Phía Thiện Nhân lên tiếng giữa ồn ào

Thạch Anh
06/04/2026 09:07 GMT+7

Quản lý ca sĩ Thiện Nhân vừa có những chia sẻ gây chú ý giữa lúc gia đình đăng thông báo khẩn liên quan đến quán quân 'Giọng hát Việt nhí 2014'.

Giữa ồn ào, khi trao đổi với chúng tôi, Minh Phương - quản lý Thiện Nhân cho biết hiện nữ ca sĩ đang muốn tập trung cho bản thân. “Nhân đang rất khỏe và cuộc sống ổn định, không có chuyện gì xảy ra hết”, người này chia sẻ thêm.

Phản hồi của quản lý Thiện Nhân

Phía Thiện Nhân lên tiếng giữa ồn ào - Ảnh 1.

Hình ảnh của ca sĩ Thiện Nhân được đăng tải trên fanpage Thiện Nhân Entertainment

Ảnh: Fanpage

Cùng thời điểm, fanpage Thiện Nhân Entertainment cũng có bài đăng lên tiếng giữa ồn ào. Người quản lý gửi lời cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm cho giọng ca 10X, đồng thời chia sẻ: “Hiện tại, Nhân muốn tập trung cho bản thân và đi theo hạnh nguyện của riêng Nhân. Nhân đang rất khỏe, cuộc sống ổn định, không có chuyện gì xảy ra. Thương cô bé của tôi lúc nào cũng bị người khác tạo sóng gió”.

Trước đó, gia đình ca sĩ Thiện Nhân đưa ra thông báo gây chú ý trên fanpage Thiện Nhân sở hữu gần 700.000 lượt theo dõi. Người thân cho hay nữ ca sĩ đã dọn ra riêng từ tháng 1.2021 đến hiện tại.

Thời gian đầu, quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 thi thoảng vẫn liên lạc về gia đình bằng điện thoại hoặc tin nhắn qua Facebook. Khi đó, gia đình vẫn thấy Thiện Nhân xuất hiện trên mạng xã hội, livestream trên TikTok hay tham gia các chương trình ca nhạc nên phần nào yên tâm.

Phía Thiện Nhân lên tiếng giữa ồn ào - Ảnh 2.
Phía Thiện Nhân lên tiếng giữa ồn ào - Ảnh 3.

Cuộc sống của ca sĩ Thiện Nhân được nhiều người quan tâm

Ảnh: FBNV

Người thân chia sẻ thêm: “Tuy nhiên, khoảng 2 tháng gần đây gia đình hoàn toàn không còn bất kỳ thông tin hay liên lạc nào từ em. Gia đình gọi điện thì số điện thoại đã bị khóa, các trang mạng cá nhân của em cũng đã bị khóa hoặc chỉ cập nhật những hình ảnh rất cũ”.

Điều này khiến gia đình rất bất an và lo lắng. Người thân Thiện Nhân chia sẻ thêm: “Hiện tại người nhà chỉ mong biết em có bình an hay không? Nếu em ở đâu đó vẫn bình an đọc được những dòng này, mong em liên lạc về để gia đình an tâm”. 

Cùng thời điểm, người thân nói với Thanh Niên rằng Thiện Nhân không liên lạc với gia đình khoảng 2 tháng qua. Do đó, gia đình đăng tải bài viết và chờ phản hồi từ nữ ca sĩ.

Sau ồn ào hồi năm 2022, mối quan hệ giữa Thiện Nhân và gia đình được mọi người quan tâm. Sau vụ việc, nữ ca sĩ vắng bóng trong 2 năm, sau đó mới trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Hồi tháng 12.2025, khi nói về cuộc sống hiện tại, Thiện Nhân cho biết cô chủ yếu dành thời gian chăm sóc bản thân, không ngại làm công việc khác để có kinh tế tiếp tục thực hiện đam mê ca hát.

