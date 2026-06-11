Giá vàng đang 'test đáy', đừng hoảng loạn bán tháo

Giá vàng, bạc đang thấp nhất nhiều tháng qua. Không ít người mua vùng đỉnh khoảng 180 - 190 triệu đồng/lượng vàng và trên 100 triệu đồng/kg bạc đang băn khoăn có nên bán tháo hay không.

TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân phân tích, đợt giảm hiện nay diễn ra trong bối cảnh các rủi ro nền tảng vẫn chưa biến mất. Xung đột địa chính trị, áp lực nợ công toàn cầu, nguy cơ suy giảm tăng trưởng ở nhiều nền kinh tế lớn và xu hướng mua vàng dự trữ của các ngân hàng T.Ư vẫn hiện hữu.

Các dữ liệu vĩ mô toàn cầu nghiêng nhiều hơn về kịch bản vàng đang điều chỉnh trong một xu hướng tăng dài hạn, thay vì đã chính thức bước sang thị trường giá xuống.

Hôm nay 11.6, giá bạc, vàng tiếp tục đà giảm ẢNH: ĐAN THANH

"Nhà đầu tư cần tránh tâm lý hoảng loạn, bán tháo chỉ vì giá đang giảm mạnh. Trong lịch sử thị trường vàng, bạc, những quyết định bán ra trong giai đoạn tâm lý bi quan nhất thường là nguyên nhân khiến nhà đầu tư hiện thực hóa khoản lỗ lớn, trong khi sau đó thị trường có thể phục hồi đáng kể", ông Nhân nói.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương nhận định, thị trường đang có dấu hiệu bước vào giai đoạn "test đáy". "Tâm lý bán tháo thường xuất hiện mạnh nhất khi thị trường đang ở vùng giá thấp. Nếu không có nhu cầu cấp bách thì không nên hoảng loạn bán tháo lúc này, bởi rất có thể nhà đầu tư đang bán đúng vào giai đoạn thị trường tạo đáy", ông Phương nhấn mạnh.

Mua đỉnh có khả năng "về bờ" sau 3 - 5 năm?

Theo ông Phương, vàng thế giới có thể đang bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ điều chỉnh. Nếu vùng đáy được xác lập thành công, giá vàng hoàn toàn có khả năng xuất hiện nhịp phục hồi đáng kể.

"Sau đợt giảm mạnh, xuất hiện nhịp hồi vài trăm USD/oune hoàn toàn có thể xảy ra. Thị trường vàng có thể hồi lên những vùng giá cao hơn rồi bước vào giai đoạn dao động tích lũy. Cơ hội về bờ vẫn tồn tại đối với cả vàng, bạc nếu nhà đầu tư đủ kiên nhẫn.

Ví dụ, nếu mua vàng lúc 180 triệu đồng/lượng, khả năng cao trong năm 2027 có thể về bờ", ông Phương dự báo.

Các chuyên gia đều khuyên không nên bán tháo vàng, bạc thời điểm này ẢNH: ĐAN THANH

Ông Nhân lại cho rằng, sau một giai đoạn tăng "nóng", thị trường thường cần thời gian điều chỉnh, tích lũy và hấp thụ lượng cung chốt lời trước khi hình thành một chu kỳ tăng mới. Quá trình này có thể kéo dài nhiều quý, thậm chí vài năm.

Bởi vậy, đối với những người mua vàng ở vùng 180 - 190 triệu đồng/lượng hoặc bạc ở vùng giá rất cao đầu năm nay, khả năng khoảng 3 - 5 năm nữa mới có thể "về bờ".

Từ góc độ dài hạn, nhiều yếu tố từng thúc đẩy đà tăng của kim loại quý vẫn chưa biến mất. Nợ công toàn cầu tiếp tục ở mức cao, xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng T.Ư vẫn diễn ra, trong khi thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro về địa chính trị và thương mại. Đây là những yếu tố có thể hỗ trợ giá vàng, giá bạc trong chu kỳ vài năm tới.

Khuyên nhà đầu tư nên đánh giá lại mục tiêu nắm giữ, theo ông Nhân, nếu sử dụng vốn vay hoặc đòn bẩy tài chính, việc cơ cấu danh mục để giảm áp lực tài chính là cần thiết. Ngược lại, với nguồn vốn nhàn rỗi và tầm nhìn dài hạn, không nên đưa ra quyết định chỉ dựa trên biến động ngắn hạn.

Theo TS Lê Hồng Hạnh, giảng viên ngành tài chính (Đại học RMIT Việt Nam), thời gian tới, giá vàng trong nước có thể quay trở lại vùng 170 triệu đồng/lượng nếu giá vàng thế giới phục hồi mạnh, chênh lệch giá trong nước và thế giới mở rộng trở lại. Tuy nhiên, khả năng quay lại vùng 190 triệu đồng là khá thấp trong ngắn hạn.

"Để kịch bản này xảy ra, cần đồng thời hội tụ nhiều điều kiện như Cục Dự trữ liên bang Mỹ chuyển sang cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, đồng USD suy yếu đáng kể, giá vàng thế giới thiết lập mặt bằng giá mới hoặc xuất hiện cú sốc địa chính trị lớn làm gia tăng nhu cầu trú ẩn. Hiện tại, những điều kiện đó vẫn chưa thực sự rõ ràng", bà Hạnh nói.