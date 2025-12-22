Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Philippine Airlines nhận siêu máy bay Airbus A350-1000 đầu tiên

Mai Khanh
Mai Khanh
22/12/2025 17:23 GMT+7

Ngày 22.12, Philippine Airlines đã nhận siêu máy bay A350-1000 đầu tiên, trở thành hãng hàng không thứ 10 trên thế giới khai thác phiên bản lớn nhất của dòng máy bay tầm xa hàng đầu này.

Máy bay có thiết kế 3 hạng ghế cao cấp với 382 chỗ, mở ra một chương mới trong hoạt động bay tầm xa của Philippine Airlines. Hiệu quả nổi bật của A350-1000 sẽ giúp hãng hàng không này mở rộng mạng bay xuyên Thái Bình Dương với các chuyến bay thẳng đến những điểm đến chủ lực ở Bắc Mỹ.

Philippine Airlines nhận siêu máy bay Airbus A350-1000 đầu tiên- Ảnh 1.

Máy bay Airbus A350-1000 đầu tiên của Philippine Airlines

ẢNH: AIRBUS

Đây là máy bay đầu tiên trong số 9 chiếc A350-1000 mà Philippine Airlines sẽ tiếp nhận thuộc chương trình mở rộng đội bay của hãng. Máy bay mới này gia nhập đội bay gồm các máy bay A350-900 hiện có của hãng phục vụ mở rộng các đường bay đến Mỹ. Việc bổ sung A350-1000 củng cố chiến lược đội bay thân rộng nhằm tăng cường năng lực vận chuyển đường dài của hãng, đồng thời nâng cao trải nghiệm du lịch toàn diện và độ tin cậy hoạt động.

Là máy bay thân rộng hiện đại nhất thế giới, A350 đã thiết lập nên các tiêu chuẩn mới cho các chuyến bay xuyên lục địa. Thiết kế hoàn toàn mới của A350 tích hợp các công nghệ và khí động học tiên tiến, mang lại hiệu quả vận hành và sự thoải mái vượt trội cho hành khách. Động cơ thế hệ mới và việc sử dụng vật liệu nhẹ giúp giảm 25% mức tiêu thụ nhiên liệu, chi phí vận hành và lượng khí thải carbon dioxide (CO₂) so với các máy bay cạnh tranh thế hệ trước. A350 cũng có khoang hành khách Airspace thoải mái và rộng rãi, với ghế ngồi rộng, trần cao và ánh sáng dịu nhẹ được thiết kế để tạo ra bầu không khí thư giãn.

Giống với tất cả các máy bay Airbus, A350 có thể hoạt động với 50% nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Airbus đặt mục tiêu sử dụng 100% SAF cho các dòng máy bay của hãng vào năm 2030.

Hồi cuối tháng 3 năm nay, hãng hàng không China Airlines của Đài Loan (Trung Quốc) đã ký hợp đồng đặt mua 10 chiếc máy bay A350-1000 với Airbus. Một hãng khác của Đài Loan là STARLUX Airlines cũng đã ký hợp đồng với Airbus đặt mua thêm 10 máy bay A350-1000, nâng tổng số đơn hàng cho mẫu máy bay thân rộng này lên 18 chiếc.

Tính đến cuối tháng 11.2025, dòng máy bay A350 đã nhận được gần 1.500 đơn đặt hàng từ 66 khách hàng trên toàn thế giới.

Xem thêm bình luận