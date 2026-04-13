Phí giao hàng chỗ tăng, chỗ giảm

Lê Nam
13/04/2026 15:02 GMT+7

Sáng 13.4, Viettel Post thông báo điều chỉnh giảm phụ phí xăng dầu xuống còn 12% trên cước vận chuyển. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng, trong bối cảnh giá xăng dầu gần đây có xu hướng ổn định.

"Trên cơ sở theo dõi sát diễn biến của thị trường năng lượng, đặc biệt là xu hướng ổn định trở lại của giá xăng dầu trong thời gian gần đây, Viettel Post chính thức điều chỉnh giảm phụ phí xăng dầu xuống còn 12% trên cước vận chuyển, áp dụng từ ngày 14.4.2026", đại diện truyền thông đơn vị này thông báo.

Việc điều chỉnh này thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt của Viettel Post trong công tác điều hành giá, đồng thời khẳng định cam kết luôn cập nhật nhanh chóng các biến động của thị trường để kịp thời chia sẻ lợi ích với khách hàng khi điều kiện cho phép. Trong lĩnh vực logistics, chi phí nhiên liệu là một trong những yếu tố đầu vào có tác động trực tiếp đến chi phí vận hành và giá dịch vụ.

"Trong thời gian tới, Viettel Post sẽ tiếp tục theo dõi sát các yếu tố đầu vào của thị trường, đặc biệt là giá nhiên liệu để có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời và trách nhiệm", đơn vị này khẳng định.

Vietnam Post (Bưu điện Việt Nam) cũng đã điều chỉnh giảm phụ phí xăng dầu, bắt đầu từ ngày 1.4.2026, mức phụ phí xăng dầu đối với các dịch vụ chuyển phát trong nước sẽ được điều chỉnh giảm 4% so với bảng giá hiện hành. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng vẫn còn nhiều biến động, cho thấy sự chủ động và linh hoạt của Bưu điện Việt Nam trong công tác điều hành, cân đối giữa áp lực chi phí và mục tiêu hỗ trợ khách hàng.

Vietnam Post (Bưu điện Việt Nam) điều chỉnh giảm phụ phí xăng dầu từ đầu tháng 4.2026

Viettel Post giảm phụ phí xăng dầu xuống còn 12% trên cước vận chuyển từ ngày 14.4

Trong khi đó, Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) lại mới thông báo điều chỉnh tăng phụ phí xăng dầu từ 0 giờ ngày 10.4.2026. Phía doanh nghiệp cho biết phụ phí được tính toán dựa trên mặt bằng chi phí bình quân và xu hướng thị trường, khả năng có độ trễ nhất định so với diễn biến giá bán lẻ. Còn Giao Hàng Nhanh hiện cũng đang áp dụng phụ phí xăng dầu ở mức 10% trên cước vận chuyển từ ngày 20.3.2026, và chưa có thông báo điều chỉnh giảm.

Phí giao hàng đồng loạt tăng

Trước biến động tăng của giá nhiên liệu, nhiều doanh nghiệp chuyển phát tại Việt Nam đã đồng loạt thông báo áp dụng phụ phí xăng dầu đối với các dịch vụ vận chuyển. Các thông tin này được doanh nghiệp công bố trực tiếp trên website chính thức hoặc gửi thông báo qua ứng dụng, hệ thống khách hàng.

