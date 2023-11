Phía Ngọc Trinh mở lại tài khoản mạng xã hội, xóa clip lái mô tô tranh cãi

Phía Ngọc Trinh bất ngờ mở lại loạt tài khoản mạng xã hội triệu lượt theo dõi FBNV

Theo ghi nhận của chúng tôi, ở hiện tại, tài khoản mạng xã hội của người mẫu Ngọc Trinh gồm Fanpage (5,9 triệu lượt theo dõi), Facebook (3,1 triệu lượt theo dõi) và Instagram (5,7 triệu lượt theo dõi) đã hoạt động trở lại. Trong khi đó, tài khoản TikTok với hơn 6,8 triệu lượt theo dõi của người mẫu quê Trà Vinh vẫn tắt tính năng bình luận.

Đáng chú ý, trên Fanpage của Ngọc Trinh, đoạn clip cô lái mô tô gây tranh cãi trước đó không còn. Phía chân dài quê Trà Vinh chỉ giữ lại đoạn video cô gặp sự cố té ngã khi lái xe. Trước đó, vào thời điểm vướng ồn ào bị xử phạt, nữ người mẫu vẫn còn giữ các clip này khiến cư dân mạng bất bình, cho rằng cô thách thức pháp luật.

Những clip lái xe bất chấp nguy hiểm của Ngọc Trinh từng khiến dân mạng bức xúc Chụp màn hình

Mạng xã hội là nơi Ngọc Trinh cập nhật những thông tin, hình ảnh mới của mình với công chúng, trong đó bao gồm hình ảnh đi sự kiện hay những khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường. Tuy nhiên thời điểm bị bắt tạm giam, các tài khoản thuộc quyền sở hữu của Ngọc Trinh rơi vào trạng thái vô hiệu hóa.

Clip Ngọc Trinh lái mô tô phân khối lớn thả cả hai tay, nằm trên yên xe… từng khiến cô nhận về chỉ trích. Sau đó, phía cơ quan công an lập biên bản nữ người mẫu lỗi "điều khiển phương tiện che lấp biển số", "không có giấy đăng ký xe", "không có giấy phép lái xe", đồng thời tạm giữ mô tô màu đỏ do cô đứng tên.

Đến 20.10.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với người mẫu Ngọc Trinh về tội "gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 bộ luật Hình sự. Cụ thể, thời gian tạm giam là 3 tháng. Nhiều người cho rằng đây là cái giá Ngọc Trinh phải trả vì xem thường pháp luật.