Phiên chợ xưa 'bán' tháng năm, 'mua' ký ức
Phiên chợ xưa ‘bán’ tháng năm, ‘mua’ ký ức

Diễm Thuận
Diễm Thuận
22/08/2025 09:32 GMT+7

Đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, bên cạnh những món đồ hiện đại phục vụ nhu cầu sử dụng, nhiều người lại tìm đến những nơi bán đồ cổ để gợi nhớ ký ức một thời hay thỏa mãn niềm đam mê sưu tầm, lưu giữ làm kỷ niệm.

Phiên chợ xưa ‘bán’ tháng năm, ‘mua’ ký ức

Phiên chợ xưa ‘bán’ tháng năm, ‘mua’ ký ức

Khu chợ có cả trăm gian hàng được trải dài ngay lối đi vào với đủ các món đồ xưa cũ, có mặt hàng với tuổi đời cả trăm năm. Tại đây, hàng hoá khá đang dạng, từ các món đồ cổ gốm sứ, hộp quẹt zippo đến máy nghe nhạc hay trang sức.

Có khu vực lại bày bán những thứ đồ vốn là vật xa xỉ của một thời như đồng hồ, xe đạp, thậm chí có cả những chiếc xe máy Simson. Các loại tiền xu cổ, tiền giấy trước những năm đổi mới cũng là những món đồ mà chắc chắn mọi người khó có thể tìm thấy ở một nơi nào khác.

Phiên chợ xưa ‘bán’ tháng năm, ‘mua’ ký ức- Ảnh 1.

ẢNH: DIỄM THUẬN

Người bán, kẻ mua có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để nói với nhau về những món đồ cổ, để tìm cho mình một mối tâm giao giữa những tất bật của thị thành. Cũng bởi vì đây là niềm đam mê nên nhiều người bán hàng phải lặn lội khắp mọi miền đất nước chỉ để săn tìm cho bằng được những món đồ độc và hiếm.

Phiên chợ xưa ‘bán’ tháng năm, ‘mua’ ký ức- Ảnh 2.

ẢNH: DIỄM THUẬN


