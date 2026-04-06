Phía sau hai khái niệm đối tác

PHẠM LỮ
06/04/2026 09:50 GMT+7

Kết quả được để ý nhiều nhất của chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc vừa rồi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là khẳng định Pháp và Nhật Bản có mối "quan hệ đối tác nổi bật ngoại lệ", đồng thời nâng cấp quan hệ giữa Pháp và Hàn Quốc lên thành "quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu".

Đây đều là cấp độ quan hệ song phương cao nhất hiện tại giữa các nước này.

Phía sau hai khái niệm mới có sự khác biệt rất rõ về danh xưng và rất cơ bản về nội hàm so với những cấp độ khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược khác. Nó phản ánh mức độ rất cao về thực sự tin cậy lẫn nhau và về đồng thuận lợi ích chiến lược thiết thực trước mắt cũng như lợi ích chiến lược căn bản lâu dài. Nó giúp cho hai bên trở thành đồng minh chiến lược thực thụ của nhau mà không cần phải ràng buộc lẫn nhau vào bất kỳ liên minh quân sự song phương hay đa phương nào.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Seoul ngày 3.4.2026

Phía sau những khái niệm này có 3 nội hàm nổi bật. Thứ nhất, Pháp Nhật Bản, Pháp và Hàn Quốc định hướng nâng cấp quan hệ song phương không chỉ bó gọn và hạn chế trong phạm vi khuôn khổ quan hệ hợp tác song phương mà còn vươn cả ra ngoài phạm vi khuôn khổ ấy để tác động tới chính trị thế giới và tham gia trực tiếp vào việc xử lý những vấn đề toàn cầu. Cách tiếp cận và định hướng này giúp họ tận dụng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương để đồng thời gây dựng và nâng cao vị thế, vai trò, ảnh hưởng trên thế giới. 

Thứ hai là mức độ thể chế hóa rất cao và sâu rộng quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực và về mọi phương diện. Thứ ba là sự thể hiện tầm vóc và chất lượng mới của quan hệ hợp tác ở vụ việc và kết quả cụ thể cũng như ở giá trị thiết thực của quan hệ hợp tác song phương đối với tất cả các bên liên quan.

Nhật Bản Hàn Quốc pháp
