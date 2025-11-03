Phi Thanh Vân nói gì về những danh xưng 'châm biếm'?

Phi Thanh Vân hoạt động ở nhiều vai trò khác nhau, từ người mẫu, diễn viên đến kinh doanh. Khi nói về hành trình làm nghề của mình, diễn viên 8X kể trước đây, khán giả thường gọi cô là Phương Trinh - tên nhân vật trong phim Cô gái xấu xí từng gây sốt. Ban đầu, nữ người mẫu từng thắc mắc khi không được mọi người nhớ tên. Song sau đó, cô nhận ra rằng vai diễn này đã ấn tượng với khán giả nên “họ nhớ tên nhân vật đã là hạnh phúc”.

Phi Thanh Vân chọn tâm thế lạc quan, văn minh khi đón nhận những bình luận, phản hồi từ khán giả Ảnh: Chụp màn hình

Sau này, nữ khách mời lại được gọi là Phi Thanh Vân, thậm chí có những khán giả nhắc đến cô với danh xưng “nữ hoàng dao kéo”. Đón nhận điều đó, diễn viên Cô gái xấu xí cảm thấy hạnh phúc. Cô bộc bạch: “Một số khán giả nhắc đến tôi theo từ tiêu cực, một số khác nhắc đến theo kiểu tích cực. Một số người sẽ nói những điều để được thỏa mãn cái tôi ích kỷ của họ. Nhưng tôi nghĩ mình nên đón nhận tất cả một cách chân thiện mỹ nhất”.

Trải lòng của Phi Thanh Vân

Cũng theo nữ diễn viên, những điều trải qua đều giúp bản thân có thêm những bài học, từ đó cô trưởng thành, bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Cô quan niệm: “Chúng ta không chọn được cách gọi của mọi người nên cứ tùy tâm khán giả. Khán giả thương làm sao, gọi mình thế nào thì tôi cũng vui. Như danh xưng "nữ hoàng dao kéo", ban đầu tôi thấy hơi lạ nhưng giờ đã quen rồi”.

Thông tin Phi Thanh Vân sắp kết hôn được nhiều người quan tâm Ảnh: FBNV

Theo Phi Thanh Vân, bản thân của hiện tại đến từ sự giáo dục của gia đình. Cô nói ngoài tài năng cần phải đúng sai rõ ràng và biết nhận định đâu là đường hướng cần đi. Nói về việc liên tục thay đổi ở nhiều vai trò, từ người mẫu, diễn viên sang kinh doanh, Phi Thanh Vân tâm sự điều đó xuất phát từ mong muốn phát triển của bản thân. Không chọn hài lòng với những gì mình đang có, diễn viên phim Kính thưa osin luôn muốn tìm những công việc mới phù hợp cho chính mình.

Chia sẻ về sự thay đổi so với trước, Phi Thanh Vân nói ở hiện tại, khi trải qua nhiều thăng trầm, cộng thêm công việc kinh doanh buộc cô phải trưởng thành hơn để phù hợp. “Tôi cũng để ý những phản hồi của mọi người dành cho mình và nhìn nhận nó một cách đúng đắn. Mình cần phải chọn đúng đối tượng để lắng nghe, học tập và chuyển hướng”, cô bộc bạch.

Chia sẻ thêm về bản thân, Phi Thanh Vân khẳng định bản thân “sống 90% bằng lý trí, chỉ 10% là cảm xúc”. Thậm chí, cô nói thêm: “Nhưng đó còn là cảm xúc được điều khiển trong tầm ngắm của lý trí. Tôi không tức giận thừa hay vui quá trớn”. Gần đây, sao nữ gây chú ý khi thông báo kết hôn lần 3. Diễn viên Cô gái xấu xí bật mí đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối năm nay và xem đây là "một cột mốc thiêng liêng của đời mình".