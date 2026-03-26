Tài xế xe xăng gặp áp lực

Xăng tăng, cước chưa tăng, tài xế gặp khó

Trưa 25.3, anh Phạm Văn Khánh, tài xế Grab 2 bánh, than trước đây chỉ đổ 50.000 đồng/ngày là đầy bình, giờ phải đổ 80.000 đồng/ngày, nhưng giá cước trên ứng dụng không thay đổi, khách nào thương thì cho tài xế thêm tiền. Trong khi đó, anh Nguyễn Ty, tài xế đang chạy chiếc xe Air Blade, kể mỗi ngày phải đổ 120.000 đồng tiền xăng trong khi trước đây chỉ đổ 60.000 - 70.000 đồng, tức là riêng tiền xăng đã tăng gấp đôi, chưa kể các chi phí khác.

Nhiều bác tài công nghệ chạy xe xăng gặp áp lực chạy đón khách Ảnh: Lê Nam

Khảo sát trên các ứng dụng gọi xe cho thấy giá cước giữa xe điện và xe xăng hiện cơ bản tương đương nhau. PV Thanh Niên đặt thử chuyến đi từ đường Nguyễn Đình Chiểu (P.Xuân Hòa) về đường Nguyễn Khoái (P.Khánh Hội) trên các ứng dụng để so sánh. Theo đó, Grab và Be có giá cước phí tương đồng: Dịch vụ xe 2 bánh giá khoảng 23.000 - 25.000 đồng; còn xe 4 bánh có giá 48.000 - 55.000 đồng. Riêng ứng dụng chuyên xe điện là Xanh SM, nếu muốn đi 4 bánh, khách có thể chọn thêm dịch vụ Green Mini với giá cước chỉ 42.000 đồng, rẻ hơn hầu hết các ứng dụng gọi xe thông thường. Đây cũng là phương án được nhiều người lựa chọn khi phải di chuyển trong điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc trời mưa, bởi giá này chỉ nhỉnh hơn xe 2 bánh chút ít nhưng lại được ngồi trong xe hơi mát mẻ, êm ái.

Đến thời điểm hiện tại, sau gần 1 tháng biến động giá xăng dầu (tính từ khi bùng phát xung đột Trung Đông ngày 28.2), hầu hết các ứng dụng gọi xe công nghệ khẳng định vẫn không điều chỉnh giá cước tất cả các dịch vụ, kể cả giao hàng.

Đại diện Grab khẳng định doanh nghiệp chưa có kế hoạch nào về việc tăng giá cước mà tập trung vào các chính sách hỗ trợ tài xế. "Việc điều chỉnh giá có thể là một giải pháp nhưng được cân nhắc kỹ lưỡng về thời điểm và nhiều yếu tố liên quan. Nếu giá tăng quá nhanh, người dùng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Chúng tôi vẫn đang cố gắng "gồng" trong khả năng có thể", vị này nói.

Be Group cũng nghiêng về hỗ trợ tài xế. Chương trình phụ thu phí xăng dầu để hỗ trợ tài xế được triển khai từ đầu tháng 3, dự kiến áp dụng đến hết ngày 31.3.2026. Theo đó, tài xế được hỗ trợ gần 900.000 đồng/tháng. Sau thời điểm này, doanh nghiệp đánh giá lại và sẽ có cập nhật mới trong thời gian tới. "Chúng tôi ưu tiên giữ giá để đảm bảo vẫn có khách, đồng thời góp phần bình ổn thị trường", đại diện Be chia sẻ.

