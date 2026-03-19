Clip tài xế công nghệ pha trò gây chú ý, phía sau là chuyện ít ai biết

Dương Lan
19/03/2026 13:05 GMT+7

Từ các clip pha trò vui vẻ, nhiều tài xế công nghệ ở TP.HCM chia sẻ phía sau là không ít tình huống khó xử, đặc biệt khi gặp khách say xỉn.

Tài xế công nghệ ở TP.HCM đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên từng tuyến đường, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân. Với họ, niềm vui không chỉ đến từ những cuốc xe suôn sẻ mà còn từ sự ủng hộ, thấu hiểu của hành khách đối với công việc nhiều vất vả, thường xuyên phải di chuyển ngoài đường.

Pha trò tạo không khí thoải mái

Đoạn clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tình huống giữa một tài xế và các nữ hành khách thu hút hàng trăm triệu lượt xem cùng bình luận hài hước.

Theo nội dung clip, nam tài xế đang chở 3 hành khách. Trong lúc di chuyển, tài xế với gương mặt bình tĩnh bất ngờ quay sang hỏi vị khách ngồi ghế phụ: "Cô có 2,5 triệu tiền mặt đó không cô?".

Câu hỏi đột ngột khiến người phụ nữ tỏ rõ sự hoang mang và lập tức trả lời không có. Không dừng lại, tài xế tiếp tục hỏi: "Cô có tài khoản 2,5 triệu không cô?".

Clip anh Sơn pha trò cùng khách đạt nhiều bình luận tích cực

Lúc này, vị khách càng trở nên lo lắng, nhìn thẳng vào tài xế và đáp lại bằng tiếng Anh: "No". Hai hành khách ngồi phía sau cũng không giấu được sự căng thẳng, không khí trong xe có phần không thoải mái. Tuy nhiên, khi sự lo lắng lên đến đỉnh điểm, nam tài xế mới bất ngờ "bẻ lái" tình huống với câu nói: "Không có thì thắt dây an toàn vô".

Cái kết khiến cả 3 hành khách vỡ òa, bật cười sảng khoái sau khoảnh khắc "đứng tim" vì hiểu nhầm. Nữ hành khách ngồi ghế phụ chia sẻ lúc đầu cô hiểu lầm anh tài xế, thậm chí nghĩ đến khả năng bị lừa đảo nên rất lo.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người xem thích thú trước cách pha trò có phần tỉnh bơ của tài xế. Không ít ý kiến cho rằng đây là một tình huống vui vẻ, giúp xua tan không khí căng thẳng trong những chuyến xe đường dài.

Nam tài xế trong clip là anh Nguyễn Hoàng Sơn (38 tuổi) ở phường Vườn Lài, TP.HCM. Anh cho biết tình huống xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 16.3, khi đang chở 3 hành khách đặt xe từ chung cư Gia Việt đến khu vực phường An Lạc.

Theo anh Sơn, trong lúc di chuyển, anh nảy ra ý định nói đùa để tạo không khí vui vẻ trên xe. Không ngờ tình huống lại được các hành khách hưởng ứng, tạo nên khoảnh khắc hài hước.

Không đôi co với khách say xỉn

Gắn bó với nghề tài xế khoảng 5 – 6 năm, anh Sơn cho biết thường xuyên chạy những cuốc xe đường dài và gặp nhiều kiểu khách khác nhau. "Đa phần khách tôi chở mọi người bình thường, hiểu công việc của tài xế. Tôi luôn cố gắng chở họ đi đến nơi về đến chốn, đồng thời trò chuyện vui vẻ để chuyến đi thoải mái hơn. Nhiều khách cũng gửi thêm tiền sau khi kết thúc cuốc xe như một cách động viên sự nhiệt tình", anh Sơn nói.

Bên cạnh đó, thỉnh thoảng anh cũng gặp những vị khách say xỉn, có những lời nói khó nghe. Với những trường hợp đó, anh thường chọn cách im lặng, không đôi co hay cãi lại khách. Nếu khách bày tỏ sự hung hăng, gặp tình huống nguy hiểm, anh chọn cách rời xe và đi ra ngoài để đảm bảo an toàn.

"Tôi là người làm dịch vụ nên đặt tâm lý của hành khách lên hàng đầu. Hơn nữa, nếu đôi co với họ, tài xế thường bị thiệt nên im lặng là cách xử lý tốt nhất trong trường hợp đó. Nhiều khi khách mở cửa lên xe tài xế mới biết họ say xỉn, không thể để họ xuống nên phải bình tĩnh chở đến địa điểm", anh Sơn bày tỏ.

Trong khi đó, anh Hồ Quốc Lưu (28 tuổi, quê Gia Lai) có gần 2 năm làm tài xế công nghệ tại TP.HCM. Anh cho biết phần lớn hành khách anh gặp đều cư xử văn minh, lịch sự. Tuy nhiên, không ít lần anh phải đối mặt với những trường hợp khách say xỉn, mất kiểm soát. Với những tình huống này, anh thường chọn cách từ chối phục vụ hoặc im lặng, tránh tranh cãi.

Anh Lưu có gần 2 năm kinh nghiệm làm tài xế công nghệ ở TP.HCM

Anh Lưu kể, cách đây không lâu, khi đang chạy xe điện, anh gặp một nhóm 7 người vừa rời quán nhậu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do xe chỉ có 5 chỗ, anh không thể chở quá số người quy định. "Họ đều đã say và liên tục chửi mắng khi tôi từ chối. Tôi chỉ biết gượng cười, kiên quyết không nhận cuốc vì nếu chở sẽ vi phạm luật an toàn giao thông", anh chia sẻ.

Tin liên quan

Các lỗi dễ bị CSGT phạt nguội nhất hiện nay: Tài xế cần biết

Các lỗi dễ bị CSGT phạt nguội nhất hiện nay: Tài xế cần biết

8 tháng đầu năm 2025, gần 70.000 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội. Dưới đây là danh sách các lỗi dễ bị phạt nguội nhất hiện nay tài xế cần biết.

Trạm sạc xe điện '5 sao' ở TP.HCM: Chỉ 20.000 đồng nhiều bất ngờ cho tài xế

Tài xế công nghệ TP.HCM cân nhắc mua xe điện: Xe xăng đang chạy xử lý thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

tài xế công nghệ ở TP.HCM tài xế tài xế công nghệ khách say xỉn
