Phiên đấu giá sâm Ngọc Linh tặng hơn 360 triệu đồng ủng hộ xóa nhà tạm

Sáng 1.8, tại Trung tâm giới thiệu, tổ chức hội chợ, phiên chợ sâm Ngọc Linh (thôn 1, xã Trà Mai, H.Nam Trà My, Quảng Nam) diễn ra hội thi sâm Ngọc Linh khá sôi nổi. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 6 năm 2024, do UBND H.Nam Trà My tổ chức, kéo dài từ ngày 1 - 3.8, với chủ đề "Ngọc Linh - Mãi mãi tự hào".

Những củ sâm Ngọc Linh đẹp được lựa chọn tham gia hội thi MẠNH CƯỜNG

Qua phiên sơ khảo diễn ra chiều 31.7, hơn 200 cây sâm Ngọc Linh được các tổ chức, cá nhân tuyển chọn tham gia hội thi. Ban giám khảo đã chấm chọn được 50 cây sâm đẹp, chất lượng vào vòng chung khảo diễn ra sáng nay (1.8).

Ban tổ chức tiến hành chấm chọn qua 2 vòng (sơ khảo và chung khảo), tìm ra những cây sâm đẹp nhất ở độ tuổi từ 5 - 15 tuổi. Trên cơ sở đó chọn ra các cây sâm đẹp nhất, chất lượng nhất, toàn diện nhất để trao giải nhất, nhì, ba theo từng hạng loại sâm ở các nhóm độ tuổi.

Đặc biệt tại vòng chung khảo hội thi sâm sáng nay (1.8) có chương trình bán đấu giá các củ sâm đoạt giải.

Theo UBND H.Nam Trà My, sau khi hội thi sâm Ngọc Linh công bố kết quả, 11 cá nhân, đơn vị đã tặng những củ sâm đoạt giải để đấu giá, hưởng ứng hoạt động xóa nhà tạm cho người khó khăn.

Mặc dù đây là lần đầu tiên phiên đấu giá được tổ chức nhưng buổi đấu giá sâm Ngọc Linh diễn ra rất sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia lễ hội đến xem. Ngoài những người tham gia trực tiếp, buổi đấu giá cũng thu hút khách hàng đấu giá qua hình thức online. Củ sâm Ngọc Linh được đấu giá cao nhất lên đến gần 130 triệu đồng.

Kết quả buổi đấu giá đã thu về hơn 360 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được ủng hộ cho công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Một trong những cây sâm đạt giải MẠNH CƯỜNG

Ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My cho hay, hội thi sâm Ngọc Linh tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trồng sâm, ghi nhận sự thành công của quá trình bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện.

Qua đó tuyên truyền và quảng bá hình ảnh cây sâm Ngọc Linh về giá trị kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại, giới thiệu những cây sâm đẹp nhất của H.Nam Trà My đến với du khách.

Theo ông Mẫn, đấu giá cây sâm Ngọc Linh ủng hộ quỹ xóa nhà tạm cho hộ nghèo là một trong những hoạt động không chỉ góp phần làm phong phú thêm cho lễ hội sâm Ngọc Linh năm 2024, mà còn có ý nghĩa nhân văn, thiết thực hưởng ứng theo chủ trương của Đảng, nhà nước trong nỗ lực xóa nhà tạm.