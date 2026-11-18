Tối 18.11, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu hoa hậu đối với Nguyễn Quỳnh Anh. Đây là diễn biến mới sau những vấn đề phát sinh trong quá trình người đẹp thực hiện các cam kết liên quan đến danh hiệu.

Trao đổi riêng với Thanh Niên, CEO SIGNÉ Rina Kim, đại diện phía quản lý Quỳnh Anh, cho biết đơn vị khá bất ngờ và tiếc nuối khi tiếp nhận thông tin, bởi danh hiệu này là dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của người đẹp. Tuy nhiên, phía SIGNÉ khẳng định tôn trọng quyết định từ ban tổ chức, đồng thời mong muốn những vấn đề liên quan được trao đổi, làm rõ trên tinh thần minh bạch, khách quan và đúng quy định.

“Hiện tại, chúng tôi mong muốn chờ đợi những thông tin, kết luận chính thức từ ban tổ chức cũng như các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với những vấn đề liên quan. Trên cơ sở đó, SIGNÉ sẽ phối hợp cùng Quỳnh Anh để có định hướng và kế hoạch hoạt động phù hợp trong thời gian tới”, đại diện đơn vị chia sẻ.

Nguyễn Quỳnh Anh từng giành nhiều thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu Ảnh: BTC Miss Universe Vietnam

Quỳnh Anh định hướng phát triển trong lĩnh vực thời trang

Trước đó, vào cuối tháng 10, Quỳnh Anh từng nhận hình thức xử lý từ ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 sau vụ việc những tin nhắn trong nhóm trò chuyện riêng của các người đẹp bị lan truyền trên mạng xã hội. Cô bị tạm dừng hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong 6 tháng và phải thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quyết định của cơ quan chức năng.

Đến thông báo mới nhất, ban tổ chức cho rằng những vấn đề trong quá trình phối hợp với Quỳnh Anh vẫn chưa được giải quyết. Đơn vị này đề cập việc người đẹp tham gia một sự kiện cộng đồng mà chưa có sự thống nhất trước, cũng như những bất đồng liên quan đến kế hoạch hoạt động, hợp đồng quản lý và việc xuất hiện tại sự kiện của một đơn vị khác với thông tin ký kết độc quyền. Ban tổ chức đồng thời cho biết Quỳnh Anh từng đề cập vấn đề sức khỏe tâm lý và mong muốn có thời gian nghỉ ngơi, điều trị, dẫn đến việc chưa thể tiến hành ký hợp đồng quản lý như dự kiến. Những diễn biến này được đưa ra làm cơ sở cho quyết định thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

Theo phía SIGNÉ, trong giai đoạn tới, đơn vị ưu tiên đồng hành cùng Quỳnh Anh trong quá trình nhìn nhận, hoàn thiện bản thân và phát triển những năng lực phù hợp với định hướng dài hạn. Trước mắt, người đẹp sẽ tập trung hoàn thiện những công việc còn dang dở, cải thiện kỹ năng chuyên môn cần thiết và tham gia các dự án có giá trị thực tiễn.

Đại diện quản lý cũng cho biết mong muốn khai thác thế mạnh của Quỳnh Anh trong lĩnh vực thời trang, kinh nghiệm hoạt động tại thị trường Đông Nam Á cũng như khả năng kết nối với các thương hiệu. Song song đó, người đẹp có thể tham gia các dự án cộng đồng, hoạt động hỗ trợ thương hiệu và những chương trình phát triển do SIGNÉ triển khai.

“Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một hành trình phát triển có định hướng, trong đó kết quả công việc và những đóng góp thực tế là cơ sở quan trọng nhất để đánh giá sự thay đổi của mỗi cá nhân”, phía quản lý chia sẻ.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 2.10 tại Hải Phòng. Trước đó, cô từng giành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024, Á quân The Face Vietnam 2018 và đăng quang Siêu mẫu châu Á 2021.