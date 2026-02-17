'Phi nước đại' vào Tết Bính Ngọ với 30 câu chúc tết tiếng Anh siêu hay

Người dân TP.HCM du xuân Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Năm con ngựa với lời chúc "máu lửa"

Bà Nguyễn Lê Tuyết Ngọc, Giám đốc khu vực châu Á Cơ quan khảo thí MTS (Anh), Giám đốc Trung tâm tư vấn giáo dục và đào tạo HEW London (TP.HCM), giới thiệu 10 câu chúc tết bằng tiếng Anh mang đậm tinh thần Tết Bính Ngọ.

1. May you gallop into the new year with strength, speed, and success - Chúc bạn phi nước đại vào năm mới với nhiều sức mạnh, tốc độ và thành công.

2. May you learn to embrace the spirit of the wild horse to be bold, free, and unstoppable -Chúc bạn giữ vững tinh thần của một chú ngựa hoang: táo bạo, tự do và không gì ngăn cản được.

3. Wishing you horsepower in your work and luck in your pursuits - Chúc bạn dồi dào "mã lực" trong công việc và may mắn trong hành trình theo đuổi mục tiêu.

4. May opportunity ride beside you and prosperity follow in your tracks - Chúc cơ hội luôn song hành bên bạn và thịnh vượng luôn theo sau từng dấu chân bạn đi.

5. May your fortune carry you swiftly into a prosperous new year of the Horse - Chúc vận may đưa bạn tiến nhanh vào năm mới Bính Ngọ an khang thịnh vượng.

6. Let's Hope for the future, optimize our skills, refresh our minds, seize the opportunities and excel in everything we do in the Year of the Horse - Hãy hy vọng vào tương lai, tối ưu kỹ năng, làm mới tư duy, nắm bắt cơ hội và bứt phá trong tất cả mọi điều chúng ta thực hiện trong năm Bính Ngọ.

7. May your journey be fast and smooth just like riding a good horse - Chúc cho hành trình của bạn sẽ nhanh và êm như cưỡi một chú ngựa tài ba.

8. May you stay concentrated, accelerate and succeed in the Year of the Horse - Chúc bạn luôn tập trung, tăng tốc và thành công trong năm Bính Ngọ.

9. May your career take off at full speed in the Year of the Horse - Chúc cho sự nghiệp của bạn thăng hoa tuyệt đỉnh trong năm Bính Ngọ.

10. May your luck in the Year of the Horse allow you to jump over your hurdles in your path - Chúc vận may trong năm Bính Ngọ giúp bạn vượt qua mọi chướng ngại trên con đường phía trước.

Bà Nguyễn Lê Tuyết Ngọc, giảng viên dạy tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế ẢNH: NVCC

Chúc Tết Bính Ngọ theo phong cách người trẻ

Là một người trẻ thế hệ Z, cô Huỳnh Thị Kiều Nhi, nhà đào tạo giáo viên tiếng Anh ở Trung tâm TESOL Simple Education (TP.HCM), gợi ý 10 câu chúc mừng Tết Bính Ngọ 2026 vừa để bạn trẻ trao nhau dịp năm mới, vừa để người lớn gửi cho con cháu trong nhà.

1. Wishing you a triumphant Year of the Horse where every venture leads to a triumph. May your career be seamless and your net worth see exponential growth - Chúc bạn năm Bính Ngọ phi đâu thắng đó, công việc thuận lợi còn tài khoản thì liên tục "nhảy số".

2. In 2026, I simply wish for you to find fulfillment in your work, savor every meal, and find peace in every moment - Chúc bạn năm Bính Ngọ, công việc suôn sẻ là được, ăn uống đủ bữa là được, sống đời bình an là được.

3. May you stay locked in with good luck, keep your zest for life, and remain at the top of your game at work - Chúc bạn "mãi keo" với vận may, "mãi mặn" với cuộc đời" và "mãi đỉnh" trong công việc.

4. Wishing you the stamina of a warhorse this year! May every hustle bring in the big bucks, and stay miles ahead of those deadlines! - Năm Bính Ngọ, chúc bạn có đôi chân như ngựa chiến, làm gì cũng ra tiền và quan trọng nhất là đừng để "deadline" rượt kịp.

5. Wishing you a year of career breakthroughs, a major glow-up, and a constantly stacked wallet - Chúc bạn năm Bính Ngọ sự nghiệp "lên hương", nhan sắc "thăng hạng" và túi tiền lúc nào cũng "full option".

6. May you gallop straight toward success this Year of the Horse, dominate every challenge, and radiate nothing but positive vibes - Chúc bạn năm con ngựa phi thẳng tới thành công, cân đẹp mọi thử thách và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực.

7. May you keep a steady hand on your own journey this year. Shine bright in your own unique way, knowing that we will always be your unwavering pillar of support - Năm Bính Ngọ, chúc bạn luôn "vững tay lái, chắc tay chèo" trên hành trình riêng của mình. Cứ tự tin tỏa sáng theo cách bạn muốn, mọi người sẽ luôn là hậu phương vững chắc.

8. Wishing you strength and resilience in 2026. May everything go your way and bring you nothing but victories - Năm Bính Ngọ chúc bạn chân cứng đá mềm, vạn sự hanh thông, mã đáo thành công.

9. New year, new opportunities! May all your strategic goals reach fruition and cross the finish line much sooner than expected - Năm mới, vận hội mới! Mong mọi dự định của bạn trong năm mới đều "về đích" sớm hơn mong đợi.

10. Time to ride the wave of luck! 2026 is gonna be a wild ride, so grab the reins and gallop straight to big money and zero stress - Chúc bạn năm mới "cưỡi" vận may. Con "mã" 2026 này hơi bị bốc, hy vọng bạn cầm chắc dây cương, phi thẳng đến nơi có nhiều tiền bạc và ít "deadline"!

Năm mới, chúc bạn "phi đâu thắng đó" ẢNH: NHẬT THỊNH

"Mã đáo thành công" dịch sang tiếng Anh thế nào?

Dưới đây là 10 câu chúc tết phổ biến bằng tiếng Anh được thầy Hoàng Anh Khoa, đồng sáng lập kiêm Giám đốc học thuật trung tâm ngoại ngữ Nhà Đỏ M-english (TP.HCM), gợi ý.

1. Mã đáo thành công: May success come swiftly, like a horse at full gallop.

2. Vạn sự như ý: May all your wishes come true.

3. Phát tài phát lộc: Wishing you wealth and prosperity.

4. Cung chúc tân xuân: Best wishes for the New Year.

5. An khang thịnh vượng: Wishing you peace, health, and prosperity.

6. Tấn tài tấn lộc: May wealth and fortune come your way.

7. Cầu được ước thấy: May all your dreams come true this year.

8. Ngũ phúc lâm môn: Five blessings entering the home.

9. Đại cát đại lợi: Great luck, great profit.

10. Dồi dào sức khỏe: Wishing you an abundance of health.