Phi Thanh Vân tái xuất điện ảnh, tiếp tục đóng phản diện

Thạch Anh
21/04/2026 11:58 GMT+7

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, Phi Thanh Vân chính thức trở lại với dự án điện ảnh kinh dị học đường 'Nhất quỷ nhì ma'.

Trong Nhất quỷ nhì ma, Phi Thanh Vân đảm nhận vai bà chủ tịch hội đồng quản trị của một ngôi trường. Phía sau hình ảnh người phụ nữ quyền lực, giàu có là một lãnh đạo bị ám ảnh bởi “bệnh thành tích”, sẵn sàng che giấu những góc khuất tiêu cực trong nơi mà bà điều hành.

Đạo diễn Đoàn Quang cho biết đây là một nhân vật phản diện nhiều tầng lớp, đòi hỏi diễn viên phải có khả năng biến hóa. “Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ đến Phi Thanh Vân. Đây là vai diễn có thể giúp cô ấy làm mới bản thân sau thời gian dài. Khi nhận kịch bản, cô ấy cũng rất hào hứng và tâm đắc”, anh chia sẻ.

Phi Thanh Vân tiếp tục đảm nhận vai phản diện khi trở lại điện ảnh sau thời gian im ắng

Về phía mình, Phi Thanh Vân cho biết lý do nhận lời tham gia dự án đến từ sự phù hợp với hình tượng nhân vật. “Đây là dạng vai nữ quyền lực, doanh nhân – vốn là màu sắc quen thuộc của tôi. Nhờ nền tảng kinh doanh ngoài đời, tôi dễ dàng nắm bắt tâm lý, lời thoại và năng lượng của nhân vật, từ đó thể hiện tự nhiên hơn”, cô nói. Nữ diễn viên cũng thừa nhận đã khá lâu chưa trở lại điện ảnh, nên xem đây là thời điểm thích hợp để tái xuất.

Bộ phim do đạo diễn Đoàn Quang thực hiện, kịch bản của Toto Chan – Lê Minh. Không chỉ đơn thuần khai thác yếu tố rùng rợn, tác phẩm hướng đến phản ánh những vấn đề nhức nhối trong môi trường học đường như bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần và sự im lặng đáng sợ của tập thể trước cái ác. 

Đạo diễn Đoàn Quang chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ làm một bộ phim kinh dị, mà muốn kể một câu chuyện về con người – về những tổn thương bị bỏ quên và hệ quả của sự thờ ơ”.

Dàn diễn viên trẻ trong phim Nhất quỷ nhì ma

Sự nghiệp diễn xuất của Phi Thanh Vân

Phi Thanh Vân bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp sau cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2004. Từ sàn diễn thời trang, giọng ca Da nâu tham gia nhiều dự án phim ảnh. Ở mảng truyền hình, cô gây chú ý với vai phản diện thứ chính trong Chuông reo là bắn (2005), trước khi thực sự bứt phá với nhân vật Phương Trinh trong Cô gái xấu xí (2006) – vai diễn góp phần định hình hình ảnh “nữ phản diện sắc sảo, cá tính” đặc trưng của cô trên màn ảnh.

Song song đó, nữ diễn viên cũng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh như Gái nhảy 2 - Lọ lem hè phố (2004), Sài Gòn nhật thực (2007), Cô dâu đại chiến (2011), Long Ruồi (2011)... Với lần trở lại này, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất, đồng thời mang đến một màu sắc mới trong thể loại kinh dị học đường.

