Phích cắm thông minh là tiện ích hay gánh nặng năng lượng?

Những thiết bị này cho phép người dùng điều khiển các thiết bị điện tử từ xa, ngay cả những thiết bị không được thiết kế thông minh. Một trong những lợi ích lớn nhất của phích cắm thông minh là khả năng giúp giảm chi phí năng lượng.

Phích cắm thông minh đang ngày càng được phổ biến ẢNH: AFP

Tuy nhiên, một điều ít người biết là phích cắm thông minh vẫn tiêu thụ điện ngay cả khi thiết bị mà chúng điều khiển đã tắt. Nguyên nhân là do chúng cần duy trì kết nối với mạng Wi-Fi để nhận lệnh và thực hiện các tác vụ đã được lập trình. Điều này có nghĩa là phích cắm luôn hoạt động ở một mức độ nào đó, ngay cả khi chúng có vẻ như đã tắt.

Mặc dù lượng điện tiêu thụ khi ở chế độ chờ rất nhỏ, nhưng nếu sử dụng nhiều phích cắm thông minh, con số này có thể tăng lên đáng kể. Theo ước tính, hầu hết các phích cắm thông minh chỉ tiêu thụ khoảng 1W điện khi không hoạt động, tương đương với khoảng 8,64 kWh mỗi năm, tức khoảng 30.000 đồng cho mức giá trung bình khoảng 3.000 đồng/kW điện.

Phích cắm thông minh tốt nhất khi nào?

Điều đáng lưu ý là nhiều thiết bị điện tử mới hiện nay tiêu thụ ít điện năng hơn khi ở chế độ chờ so với phích cắm thông minh. Ví dụ, PlayStation 5 chỉ tiêu thụ 0,31W và TV OLED S90D 2024 của Samsung chỉ sử dụng 0,5W khi ở chế độ nghỉ. Do đó, khi kết hợp phích cắm thông minh với các thiết bị tiết kiệm năng lượng, mức tiêu thụ điện có thể tăng lên vì phích cắm có thể tiêu thụ nhiều điện hơn so với thiết bị mà nó điều khiển.

Tuy nhiên, đối với các thiết bị điện tử cũ, phích cắm thông minh có thể giúp tiết kiệm chi phí bằng cách lên lịch tắt nguồn hoặc điều khiển từ xa, nhờ đó giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ ảo. Vì vậy, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng khi sử dụng phích cắm thông minh để tối ưu hóa hiệu quả năng lượng trong ngôi nhà của mình.