2027 và 5. Hoàn thành dự án đưa vào khai thác - tháng 9.2027

Tổng vốn đầu tư của Dự án hơn 681 tỉ đồng (tương đương 26 triệu USD), trong đó vốn góp trực tiếp từ nhà đầu tư hơn 209 tỉ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động đến năm 2057.

Dự án được triển khai tại một Khu công nghiệp ở xã Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận cũ), đang ghi nhận dòng vốn FDI tăng trưởng ổn định trong thời gian gần đây. Trước đó, vào tháng 4/2025, Tập đoàn Suedwolle Group (Đức) đã khánh thành Nhà máy Dệt Nhuộm Ninh Thuận, với tổng vốn đầu tư 637 tỉ đồng (tương đương 26 triệu USD), chuyên sản xuất vải lông cừu.

Khánh Hòa tiếp tục thu hút vốn FDI

Trong 8 tháng đầu năm, Khánh Hòa đã thu hút 62 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 391 nghìn tỉ đồng, cùng 163 dự án FDI trị giá gần 5,1 tỉ USD. Nhiều dự án quy mô lớn như Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (2,58 tỉ USD, Tập đoàn Sumitomo - Nhật Bản) và Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam (352 triệu USD, liên doanh Hàn Quốc) đã tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho khoảng 20.000 lao động.

Khu kinh tế Vân Phong, được định hướng thành trung tâm công nghiệp - cảng biển - đô thị - du lịch đa ngành, hiện có 11 phân khu hoàn thiện, thu hút 131 dự án trong nước và 24 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 5,4 tỉ USD. Sáu tháng đầu năm nay, doanh thu khu vực này đạt hơn 1 tỉ USD (tăng 63%), xuất khẩu đạt 751 triệu USD, nhập khẩu 559 triệu USD, và nguồn thu ngân sách vượt 1.000 tỉ đồng - khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của Khánh Hòa trong khu vực Nam Trung Bộ

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, đến hết tháng 9.2025, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn đã thu hút 17 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 76.800 tỉ đồng. Trong đó, riêng các khu công nghiệp tiếp nhận 12 dự án với tổng vốn hơn 11.200 tỉ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh, ngay sau khi thành lập, Ban Quản lý đã lập tổ công tác chuyên trách hỗ trợ nhà đầu tư theo cơ chế "một cửa", với một đầu mối chịu trách nhiệm, thời gian xử lý hồ sơ rõ ràng, rút ngắn đáng kể quy trình.

Cách làm này góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.

Nhiều doanh nghiệp lớn đăng ký đầu tư KCN

Cùng với sự gia tăng của dòng vốn đầu tư FDI tăng mạnh, tỉnh Khánh Hòa đang ghi nhận nhu cầu phát triển khu công nghiệp (KCN) ở mức cao. Theo đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện tại địa phương đang tiếp nhận số lượng rất lớn đề xuất đầu tư hạ tầng KCN từ các nhà đầu tư chiến lược.

Hàng loạt dự án quy mô lớn đang khởi động. KCN Dốc Đá Trắng, do Công ty CP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư, đã chính thức khởi công ngày 19.8.2025 với quy mô 288 ha. Ngoài ra, Liên danh Shinec - SSI đã làm việc với tỉnh về KCN Sinh thái Ninh Sơn (480 ha) và KCN Ninh Diêm (250 ha). Đáng chú ý, liên danh Becamex IDC - VSIP cũng đề xuất tổ hợp KCN - đô thị - dịch vụ Ninh Xuân có quy mô lên tới 2.500 ha. Những tín hiệu này cho thấy Khánh Hòa đang trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn công nghiệp mới.

Hai dự án đầu tư thứ cấp đề cập bên trên được thực hiện tại Khu công nghiệp Du Long, trước đây thuộc tỉnh Ninh Thuận. Khu công nghiệp này từng bị "bỏ hoang" và gần như không ghi nhận hoạt động đầu tư đáng kể trong suốt 14 năm. Trong hai năm gần đây, KCN Du Long đã thu hút hơn 4.000 tỉ đồng vốn đầu tư thứ cấp và tạo công ăn việc làm cho gần 6.000 lao động.

Đáng chú ý, nhà đầu tư hạ tầng của KCN Du Long nằm trong danh sách thành viên liên danh thực hiện Dự án Tiên Dương 1 có quy mô lên đến 9.300 tỉ đồng tại Hà Nội, căn cứ theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tư số 4851/QĐ-UBND cấp lần đầu ngày 24.9.2025.