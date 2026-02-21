Phi Thanh Vân nói lý do chưa tổ chức đám cưới với bạn trai doanh nhân

* Chào Phi Thanh Vân! Từng dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2025 nhưng đến nay kế hoạch này chưa thực hiện được. Điều đó có khiến chị cảm thấy tiếc nuối?

- Phi Thanh Vân: Với người phụ nữ đã trải qua những đổ vỡ như tôi, hôn nhân không còn là câu chuyện phải gấp gáp hay chạy theo một mốc thời gian cố định. Có những dự định cần lùi lại, không phải vì tình cảm không đủ lớn mà vì cả hai muốn mọi thứ thật sự chín muồi và bền vững hơn.

Cuối năm 2025 cũng là giai đoạn công việc của cả hai rất bận rộn. Riêng tôi đang đảm nhiệm nhiều vai trò tại các tổ chức xã hội và cộng đồng, lịch trình gần như kín liên tục. Vì vậy, chúng tôi thống nhất sắp xếp lại thời điểm phù hợp hơn, để khi tổ chức có thể trọn vẹn, ý nghĩa và không vội vàng. Tôi vẫn trân trọng hôn nhân, nhưng hiện tại tôi ưu tiên sự bình an, chắc chắn và sự đồng hành lâu dài hơn là áp lực hoàn thành một kế hoạch trên giấy.

Phi Thanh Vân nỗ lực gìn giữ những giá trị trong ngày tết cổ truyền Ảnh: FBNV

* Nhìn lại một năm vừa qua, điều gì khiến chị tự hào và điều gì khiến chị tiếc nuối nhất?

- Tôi tự hào vì mình chưa từng bỏ cuộc, dù có những lúc rất mệt mỏi và cô đơn. Tôi vẫn giữ được tinh thần làm việc nghiêm túc, sống tử tế và không đánh mất bản lĩnh. Còn tiếc nuối, có lẽ đôi khi tôi đã quá khắt khe với chính mình, thay vì cho phép bản thân được mềm lòng và nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

Tôi không đặt mục tiêu phải cân bằng một cách hoàn hảo mà chọn ưu tiên theo từng giai đoạn. Khi làm việc thì tôi toàn tâm toàn ý, khi ở bên gia đình thì trọn vẹn, và khi cần lắng lại, tôi cho phép mình dừng để tái tạo năng lượng.

Phi Thanh Vân sống chậm sau biến cố

* Tết năm nay của Phi Thanh Vân ra sao? Chị có phải người thích quán xuyến, trang hoàng nhà cửa dịp tết không?

- Với tôi, tết luôn là quãng thời gian rất thiêng liêng, không chỉ là kỳ nghỉ mà là lúc trở về với gia đình, với cội nguồn và những giá trị ba mẹ đã dạy từ nhỏ. Ba mẹ tôi đã mất nên mỗi dịp tết tôi càng trân trọng từng khoảnh khắc sum họp. Tôi vẫn giữ thói quen tự tay dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cúng, lo cho con trai, cho anh hai và các cháu. Con tôi năm nay 9 tuổi, tôi muốn con cảm nhận được không khí tết gia đình, hiểu về truyền thống và tình thân. Dù bận đến đâu, tết với tôi vẫn phải có sự ấm áp, có nén hương cho ba mẹ, có tiếng cười trẻ nhỏ và cảm giác bình yên.

So với thời điểm mới vào nghề, Phi Thanh Vân nói sự khác biệt ở hiện tại là cách nhìn nhận cuộc sống Ảnh: FBNV

* Khi bận rộn như vậy, Phi Thanh Vân có sợ khán giả quên mình khi không xuất hiện thường xuyên trong lĩnh vực nghệ thuật?

- Trước đây tôi từng lo lắng, nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu giá trị của người nghệ sĩ không nằm ở tần suất xuất hiện. Tôi sống chậm lại để làm tròn vai trò người mẹ, người con và trách nhiệm xã hội. Khi trở lại nghệ thuật, tôi muốn mang theo chiều sâu trải nghiệm sống, chứ không chỉ hình ảnh bề ngoài.

* Phi Thanh Vân của hiện tại khác gì so với những ngày đầu vào nghề?

- Khác biệt lớn nhất là cách nhìn cuộc sống. Trước đây tôi sống nhiều bằng cảm xúc và khát khao khẳng định mình. Sau nhiều biến cố, tôi sống chậm, sâu và có trách nhiệm hơn. Danh tiếng hay thành công chỉ là một phần rất nhỏ. Điều quan trọng là sống thế nào với gia đình, con cái… Tôi không đặt cái tôi lên trước nữa, mà chọn chữ nghĩa, chữ đạo và trách nhiệm làm nền tảng.

'Con trai là động lực của tôi'

* Phía sau hình ảnh mạnh mẽ sẽ là một Phi Thanh Vân ra sao trong cuộc sống đời thường?

- Tôi là người rất nặng tình gia đình. Ba mẹ mất nên tôi càng trân trọng anh hai, các cháu… Con trai 9 tuổi là động lực lớn nhất để tôi sống tử tế mỗi ngày. Tôi luôn nhắc mình mọi hành động đều là tấm gương cho con, để con lớn lên biết yêu thương và sống có trách nhiệm. Những va vấp trong cuộc sống mang đến cho tôi bài học về việc phải sống trung thực và có đạo đức ở mọi vai trò. Tôi luôn nhớ mình là máu thịt của ba mẹ, nên không cho phép sống gian dối hay làm tổn hại người khác.

Khoảnh khắc tình cảm giữa Phi Thanh Vân và bạn trai doanh nhân Ảnh: FBNV

* Có phải phía sau thành công của Phi Thanh Vân luôn có sự đồng hành âm thầm của một người đàn ông?

- Tôi nghĩ đồng hành không phải là kiểm soát hay che chở, mà là tôn trọng và thấu hiểu. Một người đàn ông đủ chín chắn sẽ hiểu người phụ nữ cũng có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Sự ủng hộ lớn nhất nằm ở hành động, không phải lời nói.

* Điều gì khiến chị muốn gắn bó lâu dài với mối quan hệ hiện tại?

- Đó là sự bình an và tử tế. Sau đổ vỡ, phụ nữ không tìm cảm xúc mãnh liệt nữa mà cần sự an tâm, tôn trọng và ổn định - cho cả mình và con.

Tôi mong một lễ cưới ấm cúng, giản dị nhưng đầy đủ tình nghĩa, có gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Tôi không đặt nặng hình thức, chỉ cần hai người sẵn sàng sống tử tế và có trách nhiệm với nhau.

* Phi Thanh Vân nhìn nhận thế nào về các hoạt động cộng đồng và các mối quan hệ xã hội?

- Với tôi, hoạt động cộng đồng không phải phong trào mà là một phần cuộc sống. Tôi trân trọng sự tin tưởng của lãnh đạo, đối tác, bạn hữu trong các chương trình vì cộng đồng. Tôi sống thật trong các mối quan hệ, giữ chữ tín và tình nghĩa. Tôi muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, để không hổ thẹn với ba mẹ và để con trai có thể tự hào về mẹ.

* Cảm ơn Phi Thanh Vân đã dành thời gian chia sẻ!