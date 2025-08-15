Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Philippines, Trung Quốc tranh cãi sau vụ va chạm tàu trên biển Đông
Video Thế giới

Philippines, Trung Quốc tranh cãi sau vụ va chạm tàu trên biển Đông

Trúc Huỳnh - Vi Trân
15/08/2025 20:20 GMT+7

Trung Quốc cáo buộc tàu Philippines đã di chuyển nguy hiểm dẫn đến vụ va chạm của hai tàu Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng Manila nhanh chóng bác bỏ.

Philippines, Trung Quốc tranh cãi sau vụ va chạm tàu trên biển Đông

Philippines, Trung Quốc tranh cãi sau vụ va chạm tàu trên biển Đông

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc các tàu của Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) đã di chuyển nguy hiểm trong sự cố hai tàu Trung Quốc đâm nhau trên Biển Đông hôm 11.8.

Theo báo Philstar, Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro ngày 15.8 ra tuyên bố nói rằng vụ va chạm là kết quả không may nhưng không phải do tàu Philippines gây ra.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines lên án “cách di chuyển nguy hiểm” của tàu Trung Quốc, nói rằng việc đó không chỉ gây tai nạn mà còn đặt ra nguy hiểm cho nhân sự và tàu Philippines.


Theo AFP, Lực lượng Tuần duyên Philippines hôm 11.8 cho hay tàu hải cảnh Trung Quốc đã va chạm với một tàu chiến của Hải quân Trung Quốc khi đang truy đuổi tàu tuần duyên Philippines ở Biển Đông.

