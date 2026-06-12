Phía sau cơn lốc giảm giá vàng

Đến sáng qua, cơn địa chấn giảm giá vàng vẫn chưa dừng lại. Chỉ vài tháng trước, không ai nghĩ có lúc giá vàng lại rớt xuống dưới 140 triệu đồng/lượng khi đã từng leo một mạch lên hơn 190 triệu đồng/lượng. Thế nhưng kịch bản tưởng chừng vô lý nhất đã xảy ra. Những người giữ vàng bán ra lúc này chỉ thu về 131 triệu đồng/lượng. Nếu mua ở đỉnh, họ đã lỗ khoảng 60 triệu đồng/lượng. Còn những người "bắt đáy" 1 tháng trước đã lỗ 20 triệu, thậm chí bắt đáy trong ngày cũng có thể âm đến hơn chục triệu đồng/lượng vừa vì giá giảm, vừa do khoảng cách mua - bán được kéo ra tới 5 triệu đồng/lượng... Đáng nói là càng giảm, càng lỗ thì lực bán càng tăng. Mà bán nhiều thì mức giảm càng mạnh, giá vàng trong nước lao nhanh hơn thế giới là vì thế.

Đến lúc này thì chẳng ai dám nói đâu là "đáy" để bắt nữa mà người ta đang trấn an nhau bình tâm để đừng bán tháo cắt lỗ. Tuy nhiên, "đầu tư tâm lý" thì không có lý lẽ. Khi giá vàng tăng phi mã, bất chấp những cảnh báo rủi ro, dòng người vẫn xếp hàng chờ đến lượt mua. Ngược lại, khi giá giảm, rất khó để người ta giữ vàng nằm yên trong tủ. Mua tăng bán giảm, mua đỉnh bán đáy là nghịch lý không chỉ xảy ra trên thị trường vàng mà cả chứng khoán và nhiều loại hàng hóa khác. Nhưng đó chỉ là bề nổi của bức tranh, trên thực tế, giới đầu cơ đã tận dụng tối đa điểm yếu này để tạo ra các đợt sóng, nhảy ra nhảy vào kiếm lời. Phía sau là không ít người bị cuốn theo vì tâm lý đám đông, lao vào vì thấy giá tăng, lao vào khi thấy nhiều người mua, lao vào vì sợ lỡ cơ hội...

Đằng sau cơn địa chấn giá vàng có những chuyện không mới nhưng chưa bao giờ cũ.

Thứ nhất, dù vẫn là nơi trú ẩn khi bất ổn nhưng vàng cũng không thể vượt qua nguyên tắc thị trường: Tăng mãi thì cũng sẽ đến lúc giảm. Giá kim loại quý đã tăng một lèo mấy năm trời, lập hết kỷ lục nọ tới kỷ lục kia nên giờ quay đầu cũng là lẽ thường.

Thứ hai, vàng trong nước còn có một số yếu tố rủi ro riêng. Chẳng hạn như khoảng cách giá mua - giá bán đang được các công ty kinh doanh kéo giãn tới 5 triệu đồng/lượng. Nghĩa là người mua vào và bán ra trong ngày nếu giá vàng không đổi thì sẽ lỗ ngay 5 triệu đồng/lượng. Nếu giá vàng tăng 5 triệu đồng/lượng thì họ mới "về bờ", hòa vốn. Một rủi ro treo lơ lửng khác là việc thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới nếu Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu nguyên liệu vàng... Khi đó, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục giảm, mức lỗ của nhiều người có lẽ còn lớn hơn.

Thứ ba, mua vàng, gửi tiết kiệm, đầu tư chứng khoán, bất động sản... đều không nên "thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào". Các chuyên gia đã lưu ý, cảnh báo rất nhiều và cảnh báo này vẫn còn nguyên giá trị ở thời điểm giá vàng lao dốc, nhiều người nhấp nhổm muốn bán tháo hiện nay.

Không chỉ vàng, những người đu theo bạc giờ cũng lỗ nặng và chưa biết bao giờ mới về bờ. Còn nhớ ở thời điểm bạc lên cơn sốt cách đây vài tháng, có lúc trên mạng còn hùa nhau đi mua... đồng mà chẳng có một căn cứ nào. Rất may là những cảnh báo sớm cộng với cơn lốc giảm giá bạc đến ngay sau đó đã "ngắt mạch" tâm lý này, nếu không giờ này chưa biết bao nhiêu người "sập sóng".

Giá vàng bị tác động bởi rất nhiều yếu tố trong nước và thế giới, kinh tế lẫn địa chính trị nên cơ hội lớn thì rủi ro cũng rất lớn. Cơn địa chấn giảm giá kéo dài hiện nay là lời cảnh tỉnh cho những ai vẫn còn tin rằng bỏ tiền vào vàng thắng chắc để gom hết trứng vào một giỏ, thậm chí vay mượn để đầu tư lướt sóng.