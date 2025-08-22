Phiên chợ xưa ‘bán’ tháng năm, ‘mua’ ký ức

Khu chợ có cả trăm gian hàng được trải dài ngay lối đi vào với đủ các món đồ xưa cũ , có mặt hàng với tuổi đời cả trăm năm. Tại đây, hàng hoá khá đang dạng, từ các món đồ cổ gốm sứ, hộp quẹt zippo đến máy nghe nhạc hay trang sức.

Có khu vực lại bày bán những thứ đồ vốn là vật xa xỉ của một thời như đồng hồ, xe đạp, thậm chí có cả những chiếc xe máy Simson. Các loại tiền xu cổ, tiền giấy trước những năm đổi mới cũng là những món đồ mà chắc chắn mọi người khó có thể tìm thấy ở một nơi nào khác.

ẢNH: DIỄM THUẬN

Người bán, kẻ mua có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để nói với nhau về những món đồ cổ, để tìm cho mình một mối tâm giao giữa những tất bật của thị thành. Cũng bởi vì đây là niềm đam mê nên nhiều người bán hàng phải lặn lội khắp mọi miền đất nước chỉ để săn tìm cho bằng được những món đồ độc và hiếm.

ẢNH: DIỄM THUẬN



