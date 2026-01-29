Phi vụ hối lộ 47 tỉ đồng và ám hiệu 'tấn' thay cho 'tỉ'

Ngày 28.1, TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 23 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần y dược LanQ (gọi tắt là Công ty LanQ), Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm) và các đơn vị liên quan.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu viện trưởng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 47 tỉ

Theo cáo buộc, Công ty Sơn Lâm chuyên kinh doanh bán thuốc đông y, thuốc nam trong các cửa hàng và sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.

Để trúng hàng loạt gói thầu, ông Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT công ty này, đã chi gần 71 tỉ đồng để hối lộ các lãnh đạo, cán bộ y tế. Trong đó, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM Huỳnh Nguyễn Lộc nhận nhiều nhất, hơn 47 tỉ đồng.

Khai tại tòa, ông Cách cho biết trước khi tham gia đấu thầu, ông Lộc cùng trợ lý là Phạm Văn Chuân ra Hà Nội gặp để đàm phán về vấn đề chi "hoa hồng", mức chi 20 - 25%. Để thuận lợi, ông Cách đồng ý, giống như "thông lệ" tại các cơ sở y tế khác.

Tiền hối lộ được ông Cách chuyển vòng thông qua tài khoản của vợ, con trai, con dâu rồi mới đến tài khoản của thư ký Chuân. Do bị hạn chế lượng tiền mặt khi đi máy bay, ông Cách thường kết hợp cả 2 hình thức chuyển tiền. "Mỗi một lần vào Sài Gòn, bị cáo chỉ mang được 1 tỉ. Nếu Lộc muốn lấy 2 - 3 tỉ thì phải chuyển tiền chuyển tài khoản, rồi vào Sài Gòn rút ra để đi đưa", bị cáo khai.

Việc đưa tiền thường diễn ra tại phòng khách sạn, quán cà phê hoặc các lần ông Lộc ra Hà Nội công tác, họp hành, chuẩn bị đi miền núi làm từ thiện… Ông Cách không rõ ông Lộc sẽ dùng tiền vào việc gì, chỉ thấy cựu viện trưởng giao hẹn "chi tiền để đi làm từ thiện". Bị cáo nghĩ đi làm từ thiện vài trăm triệu đã là lớn rồi, "đây cứ thi thoảng vài tỉ".

Bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm ẢNH: PHÚC BÌNH

Ám hiệu "tấn" thay cho "tỉ"

Ông Chuân là thương binh tỷ lệ 45%, chân bị thương nên không thể đứng trả lời. Tòa tạo điều kiện cho bị cáo ngồi lên hàng ghế đầu tiên khi xét hỏi.

Ông này phân trần chỉ là nhân viên làm thuê, sếp sai gì làm đúng như thế, không được hưởng lợi đồng nào. Hội đồng xét xử ghi nhận trong quá trình giải quyết vụ án, cả bên đưa và bên nhận tiền hối lộ đều đã xác định bị cáo không được hưởng lợi gì, "nên không cần nhấn mạnh nữa".

Bị cáo sau đó khai có nghề massage, bấm huyệt nên được viện trưởng Lộc tin tưởng, cho làm trợ lý, hay đi công tác cùng. Trong những lần gặp ông Cách, ông đều được sếp dặn đây là tiền "đi công tác xã hội".

Đáng chú ý, bị cáo Chuân khai từng ghi vào cuốn sổ nhật ký về việc nhận của những ai, bao nhiêu, thời gian nào. Tuy nhiên, có một thời gian ông bị ốm và nghỉ ở nhà, khi lên lại cơ quan thì thấy tủ đã bị phá, cuốn sổ không còn nữa.

Luật sư cũng hỏi ông Chuân, rằng với số tiền lớn đã nhận từ phía Sơn Lâm, có chứng cứ gì về việc đã đưa lại cho ông Lộc.

Ông Chuân cho hay, mỗi lần giao tiền cho sếp xong đều nhắn lại cho ông Cách. "Tôi còn bảo anh ấy hỏi lại anh Lộc đi, tôi không còn dính dáng gì nữa", bị cáo khai.

Ông Cách sau đó xác nhận tình tiết này, nói trong điện thoại cũ có lịch sử tin nhắn, cuộc gọi, nhưng nay chiếc điện thoại đã mất.

Quá trình trao đổi, hai bên thường dùng từ "tấn" để ám chỉ "tỉ đồng". Chẳng hạn với 2 tỉ đồng, ông Chuân sẽ nhắn tin cho ông Cách rằng đã nhận được "2 tấn".

Chuyển tiền cho ông Lộc xong, ông Chuân báo lại thêm một lần nữa: "Tôi đã chuyển cho anh Lộc 2 tấn, anh gọi cho anh Lộc đi". Ông Cách sau đó liên lạc với ông Lộc, có khi nghe, có khi không nghe, nhưng xác nhận đã nhận đủ số "tấn", bảo lần sau không cần phải gọi thế nữa.

Trước những lời khai trên, cựu viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc phản bác.