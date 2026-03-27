Vì sao gọi xe công nghệ chạy xăng khó khăn?

Nhiều tài xế xe xăng tắt ứng dụng

Khảo sát của Thanh Niên cho thấy, đúng là có tình trạng gọi xe công nghệ chạy xăng thời điểm này rất khó. Tối 26.3, gọi xe đưa mẹ đi dự lễ hội ẩm thực của Saigontourist, diễn ra tại Khu du lịch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), anh Tài, ngụ phường Tân Hưng mất khá nhiều thời gian. Ban đầu, anh nghĩ là do giờ cao điểm. Tuy nhiên, trong 2 chuyến đi lúc 19 giờ và về lúc 22 giờ thì ứng dụng đều kết nối với tài xế xe điện, dù anh không hề chọn tính năng "chỉ xe điện".

Nhiều người cũng phản ánh, gọi xe công nghệ chạy xăng tầm này rất khó, chờ mỏi cổ vẫn không thể tìm được tài xế.

Nhiều tài xế 4 bánh xe xăng hạn chế chạy, tài xế hầu hết đi xe điện ẢNH: LN

Mang câu chuyện này ra hỏi, ông Nguyễn Hưng, tài xế Grab xác nhận, cộng đồng tài xế chạy xe xăng giờ "hết dám ra đường, nhiều người tắt ứng dụng cả tuần nay vì không cân bằng được chi phí đi lại". Anh Nguyễn Xuân Luận, một tài xế 4 bánh tính toán: Có cuốc xe ứng dụng báo 30.000 đồng nhưng đoạn đường chạy đến đón khách đã tốn gần nửa tiền xăng, chưa trừ phí nền tảng. Vì thế nhiều tài xế xe xăng giờ chỉ chạy giờ thấp điểm hoặc cố chạy để đủ điểm thưởng.

Khảo sát thực tế cho thấy, trong khi hầu hết các nền tảng gọi xe công nghệ vẫn giữ mức giá cước phí ổn định với tất cả dịch vụ. Trong khi mức hỗ trợ hoặc thưởng thêm cho tài xế xe xăng chưa đủ bù đắp chi phí nhiên liệu gia tăng.

Anh N.C.H (24 tuổi, tài xế 2 bánh, chạy SH160i) kể vừa đổ đầy bình hết 260.000 đồng chiều 27.3 ngay trước thời điểm xăng giảm giá, trước đây chỉ trả 140.000-150.000 đồng là đầy ẢNH: LN

Tương tự, các tài xế xe công nghệ 2 bánh chạy xăng cũng thường trực áp lực mỗi lần biến động xăng dầu. Sáng 27.3, dù giá xăng giảm sâu, ông Phạm Văn Khánh, chạy xe Air Blade cho ứng dụng Be vẫn than thở: Tối qua vừa đổ 140.000 đồng tiền xăng mới đầy bình, gần gấp đôi so với trước đây mà tiền cuốc xe thì không tăng tương ứng, nên chạy càng nhiều càng thấy áp lực. Nhiều đồng nghiệp của ông Khánh đã bắt đầu hỏi công ty về chính sách chuyển đổi phương tiện sang xe điện. Vướng mắc lớn nhất có lẽ là khoản tiền mua xe ban đầu.

Các bác tài dần chuyển qua xe điện ẢNH: LN

Tương tự, anh Nguyễn Nhựt Trường (27 tuổi, tài xế công nghệ) cho biết chi phí xăng tăng khiến thu nhập bị bào mòn đáng kể. Trung bình mỗi ngày, anh phải chi khoảng 120.000 - 150.000 đồng tiền xăng, chiếm phần lớn doanh thu. "Chạy nhiều thì tốn xăng nhiều, mà chạy ít thì không đủ đơn. Nhiều hôm tính ra tiền xăng gần bằng nửa thu nhập trong ngày", anh Trường nói.

Cơ hội tốt để mua xe điện

Ông Nguyễn Hưng, chạy Grab mới mua chiếc Limo Green giá 750 triệu được vài tháng, miễn phí sạc 2 năm. Vừa mở điện thoại ra cho khách xem, ông Hưng vừa kể: "Trạm sạc bây giờ còn nhiều hơn trạm xăng, dày đặc luôn. Xe bật điều hòa phà phà, khách còn kêu giảm bớt gió lại. Mấy hôm nay nắng nóng, nếu chạy xe xăng dễ gì bật máy thoải mái như vậy, đặc biệt mấy giấc trưa mình cũng luôn mở máy xe để ngả lưng". Ông Hưng nhận xét, chiếc xe điện đời sau ông mua có nhiều cải tiến, khoang xe rộng hơn. "Xe chạy được 450km mới phải sạc nên chạy trong nội thành cả ngày vẫn yên tâm", ông hào hứng kể.

Chính sách hỗ trợ thiết thực và mạnh mẽ của GSM - đơn vị vận hành nền tảng gọi xe Xanh SM đã tạo ra một cuộc chuyển đổi mạnh mẽ của giao thông xanh. Chiều 26.3, đơn vị ra thông báo gây choáng khi miễn phí 3 năm đổi, thuê pin cho đối tác tài xế mua xe mới.

Xanh SM hỗ trợ miễn phí đổi, thuê pin đến 3 năm cho tài xế ẢNH: LN

Cụ thể, khách hàng mua các dòng xe máy điện đổi pin của hãng VinFast từ nay đến hết ngày 30.6.2026, đồng thời đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM sẽ được hưởng chính sách. Doanh nghiệp cho biết việc đổi pin miễn phí không giới hạn số lần tại các trạm công cộng cũng được kéo dài đến hết ngày 31.3.2029. Nếu vậy, chi phí năng lượng của các tài xế gần như được đưa về 0 đồng trong 3 năm tới, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho các bác tài xe điện.

Tài xế nhận xe vận doanh chỉ cần đặt cọc từ 3 triệu đồng và trả góp hàng tháng từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng tuỳ dòng xe trong chương trình "Vào Xanh, Tặng Xe", kéo dài đến hết tháng 4.2026, đây được coi là cơ hội tốt để tài xế công nghệ nhanh chóng chuyển đổi sang phương tiện xanh vì mức ưu đãi đang rất lớn. Chưa hết, chính sách chia sẻ doanh thu cũng được đánh giá cao, lên tới 90% trong năm đầu và 85% ở các năm tiếp theo.

Cơ hội tốt để các bác tài nhanh chuyển đổi sang phương tiện xanh ẢNH: LN

Được biết, các mẫu xe điện đổi pin của VinFast đã ra gồm Evo, Feliz II và Viper, giá bán từ 19,9 triệu đồng. Người dùng có thể lựa chọn mua hoặc thuê pin, với chi phí thuê từ 175.000 đồng/tháng và phí đổi pin tại trạm công cộng là 9.000 đồng/lần.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc Công ty GSM Toàn cầu, cho biết các chính sách này nhằm tạo điều kiện tối đa để tài xế gia nhập hệ thống, nâng cao thu nhập, đồng thời giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hướng tới môi trường vận hành bền vững.