Anh Trần Phú Cường, tài xế xe hơi công nghệ, nói hầu hết các bác tài đều đã chuyển qua xe điện Ảnh: Lê Nam

Nhiều tài xế công nghệ thừa nhận hiện xe điện đang có nhiều lợi thế hơn hẳn. Các hãng cũng đẩy mạnh ưu đãi để nhanh chóng mở rộng thị phần. Đơn cử, với chính sách mới của Xanh SM, tài xế Green SM Mini được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày tiền sạc trong 3 tháng đầu nếu đáp ứng điều kiện vận hành, đồng thời được đảm bảo thu nhập lên đến 600.000 đồng/ngày tại một số khu vực. Ngoài ra, trong mô hình vận doanh độc quyền, nhiều tài xế còn được miễn phí sạc tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến giữa năm 2027. Những chính sách này khiến xe điện không còn chỉ là lựa chọn "xanh" mà đang trở thành phương án kinh tế đáng cân nhắc đối với tài xế dịch vụ.

Trong khi đó, tài xế xe xăng dù nhận được các khoản thưởng hoặc hỗ trợ phí nhiên liệu nhưng vẫn chịu áp lực mỗi ngày ra đường. Theo ghi nhận thực tế, việc đặt xe một số thời điểm trong ngày khó hơn vì ít bác tài chạy hơn. Trên đường phố, số lượng bác tài chạy xe điện cả 2 bánh lẫn 4 bánh tăng rõ rệt.

Các ứng dụng khuyến khích đối tác nhanh chóng chuyển đổi qua xe điện Ảnh: Lê Nam

Nhu cầu đi xe điện tăng mạnh

Nhu cầu đặt xe không giảm do hầu hết các nền tảng không tăng giá cước nhưng xu hướng đi các phương tiện xanh như xe điện tăng mạnh vì hầu hết tài xế đang chuyển dần qua xe điện.

Be Group xác nhận số chuyến xe điện trên nền tảng tăng khoảng 10% trong tuần qua, cho thấy đà gia tăng của nguồn cung phương tiện xanh, giúp nền tảng này tiếp tục giữ ưu thế vận hành ổn định trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động. Hiện tài xế xe điện còn được tham gia chương trình thưởng lên tới 8 triệu đồng, thuộc định hướng thúc đẩy chuyển đổi phương tiện xanh mà đơn vị triển khai trong năm nay.

Anh Võ Văn Tuấn (32 tuổi, tài xế công nghệ đang chạy chiếc VF6) cho hay giờ tài xế nào cũng muốn mua xe điện chạy. "Bản thân tôi trước đây chạy xe xăng, mỗi ngày tốn khoảng 300.000 đồng tiền nhiên liệu, phải tính toán chi li, thậm chí không dám bật máy lạnh khi nghỉ trưa vì sợ tốn xăng. Sau khi chuyển sang xe điện cách đây một năm, áp lực chi phí gần như không còn. Xe chạy khoảng 250 km mỗi lần sạc, đủ đáp ứng nhu cầu trong ngày. Tối sạc, sáng mình chạy tiếp, không còn lo chi phí nuôi xe", anh nói. Dù đầu tư 750 triệu đồng mua xe, anh Tuấn cho rằng đáng tiền vì đang được miễn phí sạc 2 năm.

Về lộ trình chuyển đổi phương tiện, hầu hết các đơn vị đều có chính sách khuyến khích hấp dẫn. Như đối tác của Grab muốn mua xe điện sẽ có rất nhiều ưu đãi hơn khi mua trực tiếp ở cửa hàng, ví dụ như thưởng 1 - 2 triệu đồng tùy dòng xe cho bác tài mới chuyển đổi; hoặc áp dụng chương trình trả góp, giúp tài xế giảm áp lực tài chính, đặc biệt với các dòng xe điện có giá thành cao.

"Trong quý 2, chúng tôi sẽ triển khai các chương trình hợp tác với các hãng xe điện, bao gồm cả đối tác trong nước và quốc tế. Các chính sách cụ thể sẽ được công bố trong thời gian tới", đại diện Be nói và cho biết thêm các chương trình này dự kiến sẽ tập trung vào việc tạo điều kiện cho tài xế tiếp cận xe điện dễ dàng hơn, thông qua các hình thức hợp tác và hỗ trợ phù hợp.